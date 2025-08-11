Home News TV-News

"Rehragout-Rendezvous": Ein Blick auf den neunten Eberhofer-Krimi

"Rehragout-Rendezvous"

Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung

11.08.2025, 07.50 Uhr
von Jasmin Herzog
Schwarzer Humor und bayerischer Charme: Der neunte Eberhofer-Krimi "Rehragout-Rendezvous" spaltet die Gemüter. Während Fans jubeln, distanziert sich Autorin Rita Falk von der Verfilmung. Doch der Erfolg spricht für sich: Über 1,5 Millionen Zuschauer im Kino und 4,77 Millionen im TV.
"Rehragout-Rendezvous"
Flötzinger (Daniel Christensen, von links), Simmerl (Stephan Zinner), Franz (Sebastian Bezzel) und Wolfi (Max Schmidt) - diesen Chaotenhaufen muss man einfach ins Herz schließen.  Fotoquelle: ARD Degeto/BR/Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Schuller
"Rehragout-Rendezvous"
Rudi Birkenberger (Simon Schwarz, links) ist die kauzige rechte Hand und guter Freund von Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel). Auch im wahren Leben sind die Schauspieler gut befreundet.  Fotoquelle: ARD Degeto/BR/Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Schuller
"Rehragout-Rendezvous"
Papa Eberhofer (Eisi Gulp, links), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) sind überfordert mit dem Haushalt der Familie. Denn Oma hat die Schürze und den Kochlöffel niedergelegt.  Fotoquelle: ARD Degeto/BR/Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Schuller
"Rehragout-Rendezvous"
Im neunten Eberhofer-Film spielt auch Kabarettistin Monika Gruber eine kleine Rolle.  Fotoquelle: ARD Degeto/BR/Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Schuller
"Rehragout-Rendezvous"
Niederkaltenkirchen in den Händen einer Frau: Vorübergehend gibt Susi (Lisa Maria Potthoff, Mitte) im Rathaus den Ton an.   Fotoquelle: ARD Degeto/BR/Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Schuller
"Rehragout-Rendezvous"
Auf und nieder, immer wieder: Im neunten Eberhofer-Film geht es verhältnismäßig harmonisch zu zwischen Franz (Sebastian Bezzel) und Susi (Lisa Maria Potthoff). Allerdings: Im Bett herrscht Flaute, egal, was Susi auch probiert.  Fotoquelle: ARD Degeto/BR/Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Schuller
"Rehragout-Rendezvous"
Rudi (Simon Schwarz, links) und Franz (Sebastian Bezzel) kommen bei einem Vermisstenfall an ihre Grenzen.  Fotoquelle: ARD Degeto/BR/Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Schuller
"Rehragout-Rendezvous"
Max Simmerl (Ferdinand Hofer, links) geht dem Eberhofer (Sebastian Bezzel) mit seiner neugierigen Art wie gewohnt sauber auf die Nerven.  Fotoquelle: ARD Degeto/BR/Constantin Film Verleih GmbH/Bernd Schuller

Niederkaltenkirchen? Kennt heute jeder! Schließlich sind die in dem fiktiven niederbayerischen Ort spielenden "Eberhofer"-Krimis nach den Romanen von Bestsellerautorin Rita Falk seit über zehn Jahren eine Bank. Insgesamt neun Filme wurden seit 2013 produziert, die im Kino und im Fernsehen verlässlich abräumten – eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Über 10,6 Millionen Menschen lockten die Streifen ins Kino. Auch die Premiere des neunten Films "Rehragout-Rendezvous" im August 2023 war umjubelt. Allerdings glänzte die Autorin in München diesmal mit Abwesenheit.

