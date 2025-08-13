Home News TV-News

„Gossip“: Wie Beth Ditto mit Punk-Pop die Nullerjahre veränderte

"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"

Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung

13.08.2025, 08.00 Uhr
von Paula Oferath
Die ARTE-Dokumentation erzählt die Geschichte der Band Gossip und ihrer charismatischen Frontfrau Beth Ditto, die mit ihrer Musik und Haltung gesellschaftliche Normen herausforderte und veränderte. Ein faszinierender Einblick in die Welt des Punk-Pop und die politische Kraft der Musik.
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Die Band Gossip hat den Sound der 2000er- und 2010er-Jahre maßgeblich mitbestimmt. Die ARTE-Dokumentation erzählt die Geschichte der Punk-Pop-Band Gossip rund um Frontfrau Beth Ditto, die mit ihrer Musik, ihrem Körper und ihrer Haltung gesellschaftliche Normen herausforderte und veränderte.   Fotoquelle: © Klangmalerei.tv
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Beth Ditto (Mitte) ist die Frontfrau der Band Gossip. Sie ist auch als Model, Modedesignerin, Schauspielerin und Aktivistin tätig.   Fotoquelle: © Klangmalerei.tv

Was passiert mit einer Band, wenn ihre Musik nicht nur unterhält, sondern gesellschaftlich etwas bewegt? Wenn sie politische Debatten anstößt, modische Trends weit abseits des Mainstreams setzt? Die ARTE-Dokumentation "Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte" erzählt die faszinierende Geschichte einer Band, die mehr ist als nur ein musikalisches Phänomen. Regie führte Janina Rook.

ARTE
Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte
Musikdokumentation • 13.08.2025 • 22:45 Uhr

Wie Gossip-Frontfrau Beth Ditto das Denken einer ganzen Generation veränderte

Im Zentrum der Musikdoku steht Beth Ditto, die charismatische Frontfrau der Band Gossip, die auch selbst zu Wort kommt. Modedesigner wie Jean Paul Gaultier und Karl Lagerfeld verehren sie, doch ihr Einfluss reicht weit über die Bühne und den Laufsteg hinaus. Selbstbewusst, laut und unbequem verschaffte sie marginalisierten Gruppen Sichtbarkeit. Lange bevor Begriffe wie Bodypositivity oder Diversity in aller Munde waren. Bereits 2006 brach sie Tabus, stellte Schönheitsideale infrage und veränderte das Denken einer ganzen Generation – vor allem in Bezug auf Körperbilder und queere Identitäten. Das sorgte natürlich auch für ordentlichen Gegenwind.

Die Reportage lässt prägende Stimmen zu Wort kommen: Musikjournalist Markus Kavka und Schauspieler und Sänger Daniel Zillmann blicken zurück auf eine Zeit, in der Gossip (größter Hit: "Heavy Cross") nicht nur zur Speerspitze des Punk-Pop zählte, sondern auch als politische Kraft galt. Ihre Musik war mehr als Sound. Sie war Haltung. Das gilt bis heute.

Klar, kompromisslos und mit unverstelltem Blick

Besonders eindrucksvoll: Beth Ditto selbst spricht im Interview über ihr Comeback-Album "Real Power", welches im Jahr 2024 erschien, und darüber, was Macht für sie bedeutet. Klar, kompromisslos und mit unverstelltem Blick gewährt sie Einblicke in ihr Denken und macht deutlich, dass sie schon immer sehr genau wusste, was richtig und was falsch ist.

Auch die französische Aktivistin Barbara Butch kommt zu Wort. Sie würdigt Dittos Einfluss, vor allem im Kampf gegen Fatphobie und für die Sichtbarkeit starker, unangepasster Frauen. Komplettiert wurde Gossip durch Nathan Howdeshell alias Brace Paine und Kathy Mendonça. Schon die Bandkonstellation – zwei lesbische Frauen und ein heterosexueller Mann – war damals ein Statement. Zwar äußern sich Paine und Mendonça in der Dokumentation nicht direkt, doch Archivaufnahmen lassen auch ihre Stimmen hörbar werden.

Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte – Mi. 13.08. – ARTE: 22.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

