Altbekannter TV-Star ersetzt Dolly Buster bei ProSiebens "Deutschlands dümmster Promi"

Dolly Buster muss "Deutschlands dümmster Promi" vor der dritten Folge aus gesundheitlichen Gründen verlassen, wie verkündet ProSieben verkündet. Doch ihr Platz bleibt nicht leer: Manni Ludolf, der mit der Doku-Soap "Die Ludolfs – 4 Brüder auf'm Schrottplatz" bekannt wurde, "will beweisen, dass ich doch nicht der dümmste Promi bin", erklärt er. Am Montag, 15. September, um 20.15 Uhr stellt sich Ludolf bei ProSieben und Joyn erstmals den Fragen von Amira Aly und Christian Düren.

Ob Ludolf, der erst vor Kurzem im Finale der Realityshow "Villa der Versuchung" stand, sein Ziel erreicht und die Sendung schon bald wieder verlassen kann? Er selbst ist entspannt: "Habe keine Bedenken. Ich seh' das alles locker."

Die beiden Moderatoren, die auch privat ein Paar sind, hat der TV-Star allemal überrascht, wie sie in einer Mitteilung des Senders verraten. "Der wusste wirklich viel", erinnert sich Aly an die Dreharbeiten. Düren fügt hinzu: "Witzig war, dass er immer wieder darauf verwiesen hat, dass er 'Galileo' guckt" – die Infotainment-Sendung aus dem Hause ProSieben scheint also durchaus der Bildung zu dienen. Ludolf beteuert, er habe sich "gar nicht", vorbereitet. "Einfach loslegen und sich überraschen lassen" ist sein Motto.

Auch Gloria-Sophie Burkhandt will nicht "Deutschlands dümmster Promi" werden Neben dem TV-Star wollen fünf weitere Promis ihr Wissen unter Beweis stellen, um nicht "Deutschlands dümmster Promi" zu werden: Moderatorin Gülcan Kamps, die Reality-Stars Alessia Herren und Calvin Kleinen, Ex-Fußballer Mario Basler und Model Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Moderator Marc Bator sowie Politikersohn und Modeinfluencer Joe Laschet konnten "Deutschlands dümmster Promi" bereits verlassen.

Vor allem Burkhandt trat in den ersten beiden Folgen immer wieder in Fettnäpfchen. So vermutete sie hinter dem Kürzel SPD etwa die "Soziale Partei Deutschlands" oder "die Soziale Partei der Demokratie". I'm not Miss Perfect. Schule hat mir nie Spaß gemacht. Ich habe dafür mein Studium geliebt", erklärte sie gegenüber "Bild".

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.