ARD
"Rehragout-Rendezvous"
Krimi-Komödie

"Es gibt so viele Botschaften in diesem Film, für die ich mich auch schäme"

Der Grund: Rita Falk konnte sich mit dieser jüngsten Adaption ihres Stoffes nicht mehr identifizieren: "Es gibt so viele Botschaften in diesem Film, für die ich mich auch schäme", ließ sie sich in einem Interview zitieren. Erfolgreich war der Film trotzdem – und wie! Mehr als 1,5 Millionen Menschen sahen "Rehragout-Rendezvous" 2023 im Kino. Zum Vergleich: Der bisherige Spitzenreiter der Filmreihe, "Guglhupfgeschwader", lockte 2022 rund 1,38 Millionen Fans in die Lichtspielhäuser. Bei der Free-TV-Premiere von "Rehragout-Rendezvous" im Sommer 2024 schalteten 4,77 Millionen Menschen ein. Am Montagabend ist die Komödie nun erneut im Ersten zu sehen.

Mittlerweile haben sich die Wogen zwischen der Schöpferin und der Produktionsfirma auch längst wieder geglättet. Im September sollen die Dreharbeiten zu "Steckerlfischfiasko", dem zehnten Film der Reihe, beginnen, erneut unter der Regie von Ed Herzog. "Es gibt wohl niemanden, der auf den neuen Film mehr gespannt ist, als ich es selber bin", verkündet die Autorin voller Vorfreude. Der Kinostart soll im Sommer 2026 sein. Bis es so weit ist, können sich Fans erst noch einmal ausgiebig über den neunten Film amüsieren.

Derzeit beliebt:
>>Horst Lichter & Zarrella: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren!
>>Sandra Maischberger: Diese 6 erstaunlichen Fakten kanntest du nicht!
>>"Guglhupfgeschwader": Kritik zur Krimi-Komödie mit Sebastian Bezzel!
>>Eberhofer-Star Lisa Maria Potthoff im Interview: "Enzi Fuchs ist auch für uns die Oma"

Übernimmt der Eberhofer Franz das Kommando im Haushalt?

Keine Dampfnudeln mehr, kein Zwetschgendatschi, kein Gugelhupf und Rehragout schon gleich gar nicht: "I ziag zur Moshammer-Liesl", eröffnet die Oma (Enzi Fuchs) ausgerechnet an Weihnachten. Den Führerschein möchte sie auf ihre alten Tage auch noch machen. So können die jungen Leute auf dem Hof jetzt mal selbst schauen, wo sie bleiben. Vielleicht übernimmt ja der Eberhofer Franz (Sebastian Bezzel) persönlich das Kommando im Haushalt?

Eine absurde Vorstellung. Aber seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) würde das vielleicht sogar ganz gut passen. Als stellvertretende Bürgermeisterin von Niederkaltenkirchen hat sie gerade alle Hände voll zu tun, sie hat zeitweise sogar das Sagen im Rathaus. Eine ihrer ersten Amtshandlungen: Franz' Polizeiposten wird auf einen Halbtagsjob heruntergeschraubt, damit er mehr Zeit für andere Dinge hat, vor allem für den gemeinsamen Sohn Pauli. Aber dann kommt, genau zur richtigen Zeit quasi, mal wieder ein Verbrechen dazwischen. Ein Rabe mit abgerissenem Menschenohr im Schnabel knallt gegen eine Windschutzscheibe, und so viel weiß man auch im sonst eher verschlafenen Provinznest Niederkaltenkirchen: "Wo so ein Ohrwaschel ist, ist meistens noch mehr."

Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
Zum 80. Geburtstag von Wim Wenders zeigt ARTE eine Hommage-Reihe. Darunter die Tragikomödie "Don't Come Knocking" mit dem verstorbenen Sam Shepard und weitere Highlights des Kultregisseurs.
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking

Figuren tragen ironische Seitenhiebe und Wortgefechte aus

Schon nach fünf Minuten kann man die Mundwinkel kaum noch herunterziehen. Eberhofers klischeehafter altbayerischer Zynismus, gepaart mit den Neurosen seines Bruders (Gerhard Wittmann), der konservativen Faulheit seines Vaters (Eisi Gulp) und den blinden Träumen seiner Susi sind zwar etwas überzeichnet, aber einfach herrlich authentisch und für den Zuschauer kaum greifbarer zu inszenieren. Die größten Schwächen des menschlichen Charakters so gekonnt in Szene zu setzen – Regisseur und Drehbuchautor Ed Herzog versteht es im Verbund mit seinem Co-Autor Stefan Betz meisterhaft, seine Figuren ironische Seitenhiebe und Wortgefechte austragen zu lassen.

