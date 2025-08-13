„Aline“: Film über Céline Dion jetzt als Free-TV-Premiere im ZDF

Man darf es wohl so sagen: Die französische Sängerin, Schauspielerin und Filmemacherin Valérie Lemercier ist offenbar ein wenig besessen von Céline Dion. Mit "Aline – The Voice of Love" hat sie zumindest einen Film gedreht, der vom Leben der Frankokanadiern inspiriert wurde, außerdem spielt sie die an Dion angelehnte Hauptrolle selbst. Dank digitaler Technik verkörpert Lemercier (zum Zeitpunkt des Erscheinens von "Aline" war sie 57 Jahre alt) sogar eine Céline Dion im Kindesalter! Bereits Ende 2021 lief die französisch-kanadische Produktion in den deutschen Kinos, jetzt zeigt das ZDF die Musical-Komödie als spätabendliche Free-TV-Premiere.

Aline – The Voice of Love Musical • 13.08.2025 • 23:15 Uhr

Von Quebec in die größten Stadien der Welt "Ich habe echte Ereignisse etwas kinotauglicher gemacht", sagt Lemercier über ihr Quasi-Biopic, das Dions Namen zwar nicht im Titel trägt, dafür aber die Hits der "My Heart Will Go On"-Interpretin aufbieten kann – wenn auch nicht von Dion selbst gesungen, sondern von der Französin Victoria Sio.

Céline Dion, die im wahren Leben seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und wiederholt Konzerte absagen musste, hört in dem Film auf den Namen Aline Dieu. Der spätere Weltstar wird im Quebec der 60er-Jahre als 14. Tochter einer musikalischen Familie geboren. Jahre später lernt Aline den Produzenten Guy-Claude (Sylvain Marcel) kennen, der ihr Manager und ihr Ehemann wird. Gemeinsam arbeiten sie an Alines Karriere – bis die Kanadierin schließlich ganz oben angekommen ist und die größten Stadien der Welt füllt.

