Diese Apps und Playlists braucht jeder Schlagerfan!

Die Zeiten, in denen sich klassische Radiosender förmlich mit alten und neuen Schlagerhits überboten, sind vorbei. Selbst auf früheren Schlagerbastionen wie – dem nicht nur im Westen Deutschlands beliebten Sender – WDR 4 tönt heute immer öfter Pop oder sogar Rock. An der mangelnden Beliebtheit des Genres kann es kaum liegen. Schließlich erzielen TV-Shows wie „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ oder „Schlagerboom-Open Air“ hohe Einschaltquoten. Doch es gibt Abhilfe und eine neue Art, Schlager zu hören: Spezielle Apps und Playlists stehen in diesem Zusammenhang für eine Art Schlager 2.0. Während die Apps in Sekundenschnelle auf dem Smartphone oder Tablet installiert sind, bieten viele Musik-Streamingdienste zahlreiche Playlists, die sich speziell an Freunde des gepflegten Schlagers richten. Allerdings ist das Angebot inzwischen nur noch schwer überschaubar. Deswegen werfen wir einen Blick auf die besten Apps und Playlists für Schlagerfans.

Schlager Radio Paloma – 100 Prozent deutscher Schlager Der Name „Radio Paloma“ dürfte Schlagerfreunden ein Begriff sein. Immerhin sendet der gleichnamige private Hörfunksender bereits seit dem Jahr 2008 Schlagerklänge über den Äther. 2017 kamen zudem mehrere Streams dazu, die etwa aktuelle Hits sowie Kult-, Kuschel- oder Partyschlager abdecken. Großer Beliebtheit erfreut sich aber besonders die App „Schlager Radio Paloma“. Diese haben alleine bei Google Play mehr als eine halbe Million Nutzer heruntergeladen. In Apples App Store ist ebenfalls eine Version für Endgeräte mit dem Betriebssystem iOS erhältlich. Dabei spricht die Bewertung – nämlich satte 4,9 von 5,0 Sternen – für sich. Im Juli 2025 erhielt die App zudem ein frischeres Layout. Gute Nachricht für Fans des deutschen Schlagers: Die „Schlager Radio Paloma“-App ist komplett kostenlos. Dafür müssen sich Hörer während der Nutzung allerdings mit einigen Werbeeinschaltungen abfinden.

Schlager Radio – hör auf Dein Herz! Bei „Schlager Radio“ ist der Name Programm. Seit einiger Zeit bietet der seit 2011 aktive Sender eine eigene App an. Neben dem klassischen moderierten Programm haben Nutzer hier Zugriff auf zehn Sender, die Schlager nonstop senden. Hier gibt es nicht nur Songs aus unterschiedlichen musikalischen Bereichen wie Party-, Kuschel- oder „Top 40“-Schlager zu entdecken. Die bekanntesten und erfolgreichsten Künstler des Genres – wie Andrea Berg, Helene Fischer oder Roland Kaiser – haben einen eigenen Kanal. Eine Besonderheit sind zudem Kanäle mit regionalem Fokus. Unter dem Namen „Schlager Radio (Original)“ ist die App sowohl im App Store als auch im Play Store jeweils kostenlos verfügbar. Mit 4,7 von 5,0 möglichen Sternen ist die Bewertung der Nutzer sehr positiv. Dabei verzeichnet die Android-Variante schon über 100.000 Downloads. Die Finanzierung erfolgt hier ebenfalls über Werbeclips.

Schlager.de: Stars & News – die App, die Schlagerherzen höherschlagen lässt Schlagerstars spielen natürlich auch beim „Hallo! Der Promi-Podcast“ von Prisma und bei Prisma.de eine wichtige Rolle. Wer speziell nach Neuigkeiten aus der Schlagerbranche sucht, kann sich aber auch die kostenlose App „Schlager.de: Stars & News“ näher anschauen. Zwar haben Nutzer hier auch Zugriff auf einen Radiokanal mit Schlagermusik. Das Herz der App sind jedoch die Foren sowie die lebendige und freundliche Community. Hier können sich Fans nach Herzenslust mit Gleichgesinnten zum Thema Schlager austauschen und in netter Atmosphäre diskutieren. Dazu gibt es Neues zu Schlagerevents und -stars zu erfahren sowie aktuelle Tourdaten. Zwar hat „Schlager.de: Stars & News“ nicht ganz so viele Nutzer wie die anderen vorgestellten Apps. So verzeichnet der Play Store gerade einmal eine vierstellige Anzahl von Downloads. Dafür erreicht sie allerdings sowohl in Googles Play Store als auch im App Store von Apple die Höchstnote von 5,0 Sternen.

