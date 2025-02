"Let's Dance": Kritik zum Start der neuen RTL-Tanzshow

Es ist wieder soweit! 14 Promis treten an, um in der 18. Staffel von "Let's Dance" den Titel "Dancing Star 2025' zu gewinnen. Ein spannendes Teilnehmerfeld hat sich bereit gemacht, um ihr tänzerisches Können auf dem Parkett zu zeigen. Mit dabei sind bekannte Gesichter aus Film, TV und Musik, die sich den Herausforderungen der Tanzfläche stellen.

Simone Thomalla hat die Herausforderung angenommen und tanzt in der neuen Staffel "Let's Dance" mit. Wird ein neuer Partner die Schauspielerin dabei anfeuern? Zuletzt verriet die 59-Jährige Details zu ihrem aktuellen Liebesleben.

Rumba, Salsa, Cha-Cha-Cha, aber auch Walzer, Tango und Foxtrott: Ab sofort geht es jeweils freitags in den 13 neuen Ausgaben der RTL-Showreihe "Let's Dance" wieder darum, das womöglich etwas in Vergessenheit geratenes Tanzschul-Grundwissen zu reaktivieren. Startschuss ist die großen Kennenlern-Show, in der sich die 14 neuen Paare erstmalig auf dem Parkett vorstellen. Danach folgen zwölf Live-Shows. Wie gewohnt setzt sich das Teilnehmer-Feld aus Promis aus den verschiedensten Gebieten zusammen – besonders stark vertreten sind diesmal die Darsteller aus Film, Fernsehen und Show. Allerdings darf auch ein TV-Koch oder eine leistungsbereite Sport-Fraktion natürlich nicht fehlen.