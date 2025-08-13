Home News TV-News

SAT.1-Show „Das große Backen“: Wer holt den Goldenen Cupcake 2025?

"Das große Backen"

Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1

13.08.2025, 07.30 Uhr
von Rupert Sommer
In der 13. Staffel von "Das große Backen" treten ambitionierte Hobbybäcker an, um den Goldenen Cupcake zu gewinnen. Enie van de Meiklokjes moderiert, während Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs die Jury bilden. SAT.1 zeigt die neue Staffel jeden Mittwoch um 20:15 Uhr.
Das große Backen
Enie van de Meiklokjes ist eine Spezialistin für gute Laune.  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Christian Augustin
Das große Backen
Torten sind unverwiderstehlich. Doch eignen sie sich auch als Basis für ein Selbstporträt?  Fotoquelle: IStock/EyeEm Mobile GmbH
Das große Backen
Enie van de Meiklokjes (im Bild mit Rainer Calmund) gilt selbst als Naschkatze.  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Sascha Steinbach
Das große Backen
Der ganze Stolz von Moderatorin Enie van de Meiklokjes ist ihre Haarpracht.  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Joerg Koch

Eigentlich ist es ja noch Hochsommerzeit und damit auch abseits von Herd und Ofen meist mollig warm: Trotzdem startet SAT.1 schon mal in die neue Staffel der "Das große Backen"-Reihe. Ab sofort geht es in der Show wieder ums Wetteifern rund um den Goldenen Cupcake, der als Siegpreis verliehen wird. "Auf die Plätzchen, fertig, backt", lautet die Devise, wenn sich in der mittlerweile 13. Staffel ambitionierte Hobbybäckerinnen und -bäcker die Schürze umbinden. Neben der Ehre und der genannten Trophäe gibt es allerdings auch noch "Handfestes": Zum Sieg gehören die Gewinnsumme von 10.000 Euro – und ein Vertrag für das erste eigene Backbuch.

SAT.1
Das große Backen
Show • 13.08.2025 • 20:15 Uhr

Zwölf Küchen-Kreative stehen vor anspruchsvollen Aufgaben

Mit von der Partie sind wieder zwölf Küchen-Kreative, die sich den anspruchsvollen Aufgaben der Reihe stellen. Zum Auftakt steht eine "technische Prüfung" an, bei der es auf Fingerspitzengefühl und Knowhow über Materialien sowie Verfahren ankommt: Ein Windbeutel muss in ein Comic-Tier verwandelt werden – gefüllt unter anderem weißer Ganache. Außerdem steht eine knifflige Kreativaufgabe unter dem Motto "Das bin ich" an: Zu gestalten ist eine 3D- oder Motivtorte – als verzehrbares Selbstporträt. Besonders leidenschaftlich staunt da meist die Moderation Enie van de Meiklokjes. Das letzte Wort haben allerdings die Jury-Mitglieder Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs.

Bürgergeld in der Kritik: Ist das System zu bequem für Empfänger?
Die ZDF-Doku "frontal" untersucht die Herausforderungen bei der Arbeitsvermittlung von Bürgergeldempfängern. Verliert das System den Draht zu den Menschen oder sind die Gesetze das Problem?
"frontal-Dokumentation: Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?"
Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?

Derzeit beliebt:
>>„Aline“: Film über Céline Dion jetzt als Free-TV-Premiere im ZDF
>>„Zugepflastert!“ – ARD-Doku zeigt, wie Beton unsere Städte aufheizt
>>Martina Reuter über ihren Abnehmerfolg: "Reine Kopfsache"
>>„Das ist nicht meine Moral!“ – Jimi Blue Ochsenknechts Abrechnung!

SAT.1 zeigt jeweils mittwochs, um 20.15 Uhr, eine neue Folge der Reihe "Das große Backen".

Das große Backen – Mi. 13.08. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das große Backen" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
Schönheitskönigin Verona Pooth: Ihr stilsicherer Auftritt mit 57 Jahren
Bemerkenswerte Entwicklung
Verona Pooth war zuletzt viel bei Aufzeichnungen der Tanzshow "Let's Dance" zu sehen, wo ihr Sohn Diego teilnahm.
Ein Klassiker fürs Fußballherz: Königsblau gegen den Big City Club
"ran Fußball: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga FC Schalke 04 – Hertha BSC"
FC Schalke 04
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Bundesliga und DFB-Pokal 2025/26: Wer überträgt?
TV-Übertragungen
Joshua Kimmich
Unmögliche Liebe: Anne Hathaway und Nicholas Galitzine im RomCom-Drama
"Als du mich sahst"
Als du mich sahst
Rote-Rosen-Star Sebastian Deyle wird heiraten
Das ist bekannt
Sebastian Deyle und Freundin Pia in schicker Kleidung.
Zwischen London und Lahore: Heiraten ohne Brautwahl
"What's Love Got To Do With It?"
What's Love Got To Do With It?
Geld statt Sex: Verona Pooth kehrt mit neuer TV-Show zurück!
Moderations-Comeback
Verona Pooth feiert ihr Comeback als TV-Moderatorin.
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Liebes-Sensation bestätigt: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar!
Promipaar
Moderator Jörg Pilawa.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Überraschende Wende: Netflix verlängert Vertrag mit Harry und Meghan!
Neue Netflix-Projekte
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Taylor Swift kündigt neues Album an: Das ist ihr 12. Studio-Album!
Neues Album
Taylor Swift in orangenem Bodysuit auf der Bühne.
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.