Darum ist Spotify für Schlagerfans interessant Wenn es um Musik und Playlists geht, darf natürlich Spotify nicht fehlen. Denn das schwedische Unternehmen ist mit etwa 680 Millionen aktiven Nutzern die Nummer eins im Bereich Audio-Streaming. Kein Wunder also, dass sich unter den Playlists, die der Streaming-Riese anbietet, einiges für Schlagerfans findet. Spotify gibt es gratis mit Werbung oder als kostenpflichtiges, dafür jedoch werbefreies Premium-Abo. Mit Letzterem lassen sich Songs nicht nur in höherer Qualität als beim Gratis-Abo genießen. Sie lassen sich sogar herunterladen und offline hören. Das ist perfekt für alle Schlagerfans, die in Regionen ohne stabiles Internet unterwegs sind oder ihr eng begrenztes Datenvolumen schonen und dennoch ausgiebig ihre Lieblingsmusik genießen möchten.

Ausgewählte Playlists zum Thema Schlager bei Spotify Auch wer sich auf die offiziellen, von Spotify erstellten Schlager-Playlists konzentriert, hat reichlich Auswahl. Hitverdächtig ist dabei die Playlist „Schlager Hits“, die zahlreiche aktuelle Top-Titel bietet. Ein aktuelles Highlight ist etwa die EM-Team-Hymne 2025 der DFB-Frauen-Nationalmannschaft „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“, bei der Altmeister Wolfgang Petry die deutschen Fußballerinnen gesanglich begleitet. Wer es klassischer mag, dürfte mit „Schlager Klassiker“ bestens bedient sein. Hier ist von Vicky Leandros’ „Ich liebe das Leben“ über Udo Jürgens mit „Ich war noch niemals in New York“ bis zum unvermeidlichen „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer alles dabei, was Schlagerherzen höherschlagen lässt. Wer sich lieber überraschen lassen möchte, wählt am besten den „Schlager Mix“. Auf eine musikalische Entdeckungsreise können sich Schlageraffine zudem mit den noch viel zahlreicheren, von einzelnen Nutzern erstellten Playlists zum Thema Schlager machen.

Schlager-Playlists bei RTL+ entdecken RTL ist für Schlager traditionell eine gute Adresse. Immerhin hat die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ maßgeblich zum Durchbruch des schweizerischen Schlagerstars Beatrice Egli beigetragen. Allerdings ist für den vollen Musikgenuss bei RTL – powered by Deezer – ein kostenpflichtiges Max-Abo von RTL+ erforderlich. Wer das jedoch ohnehin nutzt, um etwa die TV-Shows des Privatsenders zu streamen, hat damit Zugriff auf über 90 Millionen Songs. Zudem sind zahlreiche Playlists verfügbar, von denen sich viele um das Thema Schlager drehen. Hier dürfte für jeden Schlagerfan etwas dabei sein, denn das Angebot reicht von „Schlager Queens“ und „Schlager Hits von heute“ über „Frischer Schlager“ und „Schlagerparty“ bis zu „Schlager Super Hits“ oder „Schlager Sommer“. Darüber hinaus offeriert RTL+ Playlists mit jeweils 50 der größten Hits einzelner Schlagerkünstler. Hier sind unter anderem Howard Carpendale, Beatrice Egli, Helene Fischer, Roland Kaiser, Vanessa Mai oder Matthias Reim mit dabei. Unter „Essenzielle Schlager-Alben“ lassen sich übrigens auch Alben-Meilensteine des Genres – wie Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ oder „Abenteuerland“ von PUR – hören. Angesichts dieses facettenreichen Angebotes dürfte hier jeder Schlagerfan etwas finden.