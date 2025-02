Partei Volt protestiert vor deutschen Medienhäusern

Die Partei Volt protestiert gegen die mangelnde Sichtbarkeit in der Medienberichterstattung zur Bundestagswahl. Mit lila Holzbalken vor Medienhäusern in München, Mainz und anderen Städten macht sie auf ihr Anliegen aufmerksam. Volt fordert gleiche Chancen für alle antretenden Parteien.

Eineinhalb Wochen vor der Bundestagswahl nimmt der Kampf der Parteien um Sichtbarkeit in den Medien noch mal Fahrt auf. Jetzt hat Volt die Protestaktion "Lila Balken" gestartet. Die laut Eigenbeschreibung "paneuropäische Bewegungspartei" fühlt sich in der Berichterstattung und in Wahlumfragen unterrepräsentiert.

"Egal, um welches Thema es geht – die Berichterstattung zur Bundestagswahl konzentriert sich fast ausschließlich auf die etablierten Parteien. Das macht es jungen Parteien wie der zuletzt stark gewachsenen Partei Volt schwer, ihre Themen an die Wählerschaft heranzutragen", heißt es in einer Pressemitteilung von Volt.

Medien sollen "allen bundesweit antretenden Parteien dieselben Chancen einräumen"

Konkret fordert die Partei, dass "alle elf Parteien, die bundesweit wählbar sind, in jeder Umfrage als Wahlmöglichkeit angeboten werden – und nicht schon im Voraus in der Kategorie 'Sonstige' verschwinden". Dies sei "machbar", sagte Alexandra Lang, Spitzenkandidatin für Volt in Bayern und Direktkandidatin in München-West/Mitte: "Um auf den Missstand in der Wahlberichterstattung hinzuweisen, haben wir die Protestaktion 'Lila Balken' ins Leben gerufen." Die Medien seien verpflichtet, allen bundesweit antretenden Parteien dieselben Chancen einzuräumen.