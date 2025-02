"Die schwarze Spinne": Kritik zum Mittelalter-Film mit Lilith Stangenberg

Film erzählt die bewegende Geschichte der Nachkriegszeit

"Die Kinder von Windermere": Hoffnung nach dem Horror

Die bewegende Geschichte der Kinder von Windermere zeigt, wie fast 1.000 Überlebende des Holocausts in Nordengland ein neues Leben begannen. Psychologen und Helfer standen vor der Herausforderung, junge Menschen in nur vier Monaten von ihren Traumata zu befreien und in die Freiheit zu führen.

MEHR