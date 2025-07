Pietro Lombardis Verlobte: Rypa wird Moderatorin bei "Crash Games"

"Crash Games" lief bereits 2014 auf ProSieben. Nun bringen der Sender und die Streaming-Plattform Joyn die Realityshow zurück. In der Show kämpfen sich Stars in sechs Zweier-Teams durch einen Parkour, der einige Herausforderungen wie ein Matschbecken oder den berüchtigten Mount Glitsch bereithält. Laura Maria Rypa fungiert neben Ex-Playmate Julia Römmelt und Creator Maximilian Weißenböck als Reporterin auf dem Feld und spricht direkt mit den Stars vor Ort.

Um möglicher Kritik zuvorzukommen, gesteht sie in dem Beitrag offen: "Ich sag's ganz ehrlich. "Ich bin nicht perfekt, hab sicher auch mal was vergeigt, während der Dreharbeiten. Aber das ist menschlich." Das Wichtigste sei, dass sie Spaß hatte, so Rypa. Am Ende richtet sie noch ein paar Worte an Partner Pietro: "Und ein ganz besonderes Danke geht an meinen Mann der mich immer unterstützt."