Karriereende mit "Das Kanu des Manitu": Dieser Star hört auf

Nach fast 25 Jahren kommt mit "Das Kanu des Manitu" die langersehnte Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu" in die deutschen Kinos. Mit dabei ist wieder der Bösewicht Santa Maria, gespielt von Sky du Mont. Für den 78-Jährigen ist es der letzte Film seiner Karriere. "Nach so vielen Jahren ist das ein würdiger Abgang", erklärte du Mont seine Entscheidung bei der Pressekonferenz anlässlich der Premiere in München.

Bei einem gemeinsamen Abendessen habe Regisseur Michael 'Bully' Herbig ihn gefragt, ob er nicht als Santa Maria zurückkehren wolle, erinnerte sich du Mont."Wieso, ich bin tot?", habe er gefragt. Doch Herbig sei sich sicher gewesen: "Das kriegen wir schon irgendwie hin." So sitzt der Bösewicht Abahachi und Ranger auch im zweiten Teil im Nacken. "Ich durfte nur nicht reiten, das hätte ich schon gerne gemacht", beschwerte er sich mit einem Augenzwinkern beim Regisseur.

"Das war ein Geschenk", sagte der 78-Jährige über seine Rückkehr. "Und das möchte ich euch dreien wirklich auch zurückgeben. Mit euch zu arbeiten, ist – bei den ganzen Filmen, die ich gemacht habe – ein absoluter Höhepunkt", bedankte sich du Mont bei Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian.

Bully: "Ich hatte mir ein paar Sätze zurechtgelegt, die ich sagen wollte" Der Abschied am Set sei emotional gewesen, erinnerte sich Herbig. Eigentlich hatte du Mont schon alle Szenen gedreht, doch für seinen letzten Drehtag hatte der Regisseur eine Idee: "Er kriegt noch mal eine Einstellung, die letzte." Das ganze Team habe sich für diesen Moment versammelt, erzählte "Bully". "Ich hatte mir ein paar Sätze zurechtgelegt, die ich sagen wollte. Aber ich kam nicht dazu. Der Frosch im Hals hat's verhindert." Sogar Tramitz sei dabei emotional geworden, verriet Herbig.

Bei der Premiere habe er es besser machen wollen – "ging wieder nicht". Doch das Publikum bescherte du Mont und allen Anwesenden einen emotionalen Moment, ganz ohne Worte: Für seinen letzten Film bekam der Schauspieler eine Standing Ovation.

