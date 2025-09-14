Home News Star-News

Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans

Steiler Aufstieg

Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans

14.09.2025, 17.17 Uhr
Luna Wedler, die durch "Biohackers" bekannt wurde, startet seit dem 4. September in "22 Bahnen" im Kino durch. Die Schweizer Schauspielerin begann ihre Karriere aus einer Laune heraus. Doch wie genau wurde aus Langeweile eine erfolgreiche Schauspiel-Karriere?
Luna Wedler
Die Schweizer Schauspielerin Luna Wedler zählt zu den aufstrebenden Stars im deutschsprachigen Fernsehen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz
Luna Wedler
Luna Wedler spielte die Medizinstudentin Mia in der Netflix-Produktion "Biohackers" (2020-2021).  Fotoquelle: 2021 Netflix, Inc.
Luna Wedler
In "22 Bahnen" (2025) verkörpert Luna Wedler (rechts) eine junge Frau, die in einer Kleinstadt feststeckt.  Fotoquelle: Constantin Film Distribution/Gordon Timpen

Spätestens seit Luna Wedler in der Netflix-Produktion "Biohackers" (2020-2021) die Hauptrolle spielte, erreichte sie deutschlandweite Bekanntheit. Seit dem 4. September läuft ihr neuestes Projekt auf den Kinoleinwänden: In "22 Bahnen" spielt die 25-Jährige die junge Tilda, die mit ihrer kleinen Schwester Ida und ihrer alkoholkranken Mutter in einer Kleinstadt feststeckt. Um ihren Alltag zu vergessen, geht sie schwimmen – 22 Bahnen, immer wieder. Hoffnung geben ihr ein Stipendiumsangebot in Berlin und Viktor (Jannis Niewöhner).

"Ich liebe die Herausforderung, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu spielen", erklärte Wedler in einem Interview mit der Schweizer Boulevardzeitung "Blick" im Jahr 2017, im zarten Alter von nur 17 Jahren. Diese Herausforderung sucht sie auch heute noch. Doch wie begann die Karriere der talentierten Schweizerin?

Der Karrierestart von Luna Wedler: "Einfach mal so aus Langeweile"

Wedler, die mit Zweitnamen Sophie heißt, wurde am 26. Oktober 1999 in Zürich geboren und hat zwei Geschwister. Sie begann als Teenager mit der Schauspielerei. "Einfach mal so" und "aus Langeweile" habe sie sich mit 14 Jahren für den Schweizer Coming-of-Age-Film "Amateur Teens" (2015) beworben, erzählte sie in Interviews mit der "Aargauer Zeitung" und dem "Münchener Merkur".

Aus Jux wurde Ernst. Von 2016 bis 2018 besuchte Wedler die European Film Actor School in ihrer Heimatstadt und ergatterte noch während ihrer Zeit dort ihre erste Hauptrolle im Schweizer Horror-Film "Blue My Mind" (2017). In "Das schönste Mädchen der Welt" (2018) spielte sie an der Seite von Damian Hardung das erste Mal in einem deutschen Film mit. Im Drama "Auerhaus" standen die beiden 2019 erneut gemeinsam vor der Kamera. Im selben Jahr wurde Wedler beim 41. Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet.



Luna Wedler ist gefragter denn je

Ein Jahr spielte war die Schweizerin als Medizinstudentin Mia in der deutschen Netflix-Serie "Biohackers". Nach zwei Staffeln war zwar Schluss, doch für das Nachwuchstalent ging es weiter bergauf. Ihre Rolle als junge Frau in "Je suis Karl" (2021), deren Familie Opfer eines Terroranschlags wurde, brachte ihr eine Nominierung beim Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste weibliche Hauptrolle" ein.

ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
Im ARD-Thriller "Tödliche Schatten" geraten Vater und Tochter in ein Netz aus Mord und Intrigen. Walter Sittler brilliert als Ermittler, der gegen seine eigene Demenz kämpft.
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten

In den folgenden Jahren stand Wedler für verschiedene deutsche, Schweizer und internationale Produktionen vor der Kamera, in denen sie sich durch die Jahrhunderte spielte: Als Widerstandskämpferin Sophie Scholl in "Ich bin Sophie Scholl" (2021-2022) etwa oder als Magd Elsie in der Schweiz des 19. Jahrhunderts in "Jacobs Ross" (2024).

Eins bleibt dabei immer gleich, erklärte Wedler in einem Interview mit dem Onlinemagazin "watson" Anfang 2024: "Grundsätzlich habe ich mir zum Ziel gemacht, meinen Rollen möglichst gerecht zu werden. Ich möchte ihre Abgründe zeigen, ihre Vielschichtigkeit, ihr ganzes Wesen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
