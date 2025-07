"Die Diplomatin - Vermisst in Rom": Kritik zum ARD-Krimi mit Natalia Wörner

Es sind Bilder, die sofort Reiselust auslösen: Wenn der Blick über die Dächerlandschaften, die vielen Kuppeln und Kirchtürme sowie die Marmor-Säulen der Ausgrabungsstätten schweift, ist Rom ein einziger Sehnsuchtsort. Und eigentlich müsste es auch die perfekte Wirkungsstätte für Karla Lorenz (Natalia Wörner) sein. Im ARD-Samstagabendkrimi "Die Diplomatin – Vermisst in Rom" trat sie 2023 sie ihren Dienst in der ewigen Stadt an. Doch wieder einmal ruft die Pflicht, und viel mehr als ein Espresso ist nicht mit "Dolce Vita". Die Botschafterin gerät im siebten Fall der Krimireihe, den das Erste nun wiederholt, mitten in einen Entführungsfall.

Die Diplomatin – Vermisst in Rom Kriminalfilm • 12.07.2025 • 20:15 Uhr

Bei einem Überfall auf ein linksalternatives Kulturzentrum wird Ines (Greta Geyer), die Tochter des in Italien tätigen deutschen Bauunternehmers Robert Felting (Francis Fulton-Smith), entführt. Auch Karlas engster Mitarbeiter Nikolaus Tanz (Jannik Schümann) gerät in die Hände der Geiselnehmer. Schlimmer noch: Blutspritzer und Patronenhülsen deuten darauf hin, dass auf den jungen Mann geschossen wurde. Die Botschafterin muss wieder einmal in den Notfallmodus schalten – es geht um Leben und Tod, für die Feinheiten des diplomatischen Protokolls bleibt da wenig Raum.

Wer feuert denn hier mit Platzpatronen? Wie sich rasch herausstellt, hatten die offenbar schwer bewaffneten Entführer eine besondere Mission: Sie machen Robert Felting für gemeingefährliche Bau-Schlamperei verantwortlich. Ein Hauseinsturz hatte zu vielen Todesopfern, darunter vor allem Kinder, geführt. Auch Karla wittert schnell, dass der in Rom auch in Kirchenkreisen bestens vernetzte Deutsche mit dem robusten Auftreten ihr möglicherweise nicht die Wahrheit über den Bau-Unfall, aber auch nicht über das Engagement seiner Tochter erzählt.

Doch Vorsicht: Schnell macht sich die Diplomatin, die forsch nachfragt, am neuen Einsatzort Feinde: "Sie sind als Gast hier. Vergessen Sie das nicht", warnt sie etwa die römische Chefermittlerin Motte (Clelia Sarto). Doch Anlass zur Skepsis besteht – vor allem, als sich die Schüsse auf Nikolaus Tanz als Inszenierung herausstellen. "Hier stimmt doch was nicht", heißt es schnell. Platzpatronen!

Behäbiger Inszenierungsstil und ein bisschen privates Drama Zum fünften Mal in Folge setzte Regisseur Roland Suso Richter einen Film der "Diplomatin"-Reihe um. Man merkt dem Streifen eine gewisse Routine auch an. Das Drehbuch von Christoph Busche (auch er ein "Wiederholungstäter" mit zuvor schon drei Skripts für die Reihe) bietet wenig echte Überraschungen. Stattdessen sind die Rollen – windige Großkapitalisten, rechtsgerichtete Scharfmacher aus der Politik, dubiose Vatikanbanker, idealistische junge Rebellen sowie mitten drin allerlei teutonische "Gutmenschen" – doch allzu scherenschnittartig. Der Inszenierungsstil und die Schauspielerleistungen darf man als solide bis behäbig beschreiben. Da helfen dann auch die vielen ins Filmgeschehen montierten tollen Rom-Bilder nicht sehr viel weiter.

Nichtsdestotrotz schalteten zur Premiere 2023 stolze 5,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Da ist es nur konsequent, dass Natalia Wörner weiterhin in der Ewigen Stadt ermittelt: Nachdem im vergangenen Jahr kein Film aus der Reihe erschienen war, gibt es den achten Fall mit Karla Lorenz in diesem Herbst zu sehen. Den 2024 unter dem Arbeitstitel "Die Diplomatin – Tod einer Nonne" abgedrehten Krimi will das Erste voraussichtlich Ende September ausstrahlen. Dann geht es erwartungsgemäß um eine Nonne, die im Kloster in die Tiefe stürzt und stirbt. Die Botschafterin soll herausfinden, was es mit ihrem rätselhaften Tod auf sich hat.

