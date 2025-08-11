Home News TV-News

Drama auf Rügen! "Praxis mit Meerblick" – So geht’s 2026 weiter

Tanja Wedhorn verrät

„Praxis mit Meerblick“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel

11.08.2025, 10.22 Uhr
von Julian Flimm
Die beliebte Serie "Praxis mit Meerblick" meldet sich 2026 mit neuen Folgen zurück. Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn bestätigt, dass es sechs neue Episoden geben wird.
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Seit 2017 sorgt „Praxis mit Meerblick“ für starke Quoten und begeistert Zuschauer im Ersten. Die Geschichten rund um Inselärztin Nora Kaminski, gespielt von Tanja Wedhorn, haben sich zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Nun gibt es Infos zur neuen Staffel im kommenden Jahr.

On-Off-Beziehung, Kinder und mehr: Das ist über Tanja Wedhorns Privatleben bekannt!
Tanja Wedhorn ist die selbstbewusste Rügener Ärztin Nora Kaminski aus der „Praxis mit Meerblick“. Jahrelang führte sie eine turbulente Liebesbeziehung mit ihrem heutigen Ehemann. Wie es im Alltag der Schauspielerin aussieht und wie sie privat tickt, hat die gebürtige Wittenerin verraten.
"Praxis mit Meerblick"-Star
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin Nora Kaminski im Einsatz. Im echten Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.

Woher wissen wir, dass es neue Folgen 2026 geben wird?

„Praxis mit Meerblick“ gehört seit Jahren zu den erfolgreicheren Serien in der ARD. Im Schnitt verfolgten in den letzten Jahren etwa drei bis vier Millionen Zuschauer die einzelnen Folgen – eine Fortsetzung im Jahr 2026 schien wahrscheinlich. Nun hat Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn in einem Interview mit der Ostsee-Zeitung bestätigt, dass es neue weitere Folgen geben wird; möglicherweise sogar mit sechs Folgen, also zwei mehr als bisher üblich. Eine offizielle Bestätigung seines der ARD steht noch aus.

Derzeit beliebt:
>>Horst Lichter & Zarrella: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren!
>>Sandra Maischberger: Diese 6 erstaunlichen Fakten kanntest du nicht!
>>"Tatort: Love is Pain": So gut war der neue ARD-Krimi mit Jörg Hartmann
>>Abseits der Kamera: So lebt der Mann von Tanja Wedhorn

Dann laufen die neuen Folgen im TV

Vermutlich werden die Dreharbeiten auf der Ostseeinsel​ im Sommer 2025 stattfinden. Der TV-Start der neuen Staffel wird vermutlich – wie schon in den Vorjahren – im Frühjahr 2026 erfolgen. Falls sich der bisher etablierte Rhythmus auch 2026 nicht ändert, dürfen sich Fans genauer auf eine Ausstrahlung im April freuen.

„Praxis mit Meerblick“: Die Drehorte der ARD-Erfolgsserie
Seit Jahren begeistert die „Praxis mit Meerblick“ Millionen Zuschauer – nicht nur mit Geschichten und persönlichen Schicksalen, sondern auch mit atemberaubenden Kulissen. Erfahre hier, wo genau die ARD-Erfolgsserie gedreht wird!
Wirklich nur Rügen?
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.

Darum geht's in der neuen Staffel "Praxis mit Meerblick" 2026

Ein allzu radikaler Kurswechsel war bei „Praxis mit Meerblick“ nicht zu erwarten – und Tanja Wedhorn bestätigt: Die Dynamik aus medizinischen Herausforderungen und privaten Verwicklungen rund um Nora Kaminski wird auch in den 2026er-Folgen fortgeführt. Und auch ein Detail zur Handlung der neuen Staffel hat die Hauptdarstellerin verraten: In den neuen Folgen wird Kaminskis Sohn Kai nach Rügen zurückkehren – und für ordentlich Zündstoff bei der inoffiziellen Ärztin sorgen.

Quelle: ostsee-zeitung.devodafone.de

Das könnte dich auch interessieren

Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung
"Rehragout-Rendezvous"
"Rehragout-Rendezvous"
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
ZDF-Serie
Jessica Ginkel
Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars
Millionen-Besitz
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Rauer Norden, düstere Fälle – das ist die neue Krimireihe „Ellis“
"Ellis"
Ellis
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Kampf ums Klima: Geo-Engineering als Schlüssel zum Erfolg?
"ARD Wissen: Kampf ums Klima"
ARD Wissen: Kampf ums Klima
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Konzertzauber auf Kloster Banz: Das Musikfestival im Rückblick
"Lieder auf Banz"
Lieder auf Banz
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein tiefgründiger Krimi
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Die dunkle Seite des Space Race: Die Katastrophe von Apollo 1
"Apollo 1 – Die wahre Geschichte"
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
James Bond: Diese Fakten zur Agenten-Reihe kanntest du noch nicht
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.