"Forever Jan": Private Einblicke zum HipHop-Star Jan Delay!

Er ist einer der wichtigsten Pioniere des HipHop in Deutschland – und einer der erfolgreichsten: Jan Delay prägte seit den 90-ern die Geschichte des deutschsprachigen Rap entscheidend mit, bevor er zu einem der vielfältigsten Musiker des Landes aufstieg. Mit seiner Band Beginner traf er 1998 – damals noch als Eißfeldt – den Nerv der Zeit. Das gemeinsam mit Denyo und DJ Mad aufgenommene Album "Bambule" hielt sich 65 Wochen in den Charts, der Nachfolger "Blast Action Heroes" schrieb als erstes Nummer-eins-Album in HipHop-Deutschland Geschichte. Später schuf der Hamburger Musiker mit der markanten Stimme auch auf Solopfaden stilbildende Werke, unter dem Pseudonym Jan Delay. So nennt sich der Ausnahmekünstler nun schon seit 25 Jahren – und das wird angemessen begangen: Nach dem Jubiläumsalbum "Forever Jan" im letzten Jahr läuft nun im Ersten eine gleichnamige Doku-Serie, die die beeindruckende Karriere des heute 48-Jährigen Revue passieren lässt.

In drei Episoden blicken die Filmemacher Florian Kaiser und Eric Friedler auf einen, dessen große Liebe die Musik ist – und immer war: Von den ersten Schritten im Hamburger Stadtteil Eppendorf und der einflussreichen elterlichen Plattensammlung über den prägenden US-HipHop und jugendlichen politischen Aktivismus bis zur Gründung der damals noch Absoluten Beginner und des eigenen Labels Eimsbush. Vom durchschlagenden Erfolg um die Jahrtausendwende mit der legendären Rap-Gruppe über den Beginn der Solo-Karriere bis hin zum gefeierten Beginner-Comeback und der Laufbahn als gefragter Live-Act mit seiner Big Band "Disko No. 1" samt Background-"Delaydies".

Unglaubliche Bandbreite an Genres

Immer wieder zeigt die "Hommage an einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands" auch, welche unglaubliche Bandbreite an musikalischen Stilen und Genres Jan Delay beherrscht und vereint – vom HipHop und Rap über Reggae und Rock bis hin zu Soul und Funk. Musikalische Grenzen, so arbeitet der sehenswerte Film anschaulich heraus, existieren für den Vollblutmusiker nicht. Es geht darum, Dinge ausprobieren und sich weiterzuentwickeln. Umso eindrücklicher, dass die Eigen- und Einzigartigkeit Delays bei allem Changieren und Experimentieren immer erhalten bleibt. Das liegt natürlich einerseits an der berühmten näselnden Stimme und einem vor Kreativität sprühenden Sound, aber auch an seiner gesellschaftlich und politisch klaren Haltung – nicht zuletzt auch an einer sympathischen lebensbejahenden Attitüde.