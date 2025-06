"Köln 50667"-Star Karsten Walter: Sportunfall im Fitnessstudio

Karsten Walter ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht im Schlager-Business. Seinen Durchbruch feierte er 2014 mit der Boyband Feuerherz, nach deren Auflösung startete er auch solo durch. Parallel dazu baute er sich mit einer Nebenrolle in der Soap "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" eine Karriere als Schauspieler auf. In der Daily "Köln 50667" spielt er nun sogar eine Hauptrolle. Für beide Jobs muss der 32-Jährige fit bleiben. Deshalb gehört regelmäßiges Training für ihn zum Alltag.