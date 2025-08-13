SAT.1-Show „Das große Backen“: Wer holt den Goldenen Cupcake 2025?

Eigentlich ist es ja noch Hochsommerzeit und damit auch abseits von Herd und Ofen meist mollig warm: Trotzdem startet SAT.1 schon mal in die neue Staffel der "Das große Backen"-Reihe. Ab sofort geht es in der Show wieder ums Wetteifern rund um den Goldenen Cupcake, der als Siegpreis verliehen wird. "Auf die Plätzchen, fertig, backt", lautet die Devise, wenn sich in der mittlerweile 13. Staffel ambitionierte Hobbybäckerinnen und -bäcker die Schürze umbinden. Neben der Ehre und der genannten Trophäe gibt es allerdings auch noch "Handfestes": Zum Sieg gehören die Gewinnsumme von 10.000 Euro – und ein Vertrag für das erste eigene Backbuch.

Das große Backen Show • 13.08.2025 • 20:15 Uhr

Zwölf Küchen-Kreative stehen vor anspruchsvollen Aufgaben Mit von der Partie sind wieder zwölf Küchen-Kreative, die sich den anspruchsvollen Aufgaben der Reihe stellen. Zum Auftakt steht eine "technische Prüfung" an, bei der es auf Fingerspitzengefühl und Knowhow über Materialien sowie Verfahren ankommt: Ein Windbeutel muss in ein Comic-Tier verwandelt werden – gefüllt unter anderem weißer Ganache. Außerdem steht eine knifflige Kreativaufgabe unter dem Motto "Das bin ich" an: Zu gestalten ist eine 3D- oder Motivtorte – als verzehrbares Selbstporträt. Besonders leidenschaftlich staunt da meist die Moderation Enie van de Meiklokjes. Das letzte Wort haben allerdings die Jury-Mitglieder Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs.

SAT.1 zeigt jeweils mittwochs, um 20.15 Uhr, eine neue Folge der Reihe "Das große Backen".

Das große Backen – Mi. 13.08. – SAT.1: 20.15 Uhr

