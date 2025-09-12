Home News Star-News

Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich

Rotes Teppich-Debüt

Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich

12.09.2025, 11.19 Uhr
Erstmals zeigten sich Miriam Höller und Roland Trettl als Paar öffentlich beim Deutschen Fernsehpreis. Der TV-Koch verriet das Geheimnis ihrer Beziehung.
Roland Trettl und Miriam Höller
Roland Trettl und Miriam Höller machten ihre Beziehung im Januar 2025 öffentlich.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Joshua Sammer

In der VOX-Show "First Dates" verhilft Roland Trettl seinen Gästen nicht nur zu kulinarischen Hochgenüssen, sondern qua Titel auch zu romantischen Treffen. Während sich in seiner Sendung schon reihenweise Singles ineinander verguckten, lief es für den 54-Jährigen in Sachen Liebe – Trennung von der Ehefrau inklusive – ausbaufähig. Doch damit ist seit Anfang des Jahres Schluss: Damals machte Trettl die Liebe zu Ex-Stuntfrau und Moderatorin Miriam Höller öffentlich. Nun absolvierte das Paar den ersten gemeinsamen Auftritt im Blitzlichtgewitter: auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises.

"Es ist natürlich wunderschön, dass wir zusammen hier sind", schwärmte Höller gegenüber RTL. Derweil verriet Trettl das Liebesgeheimnis der beiden Verliebten. "Der Frau immer gute Dinge kochen. Neugierig bleiben. Einen Blick in die Zukunft zu haben, aber in der Gegenwart zu leben", zählt der TV-Koch die wichtigsten Erfolgsfaktoren auf. Doch es komme auch darauf an, in ernsten Momenten füreinander da zu sein: "Zu verstehen, dass jeder eine Vergangenheit hatte und die zu respektieren. Und gemeinsam offenzubleiben und in verschiedenen Situationen positiv zu bleiben."

Gerade Miriam Höller musste in der Vergangenheit einiges durchmachen. Weil sie sich 2016 beide Füße brach, musste sie ihre Karriere als Stuntfrau beenden. Wenig später bezahlte ihr Verlobter bei einem Helikopterabsturz mit seinem Leben. Ihren Optimismus hat sie trotzdem nicht verloren – und nun eine neue große Liebe gefunden. "Wir sind sehr ehrlich miteinander", nannte sie gegenüber RTL einen wesentlichen Faktor für den Erfolg der Beziehung mit Roland Trettl.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "First Dates – Tisch für zwei" finden Sie hier

