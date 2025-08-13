Home News TV-News

„Zugepflastert!“ – ARD-Doku zeigt, wie Beton unsere Städte aufheizt

"Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?"

Versiegeltes Deutschland: Der Kampf gegen den Hitzestau

13.08.2025, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
In Deutschland wächst die Flächenversiegelung, was die Temperaturen in unseren Städten erhöht. Die ARD-Doku "Zugepflastert!" beleuchtet, wie Grünflächen und innovative Konzepte wie "Tiny Forests" zur Kühlung beitragen können.
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Auch Privathaushalte können gegen die Hitze aktiv werden. Ulf Soltau, Biologe und Autor des Blogs "Gärten des Grauens", zeigt die Nachteile der beliebten Schottergärten auf - und rät zu Alternativen, die für Klima und Biodiversität förderlich sind.  Fotoquelle: SWR / Ingo Mende
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Der Gärtner Tom Klose arbeitet in Braunschweig an einem Pocket-Park, für den mehrere Parkplätze geopfert wurden. Für das Projekt bekam die Stadt viel Lob, aber auch Unmut von den Anwohnern.  Fotoquelle: SWR / Ingo Mende
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Die Drohnenaufnahme der Wärmebildkamera zeigt, dass der Tiny Forest bis zu zehn Grad kälter ist als die angrenzende Kreuzung. Ein anschaulicher Beleg, wie effektiv Bäume kühlen.  Fotoquelle: SWR / Ingo Mende
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Das begrünte Dach seiner Maschinenbaufirma in Bocholt, Nordrhein-Westfalen, bringt Frank Spaleck in eine Win-Win-Win-Situation: Es wirkt positiv aufs Außenklima, kühlt das Gebäude im Sommer, dämmt es im Winter und steigert die Lebensdauer des Daches.  Fotoquelle: SWR / Ingo Mende
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Mithilfe modernster Messtechnik wird dokumentiert, wie sich Hitzetage im Körper von Ilyas Demiroglu auswirken. Der Mannheimer Pflegedienstleiter sorgt dafür, dass seine Patienten den Sommer gut überstehen und ist dabei selbst hohen Temperaturen ausgesetzt.  Fotoquelle: SWR / Ingo Mende

Deutsche Städte und Gemeinden werden immer mehr versiegelt, der Flächenfraß nimmt zu – und das bei ohnehin ansteigenden Temperaturen. Umweltschützer messen, dass jedes Jahr 50 Hektar Beton- und Asphaltflächen in unseren Städten hinzukommen. Dabei wären mit Grünflächen und Baumbepflanzung in urbanen Räumen bis zu zehn Grad weniger zu erreichen. Die ARD Story "Zugepflastert!" unternimmt eine Bestandsaufnahme vor Ort. Sie befragt Experten und zeigt, wie das alles zu verbessern wäre.

ARD
Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Reportage • 13.08.2025 • 23:05 Uhr

"Tiny Forests" statt "Gärten des Grauens"

Unter anderem wird gezeigt: Grünflächen auf großen Fabrikdächern und raffinierte Bepflanzungen privater Häuser können helfen. Und die "Gärten des Grauens", also Schottergärten, müssten weg, so sagen es die Experten im Film. Als "Tiny Forests" werden kleine Grünanlagen statt versiegelter Plätze gepriesen. Besondere Beliebtheit könnte auch der neudeutsche "Pocket Park" erlangen – keineswegs ein Parkplatz, sondern eben ein kleiner Park, der Kühle spendet.

Die SWR-Reporterinnen Gesine Enwaldt und Melanie Stucke machen sich auf die Suche nach dem verloren gegangenen Grün und befragen zugleich Forschende, welchen Anteil am Klima die Bäume und Grünflächen in unseren Städten haben. Dabei konzentrieren sie sich auf acht besonders versiegelte deutsche Städte, die allesamt Inhaber eines unrühmlichen Klimarekordes sind.

Derzeit beliebt:
>>Julia Klöckner & Jörg Pilawa: Die Liebe kam in Guldental
>>Beatrice Egli verrät: "Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte"
>>„Sie hat mich gewürgt“ – Dr. Mertens-Star Elisabeth Lanz über Schock am Set
>>"Tierärztin Dr. Mertens" Elisabeth Lanz im Interview: "Zu jedem Tier baue ich eine Bindung auf"

Im überdurchschnittlich heißen Mannheim begleitet der Film zudem einen Pflegedienstleiter, der sich ganz besonders um seine unter der Hitze leidenden Patienten und Patientinnen kümmert. Und am Körper des Pflegers Ilyas Demiroglu selbst wird die Auswirkung der Hitze mit sensiblen Instrumenten nachgewiesen.

Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps? – Mi. 13.08. – ARD: 22.50 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"
"Tierärztin Dr. Mertens"
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung
"Rehragout-Rendezvous"
"Rehragout-Rendezvous"
Kampf ums Klima: Geo-Engineering als Schlüssel zum Erfolg?
"ARD Wissen: Kampf ums Klima"
ARD Wissen: Kampf ums Klima
Arcadia Staffel 2: Wenn das Leben zum Punktespiel wird
Dystopische Zukunft
"Arcadia"
Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
„Praxis mit Meerblick“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel
Tanja Wedhorn verrät
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Überraschende Wende: Netflix verlängert Vertrag mit Harry und Meghan!
Neue Netflix-Projekte
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Taylor Swift kündigt neues Album an: Das ist ihr 12. Studio-Album!
Neues Album
Taylor Swift in orangenem Bodysuit auf der Bühne.
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
Detlef Steves und der Nasierer: "Hot oder Schrott" geht weiter
Produkttests
"Toss 'n' Splash" heißt ein Wurfspiel, das von Nicole und Detlef getestet wird.
Royales Streaming-Aus: Harry und Meghan sind Geschichte
Netflix-Aus
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Skandale und Pflichten: Die wahre Rolle von Englands royalen Geschwistern
"ZDFroyal: Royal Family – Englands königliche Geschwister"
"ZDFroyal: Royal Family - Englands königliche Geschwister"
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking