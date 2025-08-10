Home News TV-News

"Apollo 1 - Die wahre Geschichte": ARTE-Doku über tödliches Space Race

"Apollo 1 – Die wahre Geschichte"

Die dunkle Seite des Space Race: Die Katastrophe von Apollo 1

10.08.2025, 18.15 Uhr
von Hans Czerny
Die Dokumentation beleuchtet den tragischen Brand von Apollo 1 und die Herausforderungen der NASA im Wettlauf zum Mond gegen die Sowjetunion.
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
1959: Gus Grissom ist vor dem Apollo-Programm einer der sieben ursprünglichen Mercury-Astronauten (Mercury Seven).   Fotoquelle: ARTE / NASA
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Am 21. Juli 1961 flog Gus Grissom als zweiter Mensch an Bord einer Mercury-Redstone-Rakete ins All. Der Flug dauerte 15 Minuten.   Fotoquelle: ARTE / NASA
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Am 3. Juni 1965 wagte Ed White als erster Amerikaner den Ausstieg aus einem Raumschiff im All. Er starb am 27. Januar 1967 in der brennenden Raumkapsel Apo1lo 1.  Fotoquelle: ARTE / NASA
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Hier ist der Apollo 1-Astronaut Gus Grissom vor seiner Convair F-102 zu sehen: Er flog im Koreakrieg 100 Kampfeinsätze für die US Air Force.   Fotoquelle: ARTE / NASA

Kennedy gab die Marschroute vor: "Wir fliegen zum Mond", sagte er am 25. Mai 1961 vor dem Kongress und bestimmte auch gleich den Zeitplan: "Bis zum Ende dieses Jahrzehnts." Der Wettlauf mit den Russen führte am 27. Januar 1967 zur Katastrophe: Drei Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel.

ARTE
Apollo 1 – Die wahre Geschichte
Doku • 09.08.2025 • 20:15 Uhr

Am 27. Januar 1967 starben drei amerikanische Astronauten bei einem Testversuch auf dem Gelände von Cape Canaveral in ihrer brennenden Raumkapsel Apollo 1. Ein bemannter Raumflug zum Mond war im Rahmen des Wettrennens mit dem Raumfahrtprogramm der Sowjetunion zwei Monate später eingeplant. Hatte die Herausforderung Kennedys, der vor dem Kongress am 25. Mai 1961 den Flug zum Mond "vor dem Ende des Jahrzehnts" versprochen hatte, zur Katastrophe geführt? Die Herausforderung der Techniker und Ingenieure in so kurzer Zeit war jedenfalls übergroß. Es scheint, als habe man erst aus tödlichen Fehlern lernen müssen, damit die Mondlandung am 21. Juli 1969 tatsächlich gelingen konnte.

Die Doku verbindet persönliche Erinnerungen, Trauerarbeit und Selbstkritik

Die internationale Dokumentation (USA, Großbritannien, ARTE / ZDF) legt diesen Gedanken nahe, ohne deswegen hyperkritisch zu sein. Wer hier die "wahre Geschichte" aufgedeckt wissen will, wird vielleicht sogar ein wenig enttäuscht. Die Regie von Mark Craig verbindet stattdessen persönliche Erinnerungen, Trauerarbeit und Selbstkritik durch NASA-Ingenieure und Experten.

Derzeit beliebt:
>>„Ellis“: ZDF zeigt neue britische Krimireihe mit Sharon D Clarke
>>„Nächte vor Hochzeiten“: ARD-Film über Liebe, Zweifel und die große Frage
>>"Megacitys" bei ZDF: Was passiert fernab von Stephansdom & Prater?
>>Daniel Küblböcks tragischer Tod - ARD-Doku enthüllt neue Details

Keine Frage, dass das alles recht ausufernd gerät. Es wird immerhin an gleich drei Astronauten und ihre Schicksale erinnert: Gus Grissom, Ed White und Roger Chaffee werden in ihrem Karriere-Werdegang vorgestellt. Als gut aussehende und fürsorgliche Familienväter unterm Weihnachtsbaum genauso wie als erfahrene Flugpiloten. Testflieger bei der Marine musste jeder künftige Astronaut schon sein. Angstlos sowieso – auch wenn man nach Reporterfragen durchaus die Furcht vor einem drohenden Unglück herauszulesen meint. Es überwiegt der Stolz, womöglich ein künftiger Mondfahrer zu sein. "He's a rocket-man" sagt das kleine Töchterchen, als man sie nach dem Beruf ihres Vaters fragt, "ein Raketenmann". Auch sonst menschelt es in den Vorzeige-Familienszenen gewaltig.

