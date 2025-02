"Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating": So wird die letzte TV-Debatte

Gehalt von Scholz, Merz und Co.: So viel Geld verdienen die Kanzlerkandidaten

Finale TV-Debatte

Vielleicht liegt es ja am ungemütlichen Wetter in einem kurzen Winter-Wahlkampf: In den Wochen vor der Bundestagswahl konnte und kann das TV-Publikum jedenfalls ungewöhnlich viele TV-Duelle und Diskussionsrunden zwischen den Spitzenkandidaten im Fernsehen verfolgen. Nach mehreren Scholz/Merz-Aufeinandertreffen, Wahlarenen, Schlagabtauschen und Fragerunden selbst im Klassenzimmer markiert auch die traditionelle "Schlussrunde" bei ARD und ZDF diesmal nicht das Finale im TV. Vielmehr bleibt es ein Wahlkampf bis zur letzten Minute – wobei die Privaten das allerletzte Wort behalten: Am Vorabend der Bundestagswahl kommt es bei ProSieben und SAT.1 zum finalen Treffen im Format "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" (auch bei Joyn im Stream).