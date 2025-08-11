Home News TV-News

„Deutschlands dümmster Promi“: Kampf um kuriosen Titel bei ProSieben

Promi-Show

ProSieben startet Comedy-Kracher am Montagabend

11.08.2025, 14.14 Uhr
ProSieben bringt ab dem 1. September 2025 frischen Wind in die Prime-Time mit der neuen Show "Deutschlands dümmster Promi" und der Neuauflage von "Crash Games". Prominente und Reality-Stars kämpfen um Ruhm und Ehre mit einer Prise Selbstironie.
"Deutschlands dümmster Promi"
Amira Aly und Christian Düren suchen "Deutschlands dümmsten Promi".  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
"Crash Games: Bruchlandung der Realitystars"
Julia Römmelt, Max Weißenböck und Laura Maria Rypa begleiten Reality-Sternchen bei wagemutigen Outdoor-Aufgaben.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber

Was haben Dolly Buster, Mario Basler und Gülcan Kamps mit den Sprösslingen der Spitzenpolitiker Armin Laschet und Markus Söder gemeinsam? Sie alle besitzen genug Humor und Selbstironie, um zur besten Sendezeit um einen wenig schmeichelhaften Titel zu kämpfen: Die Rede ist von "Deutschlands dümmster Promi", der neuen ProSieben-Show, mit der der Sender ab Montag, 1. September 2025, im Kampf um die begehrten Prime-Time-Quoten in den Ring steigen wird.

Neben den bereits erwähnten Promis und den Politiker-Kindern Joe Laschet und Gloria-Sophie Burkandt sind Alessia Herren, Marc Bator und Calvin Kleinen mit von der Partie. Moderiert wird das Comedy-Format von Amira Aly und Christian Düren. Das Konzept: Wer die präsentierten Wissens-, Logik- und Aktions-Aufgaben am besten meistert, ist raus. Wer hier verliert, ist nicht enttäuscht, sondern erleichtert. Aly verspricht in einem von ProSieben veröffentlichten Statement "Promis, die anfangs besonders selbstsicher wirkten" und dann später "ganz schön ins Schwitzen kamen".

Bruchlandungen und Blamage vermeiden: Das Spiel mit der Schadenfreude

Direkt im Anschluss an "Deutschlands dümmster Promi" läuft mit "Crash Games: Bruchlandung der Reality-Stars" die Neuauflage eines bereits erprobten Formats, in dem Game Show und Reality-TV kombiniert werden. Sechs Duos, allesamt Reality-Stars, treten hier zu gewagten Challenges an. Als "Gegner" von Stars wie Chris Broy, Annemarie Eilfeld oder erneut Alessia Herren verspricht ProSieben "Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder Mount Glitsch". Das Ziel der Promis: Wenige Bruchlandungen hinlegen, sich nicht blamieren. Etwas Schadenfreude ist hier erlaubt.

Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Beatrice Egli verrät im Gespräch, wie sie mit Zweifeln umgeht, was in Zukunft geplant ist – und mit welchem Star sie sich ein Duett wünscht.
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.

Peter Rütten wirkt als Kommentator an dem Format mit. Als neue Fieldreporter konnten Laura Maria Rypa, Julia Römmelt und Max Weißenböck gewonnen werden. "Crash Games" läuft ebenfalls ab Montag, 1. September 2025, im Anschluss an "Deutschlands dümmster Promi" um 21.20 Uhr. Bei Joyn sind beide Formate kostenfrei als Stream verfügbar.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

