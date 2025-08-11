Drama auf Rügen! "Praxis mit Meerblick" – So geht’s 2026 weiter

„Praxis mit Meerblick“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel
Seit 2017 sorgt „Praxis mit Meerblick“ für starke Quoten und begeistert Zuschauer im Ersten. Die Geschichten rund um Inselärztin Nora Kaminski, gespielt von Tanja Wedhorn, haben sich zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Nun gibt es Infos zur neuen Staffel im kommenden Jahr.
Woher wissen wir, dass es neue Folgen 2026 geben wird?
„Praxis mit Meerblick“ gehört seit Jahren zu den erfolgreicheren Serien in der ARD. Im Schnitt verfolgten in den letzten Jahren etwa drei bis vier Millionen Zuschauer die einzelnen Folgen – eine Fortsetzung im Jahr 2026 schien wahrscheinlich. Nun hat Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn in einem Interview mit der Ostsee-Zeitung bestätigt, dass es neue weitere Folgen geben wird; möglicherweise sogar mit sechs Folgen, also zwei mehr als bisher üblich. Eine offizielle Bestätigung seines der ARD steht noch aus.
Dann laufen die neuen Folgen im TV
Vermutlich werden die Dreharbeiten auf der Ostseeinsel im Sommer 2025 stattfinden. Der TV-Start der neuen Staffel wird vermutlich – wie schon in den Vorjahren – im Frühjahr 2026 erfolgen. Falls sich der bisher etablierte Rhythmus auch 2026 nicht ändert, dürfen sich Fans genauer auf eine Ausstrahlung im April freuen.
Darum geht's in der neuen Staffel "Praxis mit Meerblick" 2026
Ein allzu radikaler Kurswechsel war bei „Praxis mit Meerblick“ nicht zu erwarten – und Tanja Wedhorn bestätigt: Die Dynamik aus medizinischen Herausforderungen und privaten Verwicklungen rund um Nora Kaminski wird auch in den 2026er-Folgen fortgeführt. Und auch ein Detail zur Handlung der neuen Staffel hat die Hauptdarstellerin verraten: In den neuen Folgen wird Kaminskis Sohn Kai nach Rügen zurückkehren – und für ordentlich Zündstoff bei der inoffiziellen Ärztin sorgen.
Quelle: ostsee-zeitung.de, vodafone.de