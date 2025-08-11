Home News TV-News

Mit Werner Schmidbauer: Das Event "Lieder auf Banz" im Rückblick

"Lieder auf Banz"

Konzertzauber auf Kloster Banz: Das Musikfestival im Rückblick

11.08.2025, 07.05 Uhr
von Susanne Bald
Im Kloster Banz fand wieder das Musikfestival "Lieder auf Banz" statt. Rainhard Fendrich und Hannes Ringlstetter zählten zu den Stars. Der BR zeigt einen Mitschnitt.
Lieder auf Banz
Das ehemalige Benediktinerkloster Banz in Bad Staffelstein bietet alle Jahre wieder die stimmungsvolle Kulisse für die "Songs an einem Sommerabend" respektive "Lieder auf Banz".  Fotoquelle: BR/Foto Sessner

"Songs an einem Sommerabend". Unter diesem Namen kannten Liebhaber des gepflegten Liedes bis 2016 die Open-Air-Veranstaltung vor der idyllischen Kulisse des früheren Benediktinerklosters Banz in Bad Staffelstein in Oberfranken. Seit 2017 wird sie als "Lieder auf Banz" fortgeführt.

BR
"Lieder auf Banz"
Konzert • 11.08.2025 • 22:45 Uhr

Werner Schmidbauer als Moderator und Triopartner von Martin Kälberer und Hannes Ringlstetter

Zwei Abende, wie immer am ersten Freitag und Samstag im Juli, trafen Stars der Liedermacherszene sowie Nachwuchskünstlerinnen und -künstler auf der Banzer Klosterwiese zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis zusammen. Das Bayerische Fernsehen zeigt nun am späteren Montagabend einen Zusammenschnitt davon.

Die bekanntesten Gäste dürften der österreichische Liedermacher Rainhard Fendrich und Hans-Jürgen Buchner gewesen sein, der diesmal ohne seine Kultband Band Haindling die Bühne erklomm. Werner Schmidbauer führte nicht nur als Moderator durch die beiden Abende, er trat auch mit seinem musikalischen Partner Martin Kälberer und Publikumsliebling Hannes Ringlstetter als Trio auf.

Unter anderem als Gäste angekündigt: Miss Allie und Sarah Straub

Als "humorvollste Singer Songwriterin im deutschsprachigen Raum und überragende Entertainerin" angekündigt war zudem Miss Allie, und auch Sarah Straub, musikalische Partnerin von Liedermacher-Ikone Konstantin Wecker, sowie die Dauergäste und häufigen Moderatoren der Veranstaltung VIVA VOCE sorgten für Stimmung auf der Klosterwiese.

Die A-cappella-Gruppe VIVA VOCE gehörte 2004, unter anderem neben der Berliner Band Mathilda, zu den Preisträgern des Nachwuchspreises, den die in Banz verortete Hanns-Seidel-Stiftung jedes Jahr im Rahmen der Veranstaltung vergibt. Die diesjährigen Gewinner waren die Band "Widersacher aller Liedermacher", die Violinistin, Pianistin und Sängerin Jördis Tielsch sowie der Hamburger German-Pop-Musiker Michèl von Wussow, die bei "Lieder auf Banz" nicht nur die Auszeichnungen erhielten, sondern natürlich auch live vor begeistertem Publikum auftraten.

"Lieder auf Banz" – Mo. 11.08. – BR: 22.45 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

