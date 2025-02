"Guglhupfgeschwader": Kritik zur Krimi-Komödie mit Sebastian Bezzel

Worum geht's in "Guglhupfgeschwader"? Der Eberhofer Franz ( Sebastian Bezzel ) hat einen neuen Hund, den er nicht sonderlich mag. Der Birkenberger Rudi ( Simon Schwarz ), sein treuer Spezl und Kollege, hat eine neue Freundin (Stefanie Reinsperger), die gerne diskutiert. Der Flötzinger (Daniel Christensen) und einige andere Dorfbewohner spielen jetzt Lotto. Und die Oma ( Enzi Fuchs ) hat Guglhupf gebacken – genau da wird's dann kriminell: Irgendwelche mafiösen Geldeintreiber schießen den Guglhupf kaputt. Wenig später verbrennt eine Frau in ihrem Haus – Brandstiftung, wie's aussieht.

"Der Eberhofer könnte auch in Norddeutschland spielen"

Derber bayerischer Humor, kleine und große Verbrechen, Leberkas-Semmeln und allerlei skurrile Figuren: Auch "Guglhupfgeschwader" hat alles, was das Publikumsherz begehrt. Regie führte wie bei bisher allen Filmen der Reihe Ed Herzog, das Drehbuch erarbeitete er abermals in Zusammenarbeit mit Stefan Betz. Neben Bezzel, Schwarz und Co. schlüpfen unter anderem auch Max Schmidt ("Wirt Wolfi"), Eisi Gulp ("Papa Eberhofer") und Gerhard Wittmann ("Leopold Eberhofer") wieder in ihre bekannten Rollen, die womöglich gar nicht so einzigartig sind, wie man meinen könnte.