Home News Star-News

Abseits der Kamera: So lebt der Mann von Tanja Wedhorn

Romantische Partnerschaft

Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite

11.08.2025, 10.25 Uhr
von Pamela Haridi
Tanja Wedhorn und Simon Raiser führen eine bemerkenswerte Liebesgeschichte. Die Schauspielerin spricht offen über ihre Ehe, die Herausforderungen und die Liebe, die sie seit über 30 Jahren verbindet.
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.   Fotoquelle: Degeto/Boris Laewen/ZDF

Ihre Liebesbeziehung bietet ausreichend Stoff für einen romantischen Liebesfilm. In ihrer jeweiligen Branche sind sie angesehene Persönlichkeiten und erfreuen sich am Erfolg des jeweils anderen. Während Tanja Wedhorn (53) einem breiten Fernsehpublikum bekannt ist, fragen sich viele, wer der Mann ihres Herzens ist. Sein Name ist Simon Raiser, und trotz der Bekanntheit seiner Frau lebt er abseits des prominenten Trubels. Über ihn dringt nicht viel an die Öffentlichkeit und doch möchten wir Simon Raiser anhand einiger Fakten näher vorstellen.

Tanja Wedhorn: Die Schauspielerin mit dem strahlenden Lächeln

Mit der Titelrolle in der ersten deutschen Telenovela „Bianca – Wege zum Glück“ gelang der deutschen Schauspielerin Tanja Wedhorn der mediale Durchbruch. Durch weitere Hauptrollen in den Fernsehreihen „Reiff für die Insel“, „Fritzi – Der Himmel muss warten“ sowie in zahlreichen Filmen, unter anderem „Ein Sommer im Elsass“, erlangte sie nicht nur weitere Bekanntheit, sondern erfreute sich einer stets wachsenden Anzahl an treuen Fans. Kein Wunder, denn wann immer man dem sympathischen "Praxis mit Meerblick"-Star in der Öffentlichkeit begegnet, scheint ihr strahlendes Lächeln. Ursächlich dafür ist nicht nur ihr Traumberuf – einen großen Teil ihrer glücklichen Ausstrahlung steuert ihr Ehemann Simon Raiser bei.

Simon Raiser – der Mann an Tanja Wedhorns Seite

Wenn überhaupt, ist der Name Simon Raiser Interessierten in erster Linie durch die Ehe mit Tanja Wedhorn ein Begriff. Im Jahr 1974 geboren, studierte er nach seinem Abitur an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaften. Als erfolgreicher Unternehmer wird der Diplom-Politologe innerhalb seines Berufszweiges von vielen geschätzt. Ungeachtet seiner Verbindung mit einer prominenten Frau, ist er in seiner Branche ein eigenständiger und einflussreicher „Macher“, dem verdient Respekt und Anerkennung gezollt wird.

Derzeit beliebt:
>>Horst Lichter & Zarrella: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren!
>>Sandra Maischberger: Diese 6 erstaunlichen Fakten kanntest du nicht!
>>Drama auf Rügen! "Praxis mit Meerblick" – So geht’s 2026 weiter
>>"Erzgebirgskrimi"-Star Teresa Weißbach: So fand sie die Liebe am Set

Mitbegründer von planpolitik

2005 war Simon Raiser Mitbegründer des Unternehmens planpolitik, dessen Spezialisierung die Konzeption und Durchführung interaktiver Formate zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen darstellt. Zum Einsatz kommen dabei Methoden wie Planspiele, Zukunfts- und Kreativworkshops oder Szenario- und Kampagnenentwicklung. Zum Portfolio zählen außerdem Simulationen und Trainings zu Themen wie Verhandlungsführung, Teambildung, Führung, Konflikt- und Krisenmanagement sowie Lobbying. Im Segment E-Commerce (www.senaryon.de) werden Online-Lösungen zur Optimierung von Aus- und Weiterbildung entwickelt. Seit der Gründung organisierte planpolitik weltweit über 2.500 Veranstaltungen mit unterschiedlichsten Inhalten, an denen über 100.000 Menschen teilgenommen haben. Behörden, Universitäten, Stiftungen, NGOs und Unternehmen im In- und Ausland zählen zu den Partnern des Unternehmens.

Barbara Schöneberger: Glamour auf der Bühne, Privatsphäre daheim
Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstädt sind seit 2009 verheiratet und glücklich. Die Moderatorin erzählt von früheren Beziehungen und ihrer heutigen Ehe.
Private Details
Barbara Schöneberger

Gastdozent für internationale Beziehungen

Simon Raiser betätigt sich zudem als Gastdozent an renommierten Schulen wie der American University of Paris im Bereich Internationale Beziehungen und der Hertie School in Berlin, wo er Kurse zu den Themen „Konfliktmanagement (Simulationsspiel)“, „Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung? Herausforderungen und Szenarien“ oder „Verhandlungstraining“ leitet.

Ein Leben abseits der Bildfläche

Anders als seine Gattin bevorzugt Simon Raiser ein ruhiges Leben abseits des Medienrummels. Neben der Zeit mit seiner Familie konzentriert er sich auf eigene berufliche Erfolge. In Interviews betont er stets die Wichtigkeit einer ausgewogenen Work-Life-Balance und der gemeinsamen Familienzeit. Wenn er einmal Zeit für sich alleine hat, widmet er sich dem Lesen, Reisen und Politik. Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Söhnen Theo (17) und Joschka (14) genießt er ein glückliches Miteinander in Berlin-Neukölln.

Die Beziehung zu Tanja Wedhorn verlief allerdings nicht immer so harmonisch. Vor über 30 Jahren lernten sich die beiden Gymnasiasten während einer Theater-AG kennen. Es folgten turbulente Jahre, in denen sie eine On-/Off-Beziehung führten. Das Paar fand erst nach mehreren Trennungen so richtig zusammen. Jahre später heirateten Simon Raiser und Tanja Wedhorn schließlich im Jahr 2010. 2013 wurde in Halle an der Saale ihre kirchliche Trauung von niemand Geringerem als Simon Raisers Vater vollzogen.

Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Hendrik Duryn schlüpft erneut in die Rolle des unkonventionellen Lehrers Stefan Vollmer in der beliebten RTL-Serie "Der Lehrer". Vollmer bringt Herz und Haltung in den Schulalltag zurück und stellt sich mit eigenem Stil den Herausforderungen. Die Dreharbeiten für sechs neue Folgen sind bereits angelaufen.
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.

Verliebt wie am ersten Tag

Gegenüber BUNTE.de schwärmte die Schauspielerin 2024: „Ich glaub einfach, ich habe vor über 30 Jahren den Richtigen getroffen.“ Weiter gestand sie: „Simon ist ein echt guter Typ. Richtig gut. Ich würde ihn immer wieder aussuchen. Für mich ist es unglaublich, dass wir jetzt gut 30 Jahre zusammen sind, die Zeit ist mit ihm einfach verflogen.“ Verträumt schaute Tanja Wedhorn zurück: „Das denkt man ja am Anfang nicht, dass man das mal schafft. Und auf einmal hast du mehr als dein halbes Leben mit ein und demselben Mann verbracht. Was wir alles gemeinsam erlebt haben: Auszug von zu Hause, erste eigene Wohnung, Studium, Schauspielschule, erste Jobs. Ich in Mannheim am Theater, er irgendwann beruflich in Afrika. Wir haben uns damals seitenlange Briefe geschrieben. Die habe ich alle noch. Wohl sortiert in einem Karton. Es war eine wahnsinnig intensive Zeit.“

Auf die Frage, wie das Paar seine Liebe frisch halte, verriet die gebürtige Wittenerin: „Ich glaube, das Leben selbst: Die Kinder und die Jobs, wir haben auch selten einen täglich gleich ablaufenden Alltag, sowohl mein Mann als auch ich sind beruflich oft unterwegs. Wir halten eher die Bälle in der Luft und wenn wir dann wirklich mal zusammen zu Hause sind, dann ist das total schön. Es ist nicht dieses selbstverständliche Dasein, und das hält die Liebe wach.“

Simon Raiser und Tanja Wedhorn haben offensichtlich in Sachen Liebe alles richtig gemacht.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Roland Kaiser: "Ich war ein uneheliches Kind"
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Barbara Schöneberger: Glamour auf der Bühne, Privatsphäre daheim
Private Details
Barbara Schöneberger
Andrea Berg privat: So wichtig ist Ehemann Uli auf ihrer Tour
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Andrea Berg ist aktuell auf großer Konzerttour. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Die Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, was dem Paar dabei wichtig ist und wie ihr Tour-Leben aussieht.
Brandon Blackstock mit 48 Jahren verstorben
Trauer um Blackstock
Brandon Blackstock und Kelly Clarkson
Von Benoni nach Hollywood: Charlize Therons Aufstieg
Karrierebeginn
Charlize Theron
Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – wegen kleinen Fingern!
Podcast-Einblicke
Evelyn Burdecki
Patrice Aminati kämpft gegen unheilbaren Krebs: "Die letzten Wochen waren schwer"
Sie bleibt optimistisch
Patrice Aminati
GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
ZDF-Serie
Jessica Ginkel
Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars
Millionen-Besitz
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Rauer Norden, düstere Fälle – das ist die neue Krimireihe „Ellis“
"Ellis"
Ellis
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Kampf ums Klima: Geo-Engineering als Schlüssel zum Erfolg?
"ARD Wissen: Kampf ums Klima"
ARD Wissen: Kampf ums Klima
Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung
"Rehragout-Rendezvous"
"Rehragout-Rendezvous"
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Konzertzauber auf Kloster Banz: Das Musikfestival im Rückblick
"Lieder auf Banz"
Lieder auf Banz
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein tiefgründiger Krimi
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Die dunkle Seite des Space Race: Die Katastrophe von Apollo 1
"Apollo 1 – Die wahre Geschichte"
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.