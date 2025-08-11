Home News Star-News

Kein Gastauftritt bei Roland Kaiser: G.G. Anderson packt aus

Schlager-Zoff

G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!

11.08.2025, 10.17 Uhr
von Franziska Wenzlick
Aufgrund der ZDF-Jubiläumsshow zu Roland Kaisers 50-jährigem Bühnenjubiläum kam es wohl zum Bruch mit G.G. Anderson. Nun erklärt er, weshalb er von Kaiser enttäuscht sei und warum seither Kontaktstille zwischen den beiden einstigen Kooperationspartnern herrsche.
Roland Kaiser/G.G. Anderson
G.G. Anderson (rechts) hatte gehofft, bei Roland Kaisers Bühnenjubiläum auftreten zu können.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Thomas Niedermueller / 2015 Getty Images/Alexander Koerner (Fotomontage)

In der ZDF-Jubiläumsshow mit dem Titel "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" blickte Gastgeber Giovanni Zarella im vergangenen Jahr ausgiebig auf die "außergewöhnliche Erfolgsgeschichte" von Roland Kaiser zurück. Partystimmung kam damals jedoch nicht bei allen auf: Wie G.G. Anderson nun in einem Interview mit der Zeitschrift "Revue Heute" bestätigte, herrsche aufgrund der Sendung bis heute Funkstille zwischen ihm und Roland Kaiser.

"Wir haben keinen Kontakt", erklärte der 75-Jährige, der eigentlich Gerd Grabowski heißt. Grund dafür sei das Bühnenjubiläum seines langjährigen Weggefährten gewesen. Roland Kaiser habe eigentlich geplant gehabt, seinen Kollegen in die ZDF-Show einzuladen. "Er hatte 50 Jahre Kaiser gefeiert, da hatten wir miteinander gesprochen, ob ich in seiner Sendung auftreten könnte", so Anderson.

G.G. Anderson über Roland Kaiser: "Er tat mir nicht den Gefallen"

Der Sänger, Komponist und Produzent wollte demnach gerne gemeinsam mit Kaiser die Hits "Lieb mich ein letztes Mal" oder "Schach matt" performen, die aus Andersons Feder stammen. Doch daraus wurde nichts: Anderson habe keine Zusage erhalten und durfte somit wohl nicht in der Jubiläumsshow im ZDF auftreten. Dies nehme er Kaiser "auch etwas übel", sagte er nun.

Schon im vergangenen Jahr hatte Anderson in einem Interview über seine Enttäuschung gesprochen. Damals erklärte der Musiker gegenüber dem "Südkurier": "Obwohl wir uns seit 50 Jahren kennen und ich viele Hits für ihn geschrieben habe, tat er mir nicht den Gefallen, dass ich in dieser Sendung auftreten konnte." Zudem betonte Anderson, dass er maßgeblich zum Erfolg von Kaisers Song "Santa Maria" beigetragen habe: "Hätte ich da nicht eingegriffen, wäre er mit dem Lied auf Platz 595 in den Charts gedümpelt."

Schlagerstar G.G. Anderson erklärt: "Deshalb werde ich auch nicht mehr in gewisse Musik-Shows eingeladen"
G.G. Anderson, der beliebte Schlagerstar, feiert seinen 75. Geburtstag und widerspricht seiner Rücktrittsankündigung nach überwältigenden Fan-Reaktionen. Sein neues Studioalbum "Sieben Leben" soll nicht das letzte sein, und Konzerttermine für 2025 sind bereits geplant.
Rücktritt vom Rücktritt
G. G. Anderson mit seiner Ehefrau Monika.

Statt G.G. Anderson standen 2024 zahlreiche andere Schlagerstars auf der ZDF-Bühne, um Roland Kaiser zu ehren – darunter Maite Kelly, Kerstin Ott und Beatrice Egli. Auch die damalige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gratulierte dem "Santa Maria"-Sänger höchstpersönlich zum Jubiläum.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

