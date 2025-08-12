"Hatte mir meinen Sommerurlaub anders vorgestellt": Lola Weippert schockiert mit Krankenhaus-Selfie

Moderatorin Lola Weippert meldet sich aus ihrem Sommerurlaub. Doch das leider nicht vom Strand, sondern aus dem Krankenhaus. Dort liegt sie in einem Bett, trägt eine Schutzmaske und hat einen Zugang im Arm. Sie ist sichtlich in einem geschwächten Zustand.

10cm Nadel steckt in ihrem Rücken Sie schreibt, dass eine 10cm lange Nadel in ihrem Rücken steckt und ihre Werte schlecht sein. Zudem appelliert sie an ihre Fans, immer auf die Gesundheit zu achten. Neben dem Selfie postet sie am gleichen Tag noch ein kurzes Video im gleichen Setting. Darin schüttelt sie den Kopf, gibt aber auch einen Daumen hoch. Außerdem ist das Video hinterlegt mit einem viralen Sound: „Nothing beats a jet 2 holiday“. Mit diesem Sound zeigen Leute ironisch ihre Urlaubs-Missgeschicke. Ein Zeichen, dass es ihr wohl schon etwas besser geht und ihren Fans auch im Krankenhaus noch ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann.

Die Kommentare unter ihrem Post zeigen gemischte Gedanken. Viele zeigen sich besorgt und wünschen eine schnelle Genesung. Doch vor allem unter dem Video finden sich viele, die sich lustig machen und ihr unnötige Dramatik unterstellen: „Für ein Reel hat’s also noch gereicht?“. Die meisten Fans wünschen ihr aber natürlich nur das Beste.

Gerade erst zwei Schock-Diagnosen In den letzten Monaten schockte Lola Weippert bereits mit zwei anderen Diagnosen. 2024 wurde bei ihr ein Tumor in der Brust entdeckt. Sie konnte entwarnen und berichtete, dass er glücklicherweise gutartig war. Anfang 2025 dann das Nächste. Sie macht ihre Erkrankung Endometriose auf Instagram öffentlich: „Eine unsichtbare Krankheit und ein großer Schmerz, der sich hinter meinem Lächeln und den eingenommenen Schmerzmitteln verbirgt“.

Durch ihre Krankheit appellierte sie immer wieder an ihre Fans, dass sie auf die Gesundheit achten sollen, wir wünschen natürlich auch alles Gute!



