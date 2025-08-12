Ballermann-Romanze beendet: Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz getrennt

Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann (36) sieht sich nach dem Ende ihrer Ehe Anfang des Jahres offenbar erneut mit einen Liebes-Aus konfrontiert. Nachdem sie im Frühjahr diesen Jahres erstmals öffentlich mit Julian Benz (33) beim Megapark-Opening turtelte, ist die Beziehung laut mehreren Medienberichten offenbar bereits wieder Geschichte.

Ein kurzes Sommerglück am Ballermann Bereits im Mai präsentierte sich das Paar verliebt und tanzend auf Instagram – mit dem Kommentar „Ein Video sagt mehr als 1000 Worte“ wurde die neue Liebe öffentlich gemacht.

Nur wenige Wochen später scheinen die Schmetterlinge jedoch verflogen: Die BILD titelt, dass die neue Liebe „nicht mal einen Sommer hielt“. Auch RTL berichtet vom Liebes-Aus nach kurzer Zeit – kurz nachdem beide noch turtelnd auf Mallorca gesehen worden sind.

Emotionale Botschaften statt großer Statements Zimmermann reagierte auf eine Fanfrage in ihrer Instagram-Story und äußerte sich zur Situation. „Julian ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er war in einer schweren Zeit an meiner Seite und ich möchte das alles nicht missen.“ Weiter führt sie aus: „Das zwischen uns bleibt was Besonderes.“ Eine klare Liebeserklärung - aber auch ein Statement, das deutlich macht: Es ist vorbei.

Julian Benz ließ sich auf RTL-Anfrage zurückhaltend zitieren: „Vielen Dank für euer Interesse, aber ich möchte mich vorerst zu dem Thema nicht äußern. Da bitte ich um Verständnis.“

Distanz und Beruf – Eine Belastung für die neue Beziehung Diverse Medien deuten an, dass die räumliche Entfernung sowie der stressige Bühnenalltag beider Künstler zu den Herausforderungen gehörten. Die Schlagersängerin lebt in Rietberg-Westerwiehe, einem Ortsteil von Rietberg in Nordrhein-Westfalen, Benz hingegen im hessischen Willingen. Die beiden trennten rund 160 Kilometer.

Die zweite Trennung innerhalb eines Jahres für Anna-Maria Zimmermann Im Januar 2025 gab die 36-Jährige das Ende ihrer Ehe mit Gastronom Christian Tegeler bekannt. 17 Jahre lang waren die beiden ein Paar, neun Jahre davon verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Matti (geb. 2017) und Sepp (geb. 2020). Die Trennung wurde als einvernehmlich dargestellt, und beide betonen, kein böses Blut zu haben: „Wir bleiben Team Eltern“.

Anna-Maria Zimmermann mit Ex-Mann Christian Tegeler. Seit Januar 2025 sind sie getrennt. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopress