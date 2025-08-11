Home News TV-News

80 Jahre Wim Wenders: Meisterwerk "Don’t Come Knocking" bei ARTE

"Don't Come Knocking"

Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE

11.08.2025, 07.35 Uhr
von Hans Czerny
Zum 80. Geburtstag von Wim Wenders zeigt ARTE eine Hommage-Reihe. Darunter die Tragikomödie "Don't Come Knocking" mit dem verstorbenen Sam Shepard und weitere Highlights des Kultregisseurs.
Don't Come Knocking
Film-Cowboy Howard Spence (Sam Shepard) ist nicht mehr glücklich. Seine Mutter (Eva Marie Saint) bringt ihn auf einen Gedanken ...  Fotoquelle: ARTE / Wim Wenders Stiftung
Don't Come Knocking
Anti-Held in Wim Wenders' "Don't Come Knocking": In Howard (Sam Shepard) tobt der Sturm der Erkenntnis.   Fotoquelle: ARTE / Wim Wenders Stiftung
Don't Come Knocking
Der "Lonesome Cowboy" auf dem Weg zu sich selbst - ein kleineres Nest hätte sich Howard (Sam Shepard) dafür kaum aussuchen können.   Fotoquelle: ARTE / Wim Wenders Stiftung
Don't Come Knocking
Die junge Sky (Sarah Polley) begibt sich mit der Asche ihrer Mum auf einen Roadtrip.  Fotoquelle: ARTE / Wim Wenders Stiftung

Von Wim Wenders durfte man nie rasante Roadmovies oder komödiantisch Leichtes erwarten. Mit "Don't Come Knocking" brachte er 2005 allerdings eine für ihn neue heitere Gelassenheit in sein Schaffen und gewann einer eigentlich tragischen Reise ins Ich überraschend komische Seiten ab. Und das mit dem gewohnten Gespür für hypnotische Aufnahmen, einem intensiven Soundtrack und faszinierenden Stimmungen. ARTE zeigt den Film nun in seiner Hommage-Reihe anlässlich des 80. Geburtstag des Regisseurs am 14. August.

ARTE
Don't Come Knocking
Drama • 11.08.2025 • 21:50 Uhr

"Don't Come Knocking" – "Bitte nicht stören": Die Batterien des ehemals gefeierten Western-Darstellers Howard Spence, gespielt vom 2017 verstorbenen Schauspieler Sam Shepard, sind leer. Er will nicht mehr, und so schnappt er sich am Set einer drittklassigen Filmproduktion ein Pferd und reitet wie im Schlussbild in einem seiner Filme aus seinem lächerlichen Leben davon.

Im Gegensatz zu "Paris, Texas", der ersten Zusammenarbeit von Wenders und Shepard 1984, spielt die Landschaft allerdings hier keine Rolle. Die in zu vielen Streifen abgefilmte, inzwischen seelenlose Prärie-Kulisse bedeutet Howard nichts. Er verschenkt Pferd und Cowboystiefel und macht sich erst mit einem Mietauto und dann mit dem Bus auf zu seiner Mutter (Eva Marie Saint), die er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat.

Derzeit beliebt:
>>Mit Werner Schmidbauer: Das Event "Lieder auf Banz" im Rückblick
>>"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt": Die WISO-Dokumentation über Dominik Popp
>>"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt": Der ZDF-Film über seine Gemälde
>>„Sommer vorm Balkon“: Andreas Dresen zeigt das Leben ohne Schnickschnack

Eine gelungene Dramedy mit Sam Shepard

Ein Album mit Fotos und Artikeln von und über ihn vor Augen, sinniert er über sein Leben als Star mit tollen Gagen und Ruhm, aber auch über Frauengeschichten und Drogen. Und über das, was er verpasst hat: Liebe, Familie, Kinder. Vor dem endgültigen Absturz nach einer durchzechten Nacht im Casino erfährt Howard, dass es womöglich ein Kind von ihm existiert. Eine Ahnung treibt ihn nach Butte in Montana. Dort trifft er im Coffeeshop auf seine große Liebe Doreen (Jessica Lange). Sie hat mit Earl (Gabriel Mann) tatsächlich einen Sohn im passenden Alter.

Ob sein Freund das, was er schreibe, auch spielen könne, fragte sich Wim Wenders insgeheim, als er das Drehbuch von Sam Shepard las. Er konnte, auch wenn zu seinem Repertoire als Schauspieler bis dahin nur aufrechte und humorlose Figuren gehörten. Dass diese Dramedy gelang, ist dem mit 73 Jahren verstorbenen Shepard ebenso zu verdanken wie dem Jubilar Wenders.

Ex-Dschungelstar über Influencer im Camp: "Sind das Schlimmste"
Winfried Glatzeder, bekannt aus Tatort, äußert sich in der NDR Talk Show zu seiner Zeit im Dschungelcamp und kritisiert Influencer für ihre Showeinlagen. Außerdem spricht er über seine Abneigung, eigene Filme zu sehen.
Dschungel-Erfahrungen
Winfried Glatzeder

Weshalb das Geburtstagskind zu den lebenden Legenden gehört, zeigt ARTE auch in den weiteren Filmen des Wenders-Schwerpunkts zum 80. unter dem Titel "Erzähler, Erneuerer, Visionär". Dazu gehören der Klassiker "Paris, Texas" (Montag, 18. August, 20.15 Uhr) ebenso wie die biografischen Dokus "Pina" (Sonntag, 17. August, 22.55 Uhr) und "Anselm – Das Rauschen der Zeit" (Mittwoch, 20. August, 21.55 Uhr) sowie der dokumentarische Blick auf sein Leben und Werk "Wim Wenders: Der ewig Suchende" (Montag, 18. August, 22.35 Uhr) und die Biografie seiner Entdeckung Nastassja Kinski (Montag, 18. August, 23.30 Uhr).

Don't Come Knocking – Mo. 11.08. – ARTE: 21.50 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

James Bond: Diese Fakten zur Agenten-Reihe kanntest du noch nicht
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Jeannine Michaelsen über ihre Jugend in den 90ern: "Jetzt packe ich mir das Leben"
Nostalgie
Red Carpet Arrivals - German Television Award In Cologne
Helene Fischer feiert 41. Geburtstag – so begann ihre Karriere 2005!
Schlagerqueen
Helene Fischer
Von Pinguinen, Anti-Helden und Liebesträumen: Die Neuerscheinungen der Woche
DVD-Highlights
"Der Pinguin meines Lebens"
Wird Taron Egerton der neue James Bond?
Schauspieler packt aus
Taron Egerton
Peaky Blinders-Macher übernimmt Bond-Drehbuch!
Neues Bond-Skript
James Bond
Beatrice Egli verzaubert Instagram mit Geburtstagsgrüßen an Florian Silbereisen
Liebesgerüchte
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
"Zwei Jahre Therapie haben mir geholfen!" - Hanna Plaß im Gespräch
Vorstellung des eigenen Lebens
Schauspielerin Hanna Plaß im Interview
Schlagerstar G.G. Anderson erklärt: "Deshalb werde ich auch nicht mehr in gewisse Musik-Shows eingeladen"
Rücktritt vom Rücktritt
G. G. Anderson mit seiner Ehefrau Monika.
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne
Rauer Norden, düstere Fälle – das ist die neue Krimireihe „Ellis“
"Ellis"
Ellis
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein tiefgründiger Krimi
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Die dunkle Seite des Space Race: Die Katastrophe von Apollo 1
"Apollo 1 – Die wahre Geschichte"
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV
"Magic Mike's Last Dance"
Magic Mike's Last Dance
Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn