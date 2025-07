Deshalb schwärmt Esther Sedlaczek im TV von Florian Silbereisen!

Esther Sedlaczek (39) steht privat eine ereignisreiche Zeit bevor, deshalb muss das Fernsehpublikum vorläufig auf die TV-Moderatorin verzichten. Doch Dank des TV-Kollegen Florian Silbereisen (43) kann sich Esther Sedlaczek ganz entspannt zurücklehnen und sich auf die wichtigeren Dinge des Lebens konzentrieren.

Vorerst letzter TV-Auftritt von Esther Sedlaczek Vergangenen Samstag, 05. Juli 2025, führte Esther Sedlaczek zum vorerst letzten Mal durch die beliebte ARD-Kindersendung „Die große Maus-Show“. Wer die Show aufmerksam verfolgt hat, konnte ihren kugelrunden Bauch nicht übersehen: Für die 39-Jährige geht es nun in die wohlverdiente Babypause.

Zuvor jedoch stellte sie dem Publikum ihre Schwangerschaftsvertretung vor und betonte, dass es ihr „ganz, ganz großer Wunsch und eine Herzensangelegenheit“ gewesen sei, die Moderation ihrer Show ebendieser Person anzuvertrauen.

Große Freude bei den Fans Als sie den beliebten ARD-Moderator und Schlagersänger Florian Silbereisen begrüßte, war der Jubel unter den Fans groß. Mit ihm übernimmt ein wahrer Publikumsliebling die Moderation der Kindersendung. Schon am 30. August 2025 wird es soweit sein.

Für die werdende Mama war Florians Besuch ein besonderes Zeichen der Wertschätzung: „Ein Highlight hatte ich nicht – das wäre zu viel gesagt. Aber es war natürlich schön, dass Florian sich die Zeit genommen hat, bereits zu meiner letzten Sendung vor der kleinen Auszeit vorbeizuschauen.“ Der Entertainer gab seinerseits zu, sich schon riesig auf die neue Herausforderung zu freuen.

Die Übergabe an Florian Silbereisen Esther Sedlaczek kündigte augenzwinkernd an, dass sie den Kollegen Silbereisen genau im Blick behalten werde. Wenn er am 30. August die nächste Maus-Show moderiere, „wird mein Sohn definitiv auf der Welt sein. Ich werde vor dem Fernseher sitzen und die erste ‚große Maus-Show’, die wird er mit dir als Moderator schauen. […] Leg dich ins Zeug, Florian!“

Kurz vor dem Ende der Show übergab sie ihrem Kollegen dann vor den Augen des Publikums und der Promi-Gäste, u.a. Schauspielerin Annette Frier (51) und Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (42), die Moderation. Ganz in der Tradition einer Staffelläuferin, die den Staffelstab an den nächsten Läufer weiterreicht.

Florian Silbereisen: Der „alte Hase“ bei der Maus Vor 13 Jahren war Florian Silbereisen in der „Maus-Show“ zu Gast. Damals, im Jahr 2012, unternahm er den Versuch, im Neoprenanzug mitsamt Taucherbrille und Schwimmflossen über 1.000 Liter Wackelpudding zu gehen. „Ich hab´ eindrucksvoll bewiesen, dass das nicht möglich ist“, scherzte Silbereisen. „Sowas erlebst du auch nur in der ‚großen Maus-Show’. Da werden Kindheitsträume wahr: Einmal in Waldmeister-Pudding baden gehen – was will man mehr?“

Esther Sedlaczek schwärmt von Florian Silbereisen Sedlaczek hat für Silbereisen ausschließlich lobende Worte übrig. Im Gespräch mit „Gala“ schwärmte die Moderatorin: „Florian ist ein toller Gastgeber und freut sich sehr auf seine Vertretungssendung. Das hat man von Anfang an gemerkt. Er ist ein wahnsinnig netter Mensch, der mit viel Demut an diese Aufgabe herangeht – trotz seiner jahrelangen Erfahrung im Fernsehen.“ Ein tolles Kompliment an den Entertainer.

Das sagt Silbereisen über Esther Sedlaczek Florian Silbereisen ist von den Fähigkeiten seiner Kollegin als Sportmoderatorin beeindruckt. „Ich bin großer Fußballfan und freue mich immer, wenn ich Esther am Spielfeldrand sehe. Sie macht das so charmant, zugleich aber auch knallhart und hat neben ihrem Fachwissen ein unglaubliches Gespür“, so der 43-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Dadurch bekommt sie oft mehr heraus, als ein Spieler oder Trainer eigentlich preisgeben will.“

Ihn selbst reizt die Moderation am Spielfeldrand weniger. „Ich wäre als Bayern-Fan wahrscheinlich viel zu parteiisch und könnte die Emotionen schwer ausblenden“, gibt er zu und ergänzt: „Aber wer weiß, was in Zukunft noch kommt.“

Esther Sedlaczek: Bald dreifache Mutter Sedlaczek und ihr Partner, ein Geschäftsmann aus München, erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Sie haben bereits eine Tochter und einen Sohn. Die gebürtige Berlinerin moderiert für die ARD seit 2021 unter anderem die „Sportschau“ und präsentiert Länderspiele der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Auch bei internationalen Fußball-Turnieren und bei den Olympischen Spielen war sie schon im Einsatz. Darüber hinaus präsentiert sie die ARD-Samstagabendsendung „Die große Maus-Show“. Für ihren Job in der ARD pendelt sie regelmäßig von ihrem Wohnsitz München nach Köln.

Bisher ist noch unklar, wie lange Esther Sedlaczek aussetzen wird. Eines ist jedoch gewiss: Mit Florian Silbereisen ist die Sendung in den allerbesten Händen.