Horst Lichter & Zarrella: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren!

So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Entertainer, Moderatoren, Musiker und Künstler, die regelmäßig im TV auftreten, können sich über eine große Gage freuen. Ein Blick auf die Gehälter im ZDF verrät, manche Promis kassieren besonders viel ab, andere erhalten deutlich weniger Geld für ihre Auftritte. Hier ein Überblick.
Wenig Gage - hoher Werbeeffekt
Markus Lanz, Oliver Welke oder Horst Lichter sind Promis, die seit Jahren im deutschen TV-Programm vertreten sind. Auch Andrea Kiewel gehört zu den bekannten Fernsehgesichtern. Kürzlich eröffnete die Moderatorin den ZDF-"Fernsehgarten" für die neue Saison. Seit 24 Jahren ist die 58-Jährige die Gastgeberin der Kult-Sendung. Die Künstler, die im ZDF-"Fernsehgarten" auftreten, erhalten eine festgeschriebene Aufwandsentschädigung in Höhe von 750 Euro, wie t-online vermeldet. Der große Werbeeffekt ist natürlich inklusive.
So viel verdient Andrea Kiewel
Lange Zeit blieb geheim, wie viel Geld Andrea Kiewel für ihren Gute-Laune-Marathon kassiert. Doch laut Recherchen von "Welt am Sonntag" beträgt ihr Gehalt 400.000 Euro im Jahr, umgerechnet 20.000 Euro pro Show. Bei ungefähr 20 Sendungen im Jahr, kommt da einiges zusammen. Die Produktionskosten für die Sendung sind immens und sollen nach Angaben des ZDF in die Millionenhöhe gehen.
Doch wer gehört zu den ZDF-Spitzenverdienern? Hier gibt es eine Übersicht:
- Markus Lanz: 1,9 Millionen Euro pro Jahr
- Horst Lichter: 1,7 Millionen Euro pro Jahr
- Oliver Welke: 1,18 Millionen Euro pro Jahr
- Jan Böhmermann: 682.000 Euro pro Jahr (brutto)
- Johannes B. Kerner: 630.000 Euro pro Jahr
- Maybrit Illner: 480.000 Euro pro Jahr (brutto)
- Marietta Slomka: 393.750 Euro pro Jahr (brutto)
- Rudi Cerne: 382.000 Euro pro Jahr (brutto)
- Christian Sievers: 350.000 Euro pro Jahr (brutto)
- Mai Thi Nguyen-Kim: 349.000 Euro pro Jahr
- Giovanni Zarrella: 300.000 Euro pro Jahr
