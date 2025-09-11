Home News Star-News

Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!

Ihr Vermögen

11.09.2025, 14.38 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli zählt zu den reichsten Schlagersängerinnen. Wie hoch ihr Vermögen wirklich ist – und was ihr Ex damit zu tun hat.
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.  Fotoquelle: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Bereits in jungen Jahren verfolgte Beatrice Egli zielstrebig ihre Gesangskarriere – mit Erfolg. Heute zählt die Schweizerin zu den beliebtesten Schlagersängerinnen und feiert auch mit ihrer eigenen TV-Show, der „Beatrice Egli Show“, große Erfolge.

Trotz beachtlicher Einnahmen lebt die 36-Jährige bescheiden in einer Zweizimmerwohnung. Doch wie steht es wirklich um Beatrice Eglis Finanzen? Wie hoch ist ihr Vermögen – und welche Rolle spielt ihr Ex-Freund dabei? Ein Blick auf das Konto der Sängerin gibt Aufschluss.

Beatrice Egli lebt ihren Traum

Beatrice Egli wusste schon früh, was sie beruflich werden wollte. Mit 14 Jahren nahm sie Gesangsunterricht, hatte erste Auftritte bei Volksfesten und gewann mit 17 Jahren beim Alpenschlager-Festival den zweiten Platz. 2007 erschien ihr erstes Album. Parallel dazu absolvierte Beatrice Egli eine Ausbildung zur Friseurin und machte eine Schauspielausbildung in Hamburg.

Der große Durchbruch folgte 2013, als sie die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Im selben Jahr landete sie mit ihrem Album "Glücksgefühle" auf dem zweiten Platz der deutschen ChartsSeitdem kann sich die Schweizerin über hohe Einnahmen freuen. 

Beatrice Egli bei ihrem DSDS-Sieg. (Foto: picture alliance/Breul-Bild)

Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Beatrice Egli gibt Einblicke in ihr Zuhause. Sie erklärt, wo sie Ruhe findet und warum sie gerne mit Freunden kocht.
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?

Beatrice Egli: Trotz Erfolg keine Luxus-Villa

Der Bekanntheitsgrad von Beatrice Egli stieg, die Verkaufszahlen ihrer Musik erhöhten sich weiter und seit 2022 hat der Schlagerstar mit "Die Beatrice Egli Show" eine eigene Sendung im Ersten. In den letzten Jahren wurde ein beträchtliches Vermögen in die Kasse der 36-Jährigen gespült.

Doch statt in einer großen Luxus-Villa wohnt die Musikerin lieber in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Dort fühlt sich die Metzgerstochter wohl und hat festgestellt, dass sie zum Glücklichsein nicht viel Platz braucht. 

Beatrice Egli auf Männersuche: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!
Beatrice Egli bleibt auch als Single glücklich und verrät im Interview, welche Eigenschaften ihr Traummann haben sollte – und was nicht.
Schlagersängerin im Interview
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!

Beatrice Eglis Vermögen – und was ihr Ex damit zu tun hat

Nicht nur durch ihre Musik, die Arbeit als Moderatorin oder durch Auftritte in TV-Sendungen wie "Sturm der Liebe" verdient Beatrice Egli noch mehr Geld. Auch ein Abkommen mit ihrem Ex-Partner Reto Steiner erwies sich als lukrativ. Fünf Jahre lang war der Schlagerstar mit dem Handwerker liiert, bevor es 2014 zur Trennung kam.

Damals kaufte das Paar ein großes Haus am Walensee in der Schweiz. Das Anwesen soll einen Wert von 1,7 Millionen Franken gehabt haben. Nach dem Liebes-Aus verkaufte Beatrice Egli ihre Anteile an dem Haus an ihren Ex-Freund. Laut dem Vermögen-Magazin belaufen sich ihre geschätzten Einnahmen für 2025 auf 2 Millionen Euro. Zudem soll sich der Schlagerstar über ein Vermögen von insgesamt 12 Millionen Euro freuen können. 

