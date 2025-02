Mit diesen TV-Formaten kommst du gut informiert durch die Bundestagswahl!

Immer näher rückt die Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Damit steigt auch die Anzahl an politischen TV-Formaten, die Wählerinnen und Wähler informieren. Zusätzlich zu den anstehenden TV-Duellen bieten vor allem die öffentlich-rechtlichen Kanäle einige interessante Sendungen.

Wahlsendung (ARD)

Am Wahltag, dem 23. Februar, hat sich die ab 17:10 Uhr ausgestrahlte ARD-„Wahlsendung“ als zuverlässige Informationsquelle für politisch Interessierte erwiesen. Das gilt vor allem für die berühmte 18-Uhr-Prognose. So unterschied sich hier die Vorhersage zur Bundestagswahl 2021 etwa nur zwischen 0,1 Prozent (Die Linke) und 0,8 Prozent (CDU/CSU) vom amtlichen Endergebnis. Alternativ bietet sich auch das Zappen zu anderen Kanälen – wie dem ZDF oder den Sendern der RTL- oder ProSieben-Gruppe – an. Auch viele von diesen liefern nämlich eine 18-Uhr-Prognose, die sich oft auf Daten anderer Umfrageinstitute stützt.