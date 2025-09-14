Home News TV-News

"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Krimi mit Fabian Hinrichs

"Tatort: Ich sehe dich"

Tatort-Schocker: Ein abgrundtief düsterer Fall aus Franken!

14.09.2025, 06.20 Uhr
von Susanne Bald
Der Tatort aus Franken startet mit einem düsteren Fall in die neue Saison. Felix Voss ermittelt ohne seine kongeniale Partnerin Paula Ringelhahn und stößt auf abgrundtiefe menschliche Abgründe.
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) blicken in ihrem ersten Fall ohne Paula Ringelhahn einmal mehr in tiefe Abgründe - diesmal nicht nur in menschliche.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs, vorne) lässt sich von seinem Helfer und Fahrer Fred (Sigi Zimmerschied) zur Befragung von Lisa Blum bringen. War auch sie ein Opfer von Schönfeld?   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Die erblindete Lisa Blum (Mavie Hörbiger) ist eine der Frauen, die der ermordete Andreas Schönfeld heimlich verfolgte und fotografierte. Wurde auch sie zu seinem Opfer? Ihr Lebensgefährte Stephan Gellert (Alexander Simon) macht sich Sorgen.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Da waren es nach dem Ausstieg von Dagmar Manzel alias Hauptkommissarin Paula Ringelhahn nur noch drei: Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) mit ihrem Kollegen Felix Voss (Fabian Hinrichs, Mitte) und Chef Dr. Kaiser (Stefan Merki). Im nächsten Fall dann wird Rosalie Thomass als neue Kommissarin zum Team des Franken-"Tatort" stoßen.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) ist für die Recherchen im neuen Fall zuständig. Dabei fördert sie Abscheuliches zutage, das sie mehrfach schaudern lassen wird.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Fred Kramer (Sigi Zimmerschied) ist Archivar bei der Polizei und geht in zwei Wochen in Pension. Dr. Kaiser beschließt, dass er dem verletzten Hauptkommissar Voss im Alltag helfen und als dessen Fahrer fungieren soll.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Die Vikarin (Lisa Oertel) der Nürnberger Sebalduskirche war kurzzeitig mit dem ermordeten Andreas Schönfeld verlobt. Trotz der Trennung kann sie nur Gutes über ihn sagen.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Marc Reimann
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss (Fabian Hinrichs) ermittelt viel nach Intuition. Ob er im Haus der Mutter des Ermordeten auf die richtige Spur kommt?  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss sieht sich im Keller von Erika Schönfeld um. Ihr Sohn Andreas hat hier seine selbst geschossenen Fotos entwickelt. Die Bilder, die die Ermittler auf die richtige Spur bringen werden, sind allerdings nicht hier zu finden, sondern sind versteckt.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Felix Voss (Fabian Hinrichs, links) lässt sich von seinem neuen Fahrer und Helfer Fred (Sigi Zimmerschied) zu Erika Schönfeld bringen. Das ungleiche Duo wird im Laufe des Falls ein fast schon eingespieltes Team werden, das sich zunehmend sympathisch ist.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
Tatort: Ich sehe dich
Andreas Schönfelds Mutter Erika (Marion Reuter) hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass ihr Sohn noch am Leben ist. Die Todesnachricht trifft die Witwe ins Mark.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Hager/Daniela Knapp
Tatort: Ich sehe dich
Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, vorne) befragt die Vikarin (Lisa Oertel) der Sebalduskirche. Sie war mit Andreas Schönfeld eine Zeit lang verlobt. Dass sie nie intim miteinander waren, macht Wanda stutzig.  Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
 
Tatort: Ich sehe dich
Ein Grab im Reichswald. Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, links) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) sehen sich am Fundort von Andreas Schönfelds Überresten um. Esmeralda Schmuck (Lisa Sophie Kusz) von der Spurensicherung hat erste Informationen für die Ermittler.   Fotoquelle: BR/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller

Felix Voss (Fabian Hinrichs) ermittelt nach dem Weggang von Paula Ringelhahn mit Unterstützung von Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) – und eines kauzigen Polizeiarchivars namens Fred (Sigi Zimmerschied).

ARD
"Tatort: Ich sehe dich"
Kriminalfilm • 14.09.2025 • 20:15 Uhr

Die lange Sommerpause ist endlich vorbei: Der "Tatort: Ich sehe dich" läutet am Sonntagabend die neue "Tatort"-Saison im Ersten ein. Und dieser elfte Fall aus Franken ist ein ganz besonderer, ist er doch der erste ohne Hauptkommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel). Die war ihrem Kollegen Felix Voss (Fabian Hinrichs) nicht nur eine kongeniale Ermittlungspartnerin, sondern auch eine Art mütterliche Freundin geworden. Kein Wunder also, dass Felix bei Paulas Abschied im letzten Fall ("Tatort: Trotzdem") die Tränen in den Augen standen.

