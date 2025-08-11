„Deutschlands dümmster Promi“: Kampf um kuriosen Titel bei ProSieben

Was haben Dolly Buster, Mario Basler und Gülcan Kamps mit den Sprösslingen der Spitzenpolitiker Armin Laschet und Markus Söder gemeinsam? Sie alle besitzen genug Humor und Selbstironie, um zur besten Sendezeit um einen wenig schmeichelhaften Titel zu kämpfen: Die Rede ist von "Deutschlands dümmster Promi", der neuen ProSieben-Show, mit der der Sender ab Montag, 1. September 2025, im Kampf um die begehrten Prime-Time-Quoten in den Ring steigen wird.

Neben den bereits erwähnten Promis und den Politiker-Kindern Joe Laschet und Gloria-Sophie Burkandt sind Alessia Herren, Marc Bator und Calvin Kleinen mit von der Partie. Moderiert wird das Comedy-Format von Amira Aly und Christian Düren. Das Konzept: Wer die präsentierten Wissens-, Logik- und Aktions-Aufgaben am besten meistert, ist raus. Wer hier verliert, ist nicht enttäuscht, sondern erleichtert. Aly verspricht in einem von ProSieben veröffentlichten Statement "Promis, die anfangs besonders selbstsicher wirkten" und dann später "ganz schön ins Schwitzen kamen".

Bruchlandungen und Blamage vermeiden: Das Spiel mit der Schadenfreude Direkt im Anschluss an "Deutschlands dümmster Promi" läuft mit "Crash Games: Bruchlandung der Reality-Stars" die Neuauflage eines bereits erprobten Formats, in dem Game Show und Reality-TV kombiniert werden. Sechs Duos, allesamt Reality-Stars, treten hier zu gewagten Challenges an. Als "Gegner" von Stars wie Chris Broy, Annemarie Eilfeld oder erneut Alessia Herren verspricht ProSieben "Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder Mount Glitsch". Das Ziel der Promis: Wenige Bruchlandungen hinlegen, sich nicht blamieren. Etwas Schadenfreude ist hier erlaubt.

Peter Rütten wirkt als Kommentator an dem Format mit. Als neue Fieldreporter konnten Laura Maria Rypa, Julia Römmelt und Max Weißenböck gewonnen werden. "Crash Games" läuft ebenfalls ab Montag, 1. September 2025, im Anschluss an "Deutschlands dümmster Promi" um 21.20 Uhr. Bei Joyn sind beide Formate kostenfrei als Stream verfügbar.

