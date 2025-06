"Die Spreewaldklinik": Kritik zur neuen Staffel mit Caroline Frier und Sina-Valeska Jung

Caroline Frier und Sina-Valeska Jung geben sich im SAT.1-Vorabendprogramm auch diesen Sommer die Klinke in die Hand: Sorgte sich Frier als Dr. Sarah König in "Happy End ...?", der vorerst letzten Folge von "Die Landarztpraxis", am Freitag, 27. Juni, um ihre Approbation, behandelt ab sofort wieder Sina-Valeska Jung als Dr. Lea Wolff in der "Spreewaldklinik" auf dem gleichen Sendeplatz: 126 neue Folgen der zweiten Staffel sind fortan montags bis freitags, um 19 Uhr, zu sehen. Auf Joyn ist der Staffelauftakt bereits am Freitag, 27. Juni, abrufbar.

In beiden Serien stehen neben den medizinischen Rätseln oft eine ganze Reihe privater Sorgen und Verflechtungen auf dem Programm: Zu Beginn der ersten Staffel von "Die Spreewaldklinik" war die Hamburger Ärztin Dr. Lea Wolff in den Spreewald zu ihrem ehemaligen Freund Paul Menke (Daniel Scholz) gereist, um mit der gemeinsamen Vergangenheit ein für alle Mal abzuschließen. Die gemeinsame Tochter Nico hatte Lea vor 20 Jahren zur Adoption freigegeben, doch wie sich alsbald herausstellte, wurde Nico (Isabel Hinz) nicht von Fremden, sondern von ihrem Vater und seiner neuen Frau Doreen (Jessica Walther-Gabory) aufgezogen. Nico und Lea hatten sich im Verlauf der 81 Folgen angefreundet, ohne dass Nico von ihrer Verwandtschaft erfuhr. Ein geheimnisvoller Brief von Lea, der Nico versehentlich erreichte, lüftete letztlich das Geheimnis.

Neuzugang mit Folgen Verwirrt von den Neuigkeiten geht Nico zu Beginn der zweiten Staffel erst einmal auf Distanz zu Lea. Die wird derweil auch an anderer Stelle gefordert: Mit Mona (Maja Lehrer) taucht plötzlich die Ex-Freundin von Leas Partner Dr. Erik Behrens (Daniel Buder) auf, und sie kommt nicht allein ...

Neben den bereits genannten, kehren auch die übrigen aus der ersten Staffel bekannten Figuren, darunter Muriel Baumeister als Chefärztin Dr. Barbara Berg zurück. Neu zum Cast stoßen derweil Zsa Zsa Hansen und Jan Hartmann: Die 2005 geborene Hansen schlüpft in die Rolle von Fiona Wemuth, die nach einer Tierschutz-Aktion in die Notaufnahme eingeliefert wird, und dort auf ihren wenig erfreuten Vater, Oberarzt Dr. Wemuth (Karsten Speck), trifft. Der aus Serien wie "Sturm der Liebe" oder "Kreuzfahrt ins Glück" bekannte Schauspieler Hartmann wiederum sorgt als charismatischer Arzt Dr. Mark Engelhardt für neuen Wirbel in der Spreewaldklinik.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Die Spreewaldklinik" begannen im Februar in Lübben sowie in einem leerstehenden Berliner Krankenhaus.