Doch die Zeit der Trauer ist im neuen "Tatort" (Regie: Max Färberböck und Danny Rosness) vorbei, die Tränen sind getrocknet. Ohne Paula, dafür mit tatkräftiger Unterstützung von Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) ermittelt Felix Voss einmal mehr in einem Fall, der beide in tiefste menschliche Abgründe blicken lassen wird. Zunächst einmal allerdings blicken Felix und Wanda in ein tiefes Grab, irgendwo im Nürnberger Reichswald. Die dort vebuddelte Leiche mit dem eingeschlagenen Schädel entpuppt sich als die des seit zwei Jahren verschwundenen Fahrradhändlers Andreas Schönfeld.

Ein Monster hinter einer "Mauer des Guten"?

Erste Ermittlungen ergeben, dass der zum Todeszeitpunkt 37-Jährige eine gute Beziehung zu seiner verwitweten Mutter, ansonsten aber keine nennenswerten sozialen Kontakte hatte. Mal von einer ehemaligen Verlobten abgesehen. Alle Befragten haben nur Positives über den Ermordeten zu berichten. Genau das macht Felix Voss stutzig: Kein Mensch sei so gut. Hat Schönfeld nur eine "Mauer des Guten um sich errichtet?". Felix, der sich fast immer auf seine Intuition verlassen kann, wird einmal mehr Recht behalten.

Bei seinen Sachen gefundene Fotos zeigen, dass Schönfeld zahlreiche Frauen verfolgt und heimlich fotografiert hat. Wie Wanda Goldwasser völlig erschüttert herausfindet, wurden zwei von ihnen von einem maskierten Unbekannten stundenlang festgehalten, gequält und vergewaltigt. Alles deutet auf Schönfeld als Täter hin. Je tiefer sich Felix, Wanda und ihre Kolleginnen und Kollegen in den Fall vergraben, desto klarer wird: Der gute Andreas Schönfeld muss in Wahrheit ein abscheuliches Monster gewesen sein. Eine Spur führt zu einer weiteren Frau auf den Fotos, die womöglich ebenfalls eines seiner Opfer war: die blinde Lisa Blum (Mavie Hörbiger). Sie könnte der Schlüssel zur Aufklärung des Falls sein ...

Wenige heitere Momente dank Felix und Fred

Die "Tatort"-Fälle aus Franken sind traditionell eher düster und tragisch, und der elfte ist wahrlich keine Ausnahme. Wichtig seien aber auch die Zwischentöne und die Atmosphäre im Franken-"Tatort", sagt Hauptdarsteller Fabian Hinrichs. Ein "Ausrutscher" seiner Figur führt zu einigen dringend nötigen "comic relief"-Szenen in "Ich sehe dich".

Felix stürzt nach dem Duschen auf die Schulter, eigentlich wären laut Arzt OP und mehrwöchige Reha angesagt. "Das heilt von selbst", belügt dagegen Felix selbstsicher grinsend sein Team. Sein Chef Dr. Kaiser (Stefan Merki) findet das zwar gar nicht lustig, braucht aber jeden Mitarbeiter. Und so engagiert er den kurz vor der Pension stehenden Polizeiarchivar Fred (Sigi Zimmerschied) als Fahrer und Alltagshelfer für Felix.

Der lakonische Grantler erweist sich zudem nicht nur als kluger Ermittler, ihm gelingt auch das scheinbar Unmögliche: Felix' auf Krawall gebürsteten Nachbarn von unten mit einer sehr speziellen Drohung zum Verstummen zu bringen. – "Also Fred, so kenn ich Sie ja gar nicht", freut sich Felix. "I a ned", freut sich Fred, über sich selbst überrascht, zurück. Felix und Fred: Von den beiden würde man gerne mehr sehen, den Spaß am gemeinsamen Spiel sieht man den Darstellern deutlich an. Sigi Zimmerschieds "Tatort"-Abstecher dürfte allerdings einmalig bleiben.

Im nächsten Franken-"Tatort" stößt Rosalie Thomass zum Team

Zu zweit bleiben Felix Voss und Wanda Goldwasser deshalb noch lange nicht. Denn im zwölften Franken-Fall tritt Paula Ringelhahns Nachfolgerin, Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber (gespielt von der Münchnerin Rosalie Thomass), in Nürnberg ihren Dienst an und sorgt für eine neue Dynamik im Team. Gedreht wurde der Film im Juli und August in Nürnberg und Oberfranken, darunter im titelgebenden "Gottesgarten" bei Bad Staffelstein. Die Ausstrahlung des Krimis ist für 2026 angekündigt.

"Tatort: Ich sehe dich" – So. 14.09. – ARD: 20.15 Uhr

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


