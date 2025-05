Nach Mega-Wirbel um erste Folge: Darum hat die ARD das Reportage-Magazin "KLAR" nicht gesendet

Eigentlich hätte die zweite Folge des NDR-Formats "KLAR" rund um Journalistin Julia Ruhs am vergangenen Mittwochabend bei ARD ausgestrahlt werden sollen. Doch stattdessen wurde die Sendung "Best-of extra 3 Verkehr" von Juni 2024 gesendet – ohne jegliche Erklärung. Auf der Seite des Senders war das Reportage-Magazin plötzlich auf den 11. Juni verschoben worden. Wie kam es also zu der plötzlichen Programmänderung? Dazu hat sich nun der NDR geäußert.

Zudem wurde eine Petition ins Leben gerufen, die sich an Verantwortliche im öffentlich-rechtlichen Rundfunk richtete. Darin wurde die Absetzung der Reportagereihe gefordert. "Die Sendung trägt zu einem Generalverdacht gegenüber migrantisch gelesenen Menschen bei", heißt es in dem Schreiben. In einer Zeit, in der rechtsextreme Gewalt zunimmt, sei das ein "fatales Signal". In den vergangenen Wochen wurde sie von knapp 800 Leuten unterzeichnet.