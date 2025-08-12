Home News TV-News

„Alles was zählt“: So stolz ist Anne Menden auf Gustav Masureks Debüt

Gastrolle in Daily-Soap

Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"

12.08.2025, 14.42 Uhr
von Anja Kratz
Gustav Masurek, bekannt aus "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise", wechselt in die Schauspielbranche und übernimmt eine Gastrolle in der beliebten RTL-Daily-Soap "Alles was zählt". Unterstützt wird er von seiner Verlobten Anne Menden, einem Mitglied der GZSZ-Besetzung.
Gustav Masurek und Anne Menden
Gustav Masurek (36) und Anne Menden (39) sind seit September 2024 ein Paar.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Vom Flirtformat ins TV-Drama: Reality-Star Gustav Masurek tauscht die Liebesrosen gegen Drehbuchzeilen und übernimmt am 12. September 2025 eine Gastrolle in der beliebten RTL-Daily "Alles was zählt". Bekannt wurde er durch seine Auftritte bei "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise". Nach einem kurzen Abstecher zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im vergangenen Jahr steht er nun erneut vor der RTL-Kamera – diesmal mit einer eigenen kleinen Storyline.

Unterstützung von Serien-Profi Anne Menden

An seiner Seite – zumindest hinter den Kulissen – war seine Verlobte Anne Menden, die seit 20 Jahren als Emily Höfer zu den festen Größen bei GZSZ gehört. Sie probte mit ihm die Szenen und schwärmt gegenüber RTL: „Natürlich war er sehr aufgeregt, aber er hat sich mit viel Ehrgeiz hineingestürzt. Ich bin einfach stolz, dass er sich diesen Wunsch erfüllt hat. Die Folge werden wir natürlich gemeinsam im TV anschauen!“

So tickt seine Rolle Bastian Schelberger

In Essen angekommen, spielt Masurek den Content Creator und Fotografen Bastian Schelberger, der für ein Shooting zu Isabelle (Ania Niedieck) ins Prunkwerk kommt. Dort trifft er allerdings auf Hanna (Sarah Victoria Schalow) – und die weckt sofort sein Interesse. Sein Besuch ist kein Zufall, denn er hat ein ganz besonderes Angebot für sie im Gepäck.

Ein Paar mit Herz – vor und hinter der Kamera

Privat sind Masurek und Menden seit September 2024 offiziell ein Paar, im März 2025 folgte die romantische Verlobung in Paris. Anne nennt ihn liebevoll „mein Frieden und mein Glück“. Gemeinsam engagieren sie sich unter anderem für den Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter – und zeigen so einmal mehr, dass sie ein harmonisches Team sind.

Wer Gustav Masureks Seriendebüt nicht verpassen will: "Alles was zählt", Folge 4781, läuft am 12. September 2025 um 19:05 Uhr bei RTL – und vorab bei RTL+.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Alles was zählt (AWZ)" finden Sie hier