Doch über allem liegt der Wettlauf zwischen den Weltmächten, der Anspruch im "Space Race" der erste zu sein. In der NASA-Diktion, deren Archive spektakuläre Filmbilder aus Donner, Feuerflug und Raketentechnik hergeben, liest sich das ein wenig anders: Da ist die Landung auf dem Mond nur der erste Schritt hin zur Erforschung des Sonnensystems. Dagegen wirken die Statements der Astronauten eher unpathetisch: "Das All ist sehr schwarz, die Sonne sehr hell", berichtet Ed White als erster frei fligender Amerikaner im All.

Das Unglück von Cap Canaveral

Das Unglück vom 27. Januar 1967 lässt im Film auf sich warten – man mag dafür dankbar sein. Endlich ist man dem Gegner um einen Schritt voraus: Ed White bewegt sich als erster Mensch frei im All und wird auf der Parade wie ein Held gefeiert. Andererseits landen die Sowjets mit einer unbemannten Raumsonde auf dem Mond. Es gibt "Druck, Druck, Druck", so erinnert sich ein Experte. Der Zeitplan erfordert Opfer, alles ist Neuland für die Techniker und alles ein Wagnis. Die Astronauten kritisieren die Ingenieure und umgekehrt. Am Ende sollen leicht entflammbare Klettverschlüsse, ungeeignete Kabel und der verdichtete Sauerstoff in der Kapsel schuld am Unglück gewesen sein. Monatelang wird die Kapsel danach in ihre Einzelteile zerlegt und mit einer noch nicht benutzten Neuen verglichen.

Fortan wird alles viel umsichtiger und genauer betrieben. Man hat aus Fehlern gelernt. Zweieinhalb Jahre später wird Armstrong seinen Fuß mit "einem großen Schritt für die Menschheit" in den Mondsand setzen. Auch viele Jahre danach werden die toten Astronauten als Pioniere gefeiert und einmal im Jahr wird für sie auf dem Kennedy Space Center in Florida die Totenglocke geläutet und ihrer gedacht. Auch im Film selbst herrscht kein Mangel an Pietät: Als der Brand beginnt ist es sekundenlang dunkel auf dem Schirm.

Apollo 1 – Die wahre Geschichte – Sa. 09.08. – ARTE: 20.15 Uhr

Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Die österreichische TV-Moderatorin Martina Reuter hat in 16 Monaten 33 Kilogramm abgenommen. Bei SAT.1 erzählte sie von ihrer Verwandlung, den Herausforderungen als Curvy-Frau und ihren persönlichen Abnehm-Tipps.
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Die denken, wir sind nichts wert“ – Reinigungskräfte erzählen
"37° – Euer Schmutz ist unser Job - Reinigungskräfte im Einsatz"
37° - Euer Schmutz ist unser Job
Das verlorene Paradies: Mykonos im Wandel der Zeit
"Mykonos – Super Paradise"
Mykonos - Super Paradise
Dokumentationen zum Hiroshima-Atomschlag: Ein historischer Rückblick
HISTORY-Dokus
Atomschlag auf Hiroshima
Karl Lagerfelds geheime Welt: Was steckt hinter der Maske?
"Karl – Der Mann hinter der Maske"
Karl Lagerfeld, mal nicht im schwarzen Outfit, aber mit der gerunzelten Stirn der Skepsis und der Ironie.
Schockierende Enthüllungen: Der dunkle Schatten der Gucci-Dynastie
"Gucci"
Gucci
Königliche Märchen: Bürgerliche in Europas Königshäusern
"ZDFroyal: Plötzlich Majestät"
"ZDFroyal: Plötzlich Majestät"
„Quäl Dich, Du Sau“ – Jan Ullrich erinnert sich an Tour-Schmerz
"Mythos Tour 2"
Mythos Tour 2
Ina Müller: Deutschlands beliebteste Entertainerin wird 60
"Ina Müller – laut und leise"
Ina Müller - laut und leise
Wenn Atommächte wackeln: Pakistan im Brennpunkt
Pakistan – Atommacht unter Druck
Pakistan - Atommacht unter Druck
Der wahre Herrscher der Mongolen
"Dschingis Khan – Vom Steppenkrieger zum Weltherrscher"
Dschingis Khan - Vom Steppenkrieger zum Weltherrscher
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV
"Magic Mike's Last Dance"
Magic Mike's Last Dance
Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
James Bond: Diese Fakten zur Agenten-Reihe kanntest du noch nicht
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster