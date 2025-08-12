Home News Star-News

"Hatte mir meinen Sommerurlaub anders vorgestellt": Lola Weippert schockiert mit Krankenhaus-Selfie

Gesundheitsschock

Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus

12.08.2025, 10.29 Uhr
von Charlotte Leutloff
Moderatorin Lola Weippert meldet sich aus dem Urlaub nicht vom Strand, sondern aus dem Krankenhaus. Eine 10cm lange Nadel steckt in ihrem Rücken, ihre Werte sind schlecht. Trotz allem findet sie Kraft, ihre Fans zum Thema Gesundheit zu sensibilisieren und ihnen ein Lächeln zu schenken.
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Moderatorin Lola Weippert.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Moderatorin Lola Weippert meldet sich aus ihrem Sommerurlaub. Doch das leider nicht vom Strand, sondern aus dem Krankenhaus. Dort liegt sie in einem Bett, trägt eine Schutzmaske und hat einen Zugang im Arm. Sie ist sichtlich in einem geschwächten Zustand.

10cm Nadel steckt in ihrem Rücken

Sie schreibt, dass eine 10cm lange Nadel in ihrem Rücken steckt und ihre Werte schlecht sein. Zudem appelliert sie an ihre Fans, immer auf die Gesundheit zu achten. Neben dem Selfie postet sie am gleichen Tag noch ein kurzes Video im gleichen Setting. Darin schüttelt sie den Kopf, gibt aber auch einen Daumen hoch. Außerdem ist das Video hinterlegt mit einem viralen Sound: „Nothing beats a jet 2 holiday“. Mit diesem Sound zeigen Leute ironisch ihre Urlaubs-Missgeschicke. Ein Zeichen, dass es ihr wohl schon etwas besser geht und ihren Fans auch im Krankenhaus noch ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann.

Die Kommentare unter ihrem Post zeigen gemischte Gedanken. Viele zeigen sich besorgt und wünschen eine schnelle Genesung. Doch vor allem unter dem Video finden sich viele, die sich lustig machen und ihr unnötige Dramatik unterstellen: „Für ein Reel hat’s also noch gereicht?“. Die meisten Fans wünschen ihr aber natürlich nur das Beste.

Gerade erst zwei Schock-Diagnosen

In den letzten Monaten schockte Lola Weippert bereits mit zwei anderen Diagnosen. 2024 wurde bei ihr ein Tumor in der Brust entdeckt. Sie konnte entwarnen und berichtete, dass er glücklicherweise gutartig war. Anfang 2025 dann das Nächste. Sie macht ihre Erkrankung Endometriose auf Instagram öffentlich: „Eine unsichtbare Krankheit und ein großer Schmerz, der sich hinter meinem Lächeln und den eingenommenen Schmerzmitteln verbirgt“.

Durch ihre Krankheit appellierte sie immer wieder an ihre Fans, dass sie auf die Gesundheit achten sollen, wir wünschen natürlich auch alles Gute!

Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
Lola Weippert kämpft täglich mit den Herausforderungen von ADHS, sieht aber auch die positiven Seiten. Auf Instagram teilt sie ihre Erfahrungen.
"täglicher Kampf"
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.

