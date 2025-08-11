DVD-Highlights im August: Von Steven Soderbergh bis „Final Destination“

Eine Zeit lang hatte sich Steven Soderbergh vom Kino verabschiedet. Inzwischen ist der Schöpfer prägender Werke wie "Traffic – Macht des Kartells" (2000) aber wieder voll dabei. Nach seiner von 2013 bis 2017 andauernden Kreativpause realisierte er jedes Jahr mindestens einen Spielfilm. Dass der ursprünglich aus der Independent-Szene kommende US-Amerikaner noch immer positiv überraschen kann, beweist er vor allem mit seiner jüngsten Arbeit "Black Bag – Doppeltes Spiel", die nun ebenso wie die Horror-Fortsetzung "Final Destination 6: Bloodlines" und der Zeichentrickfilm "Nina und das Geheimnis des Igels" auf DVD und Blu-ray erscheint.

"Black Bag – Doppeltes Spiel" (Veröffentlichung am 14. August) Kathryn (Cate Blanchett) und George (Michael Fassbender) sind nicht nur verheiratet, sie arbeiten auch beide als Geheimagenten: Das ist die Ausgangslage in Steven Soderberghs neuem Film "Black Bag – Doppeltes Spiel", aus der bald schon ein scheinbar unlösbares Dilemma erwächst. Jemand habe etwas gestohlen, "etwas ungemein Wertvolles", poltern Vorgesetzte in einem Briefing. Die "undichte Stelle" müsse schleunigst gefunden werden. Der Verdacht fällt auf Kathryn, und ausgerechnet George soll die Angelegenheit aufklären. Er beobachtet sie, sie beobachtet ihn, beide beobachten sich gegenseitig und sehen sich immer wieder vielsagend und vermeintlich "wissend" tief in die Augen ... Nur das Publikum weiß bis zuletzt nie genau, wer von den beiden Profis im Täuschen und Tarnen ein "doppeltes" (oder falsches) Spiel spielt. Ist Kathryn berechtigt im Visier der Behörden gelandet? Oder löst sich am Ende dieses undurchsichtigen Spionagethrillers doch alles ganz anders auf? Für die Beziehung von George und Kathryn wird die Geschichte in jedem Fall zur größtmöglichen Zerreißprobe.

Preis DVD: circa 16 Euro

US, 2025, Regie: Steven Soderbergh, Laufzeit: 90 Minuten

"Final Destinations 6: Bloodlines" (Veröffentlichung am 14. August) Seit 25 Jahren beschäftigt sich die Horrorfilmreihe "Final Destination" mit der Idee, dass der Tod einen genauen Plan hat, wen er holen kommt, und dass diesem Plan kein Mensch entkommen kann. Nun, 14 Jahre nach dem fünften Teil, kehrt das Franchise mit "Final Destinations 6: Bloodlines" zum Ursprung allen Übels zurück: College-Studentin Stefanie Reyes (Kaitlyn Santa Juana) wird von wiederkehrenden Albträumen geplagt, in der sie und ihre auf grausame Weise ums Leben kommen. Um zu verstehen, was es mit den angsteinflößenden Visionen auf sich hat, reist sie zurück in ihre Heimat zu ihrer Großmutter Iris Campbell (Gabrielle Rose): Auch sie hatte als junge Frau Todesvisionen. Eine, so erzählt sie, rettete ihr und etlichen weiteren Menschen das Leben. "Aber der Tod mag es nicht, wenn man seine Pläne durchkreuzt", warnt sie ihre Enkelin. Stefanie und ihre Familie sind deshalb in ernster Gefahr ...

Tony Todd, der seit dem ersten Film 2000 den Totengräber William Bludworth spielt, hat auch in "Final Destinations 6: Bloodlines" wieder einen Auftritt. Sollte es eine weitere Fortsetzung der Reihe geben, müsste sie allerdings erstmals ohne Todd auskommen: Der US-Amerikaner ist im November 2024 im Alter von 69 Jahren verstorben.

Preis DVD: circa 16 Euro

US, 2025, Regie: Zach Lipovsky/Adam B. Stein, Laufzeit: 105 Minuten

"Nina und das Geheimnis des Igels" (Veröffentlichung am 14. August) Es ist schon eine Weile her, dass sich ein kleiner Igel in die Fabrik von Ninas Vater verlaufen hatte. Seither spielte das stachelige Tier die Hauptrolle in den allabendlichen Gute-Nacht-Geschichten. Doch mit dem Verlust seiner Arbeit hat Ninas Vater auch die Lust an Gute-Nacht-Geschichten verloren. Ninas bestem Freund Mehdi geht es ähnlich: Auch sein Papa ist plötzlich arbeitslos. Schuld daran, so glauben die Kinder, ist der Fabrikmanager, der Geld gestohlen haben soll. Als Ninas Familie in den Ferien nicht mehr ans Meer fahren kann, beschließen die beiden Kinder, ihren Vätern zu helfen: Gemeinsam mit dem fiktiven kleinen Igel begeben sie sich auf Schatzsuche im heimatlichen Wald, denn irgendwo muss das abhandengekommene Geld ja wohl sein! "Nina und das Geheimnis des Igels" ist ein französischer Zeichentrickfilm, der im Original unter anderem vom "Die fabelhafte Welt der Amélie"-Star Audrey Tautou synchronisiert wurde. Die Jugend-Filmjury bewertet den Film positiv: "Dass Arbeitslosigkeit in einem Kinderfilm thematisiert wird, finden wir bemerkenswert und in der momentanen Situation, in der in den Nachrichten ständig von Entlassungen in Firmen gesprochen wird, sehr zeitgemäß und wichtig."

Preis DVD: circa zwölf Euro

FR, 2023, Regie: Alain Gagnol/Jean-Loup Felicioli, Laufzeit: 75 Minuten

