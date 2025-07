„Wir wollen ein Baby!“: ZDF-Serie zeigt intime Einblicke in den Kinderwunsch

Real-Life-Serie im Internet, Kurzfolgen im Mittagsmagazin und – last, but not least – nach Mitternacht auch im linearen ZDF-Programm: vier Paare, die sich Kinder wünschen, das aber nur mittels künstlicher Befruchtung erreichen können.

"Manchmal könnte ich so Dialoge führen mit meiner Gebärmutter und sie fragen, was sie eigentlich den ganzen Tag so macht, ob sie eigentlich arbeitslos ist", sagt Sabrina in die Kamera. Sie fühlt sich "richtig lost" und ist "sauer auf die ganze Welt". Zusammen mit ihrem Mann Daniel möchte die 36-Jährige unbedingt noch ein Kind. Eine erste künstliche Befruchtung war vor drei Jahren erfolgreich, doch nun wird es mühsam und schwer. Die siebte künstliche Befruchtung will sie auf sich nehmen: "Wenn man im Versuch drin ist, dann ist das einfach Abliefern. Ich glaube, so ein Kinderwunsch ist eine der krassesten Beziehungsproben für die Ehe." – Zwischen Angst und Hoffnung schweben all die Paare, die in der Real-Life-Serie "Wir wollen ein Baby!" porträtiert werden – mal mit sehr offenen Worten vor der Kamera, mal auf der Gynokologen-Liege. Auch im OP, beim Kaiserschnitt, und vieles ist auch in rückblickenden Erzählungen über ihre Befindlichkeiten und wie das alles kam, zu vernehmen.