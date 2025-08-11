Home News Star-News

Erneuter Rückschlag: Lola Weippert muss im Sommerurlaub ins Krankenhaus

Gesundheitssorgen

Nach Tumor und Endometriose: Lola Weippert erneut im Krankenhaus

11.08.2025, 10.27 Uhr
Die beliebte Moderatorin Lola Weippert meldet sich aus dem Krankenhaus und sorgt mit einem Instagram-Post für Aufregung. Ihre Fans sind in Sorge, da sie bereits in der Vergangenheit gesundheitliche Rückschläge erlitten hat. Details zu ihrer aktuellen Situation bleiben unklar.
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Sebastian Reuter

Lola Weippert hat sich aus ihrem Sommerurlaub heraus bei ihren Fans gemeldet. Doch statt Strand und guter Laune musste die Moderatorin (ehemals "Temptation Island") schlechte Neuigkeiten verbreiten: Sie liegt in einem Krankenhaus.

"Hatte mir meinen Sommerurlaub etwas anders vorgestellt", schrieb die 29-Jährige auf ihrem Instagram-Profil zu einem Selfie, auf dem sie mit geschlossenen Augen und Mundschutz zu sehen ist. Außerdem hat sie einen Zugang an ihrem Arm angebracht bekommen. In einem Video, das sie ebenfalls auf Instagram gepostet hat, geht Weippert weiter ins Detail, als sie "liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 20cm langer Spritze in der Wirbelsäule" sendet. "Drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf."

Lola Weipperts lange Krankenakte: Star mit langer Krankheitsgeschichte

Was genau der Grund für den ungeplanten Krankenhausaufenthalt ist, verrät Weipert nicht. Dass der Post bei ihren Fans größere Bedenken auslöst, als das vielleicht bei anderen Stars der Fall wäre, liegt daran, dass ihr Gesundheit in jüngerer Vergangenheit öfter Anlass zur Besorgung gegeben hat.

So entdeckten Ärzte 2024 einen Tumor in ihrer Brust – der sich jedoch als "gutartig" herausstellte. 2025 wurde der Moderatorin eine Endometriose diagnostiziert. Die chronische Erkrankung geht mit starken Schmerzen einher. Damals gab Weippert auf Instagram offen zu, dass sich "hinter meinem Lächeln und den eingegnommenen Schmerzmitteln" ein "großer Schmerz" verberge. 2023 hatte sie außerdem bekannt gegeben, dass bei ihr eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert worden sei.

teleschau – der mediendienst GmbH