Zu allem Übel kommt für Franz im Laufe des Films noch ein weiteres Problem hinzu – in seinen Augen wohl das größte. In seiner Hose ist Flaute. Nichts geht mehr. Obwohl Susi alles probiert. Sie reißt sich förmlich ein Bein aus und die Bluse vom Leib, um ihren Franzl wieder anzuheizen. Als sie sich im knappen Putzfrauen-Dessous mit dem Staubwedel vor seiner Nase räkelt, weiß der sture Franz aber nur eines zu sagen: "Kannst du bitte den Staub ned in mei Bier wedeln?" – Worte, die jedes Frauenherz zum Schmelzen bringen. Also natürlich nicht. Aber zum Eberhofer gehören solche Ansagen natürlich wie die Knödel zum Rehragout.

Seit 20 Jahren gute Freunde: Sebastian Bezzel und Simon Schwarz

Auch diesmal an Sebastian Bezzels Seite: Simon Schwarz als der kauzige Privatermittler Rudi Birkenberger. Die besondere Chemie zwischen den Klasse-Schauspielern ist seit jeher ein besonderes Merkmal der Eberhofer-Reihe. Die beiden sind schließlich seit etwa 20 Jahren gute Freunde, seit 2019 reisen sie für die Dokureihe "Bezzel & Schwarz" gemeinsam durch die bayerischen Grenzregionen. "Wenn wir uns nicht blind verstehen würden und bis heute so konfliktfrei durch unsere Projekte gekommen wären, würden wir das nicht machen", betont Schwarz.

Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
Teresa Weißbach, bekannt aus der Erzgebirgskrimireihe, verliebte sich am Set des ZDF-Märchenfilms "Die goldene Gans" in einen Beteiligten hinter der Kamera.
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.

Ach, man muss sie einfach lieb haben, den Eberhofer, den Birkenberger und all die anderen kauzigen Figuren, die aus dem Kosmos von Niederkaltenkirchen nicht wegzudenken sind, darunter befinden sich selbstredend auch im neunten Film wieder der Installateur Flötzinger (Daniel Christensen), der Metzger Simmerl (Stephan Zinner) und der Gastwirt Wolfi (Max Schmidt). Ein Chaotenhaufen, wie er im Buche steht!

"Rehragout-Rendezvous" – Mo. 11.08. – ARD: 20.30 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
„Praxis mit Meerblick“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel
Tanja Wedhorn verrät
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!
"Monsieur Pierre geht online"
Monsieur Pierre geht online
Ein emotionales Verwirrspiel: Wenn's vor dem Altar knistert
"Nächte vor Hochzeiten"
Nächte vor Hochzeiten
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
"Tatort"-Sommerpause: So lange müssen sich die Fans gedulden
Keine neuen Krimis
Das "Tatort"-Logo auf weißem Hintergrund.
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
Assads Fall: Reporter Tadmory zurück in Syrien
"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich"
Deadly Blast Kills At Least 20 At Church In Damascus
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Konzertzauber auf Kloster Banz: Das Musikfestival im Rückblick
"Lieder auf Banz"
Lieder auf Banz
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein tiefgründiger Krimi
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Die dunkle Seite des Space Race: Die Katastrophe von Apollo 1
"Apollo 1 – Die wahre Geschichte"
Apollo 1 - Die wahre Geschichte
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
James Bond: Diese Fakten zur Agenten-Reihe kanntest du noch nicht
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer