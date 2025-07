Prinzessin Kate verrät, was ihr beim Kampf gegen den Krebs half

Im Frühjahr konnte Prinzessin Kate aufatmen: Nach erfolgreicher Chemotherapie gab die 43-Jährige hinsichtlich ihrer Krebserkrankung bekannt, dass sie sich in Remission befinde. Trotzdem hielt sich die Frau von Prinz William in der Öffentlichkeit zurück, sagte etwa ihre Teilnahme am traditionellen Pferderennen Royal Ascot ab. Nun meldete sich Kate jedoch zurück. Wie unter anderem "Bild" berichtet, stattete die Prinzessin am Mittwoch einem Krankenhaus in Colchester einen Besuch ab.