Home News TV-News

„Aline“: Film über Céline Dion jetzt als Free-TV-Premiere im ZDF

"Aline – The Voice of Love"

Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben

13.08.2025, 07.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Valérie Lemercier inszeniert in "Aline – The Voice of Love" eine faszinierende Hommage an das Leben von Céline Dion. Die französisch-kanadische Produktion feiert nun ihre Free-TV-Premiere auf ZDF.
Aline - The Voice of Love
Die Sängerin Aline Dieu (Valérie Lemercier) wird zum weltweit gefeierten Star.   Fotoquelle: ZDF/Jean Marie Leroy
Aline - The Voice of Love
Valérie Lemercier war bereits 57 Jahre alt, als "Aline" ins Kino kam, verkörpert im Film aber auch eine sehr junge Version der Protagonistin.  Fotoquelle: ZDF/Jean Marie Leroy
Aline - The Voice of Love
Aline (Valérie Lemercier) findet auch privat ihr Glück.   Fotoquelle: ZDF/Jean Marie Leroy
Aline - The Voice of Love
Aline (Valérie Lemercier) und Produzent Guy-Claude (Sylvain Marcel) sind nicht nur beruflich verbunden, sondern werden auch privat ein Paar.  Fotoquelle: ZDF/Jean Marie Leroy

Man darf es wohl so sagen: Die französische Sängerin, Schauspielerin und Filmemacherin Valérie Lemercier ist offenbar ein wenig besessen von Céline Dion. Mit "Aline – The Voice of Love" hat sie zumindest einen Film gedreht, der vom Leben der Frankokanadiern inspiriert wurde, außerdem spielt sie die an Dion angelehnte Hauptrolle selbst. Dank digitaler Technik verkörpert Lemercier (zum Zeitpunkt des Erscheinens von "Aline" war sie 57 Jahre alt) sogar eine Céline Dion im Kindesalter! Bereits Ende 2021 lief die französisch-kanadische Produktion in den deutschen Kinos, jetzt zeigt das ZDF die Musical-Komödie als spätabendliche Free-TV-Premiere.

ZDF
Aline – The Voice of Love
Musical • 13.08.2025 • 23:15 Uhr

Von Quebec in die größten Stadien der Welt

"Ich habe echte Ereignisse etwas kinotauglicher gemacht", sagt Lemercier über ihr Quasi-Biopic, das Dions Namen zwar nicht im Titel trägt, dafür aber die Hits der "My Heart Will Go On"-Interpretin aufbieten kann – wenn auch nicht von Dion selbst gesungen, sondern von der Französin Victoria Sio.

Versiegeltes Deutschland: Der Kampf gegen den Hitzestau
In Deutschland wächst die Flächenversiegelung, was die Temperaturen in unseren Städten erhöht. Die ARD-Doku "Zugepflastert!" beleuchtet, wie Grünflächen und innovative Konzepte wie "Tiny Forests" zur Kühlung beitragen können.
"Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?"
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?

Derzeit beliebt:
>>„Zugepflastert!“ – ARD-Doku zeigt, wie Beton unsere Städte aufheizt
>>Julia Klöckner & Jörg Pilawa: Die Liebe kam in Guldental
>>Von Gesundheit abhängig: Céline Dion könnte beim ESC in Basel auftreten
>>"Céline Dion – Aufstieg einer Diva": Kritik zur bewegenden Doku bei ARTE!

Céline Dion, die im wahren Leben seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und wiederholt Konzerte absagen musste, hört in dem Film auf den Namen Aline Dieu. Der spätere Weltstar wird im Quebec der 60er-Jahre als 14. Tochter einer musikalischen Familie geboren. Jahre später lernt Aline den Produzenten Guy-Claude (Sylvain Marcel) kennen, der ihr Manager und ihr Ehemann wird. Gemeinsam arbeiten sie an Alines Karriere – bis die Kanadierin schließlich ganz oben angekommen ist und die größten Stadien der Welt füllt.

Aline – The Voice of Love – Mi. 13.08. – ZDF: 23.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Iris Berben brilliert in ZDF-Film über Antisemitismus im Klassenzimmer
"Das Unwort"
Das Unwort
Pommes, Chlor und 90er-Nostalgie: Ein Gespräch mit Jeannine Michaelsen
Nostalgische Freibad-Erinnerungen
Jeannine Michaelsen im Interview
Jeannine Michaelsen: Ein Leben ohne Likes
Nostalgie der 90er
Jeannine Michaelsen im Interview
Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
"Aktenzeichen XY": Spannende Fakten zum Klassiker mit Kultstatus
True-Crime
Rudi Cerne moderiert eine der erfolgreichsten ZDF-Shows aller Zeiten.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Überraschende Wende: Netflix verlängert Vertrag mit Harry und Meghan!
Neue Netflix-Projekte
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Taylor Swift kündigt neues Album an: Das ist ihr 12. Studio-Album!
Neues Album
Taylor Swift in orangenem Bodysuit auf der Bühne.
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
Detlef Steves und der Nasierer: "Hot oder Schrott" geht weiter
Produkttests
"Toss 'n' Splash" heißt ein Wurfspiel, das von Nicole und Detlef getestet wird.
"Tierärztin Dr. Mertens" Elisabeth Lanz im Interview über die Dreharbeiten und Tierschutz
"Lebewesen wie du und ich"
Schauspielerin Elisabeth Lanz mit einer Schlange auf dem Arm.
Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"
"Tierärztin Dr. Mertens"
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang