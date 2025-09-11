Home News TV-News

Altbekannter TV-Star ersetzt Dolly Buster bei ProSiebens "Deutschlands dümmster Promi"

Promi-Wechsel

Altbekannter TV-Star ersetzt Dolly Buster bei ProSiebens "Deutschlands dümmster Promi"

11.09.2025, 09.26 Uhr
Dolly Buster muss "Deutschlands dümmster Promi" aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Eine wahre TV-Ikone übernimmt und stellt sich den Fragen bei ProSieben.
Manni Ludolf
TV-Star Manni Ludolf ersetzt Dolly Buster bei "Deutschlands dümmster Promi". Sein Motto: "Einfach loslegen und sich überraschen lassen."  Fotoquelle: Joyn

Dolly Buster muss "Deutschlands dümmster Promi" vor der dritten Folge aus gesundheitlichen Gründen verlassen, wie verkündet ProSieben verkündet. Doch ihr Platz bleibt nicht leer: Manni Ludolf, der mit der Doku-Soap "Die Ludolfs – 4 Brüder auf'm Schrottplatz" bekannt wurde, "will beweisen, dass ich doch nicht der dümmste Promi bin", erklärt er. Am Montag, 15. September, um 20.15 Uhr stellt sich Ludolf bei ProSieben und Joyn erstmals den Fragen von Amira Aly und Christian Düren.

Ob Ludolf, der erst vor Kurzem im Finale der Realityshow "Villa der Versuchung" stand, sein Ziel erreicht und die Sendung schon bald wieder verlassen kann? Er selbst ist entspannt: "Habe keine Bedenken. Ich seh' das alles locker."

Die beiden Moderatoren, die auch privat ein Paar sind, hat der TV-Star allemal überrascht, wie sie in einer Mitteilung des Senders verraten. "Der wusste wirklich viel", erinnert sich Aly an die Dreharbeiten. Düren fügt hinzu: "Witzig war, dass er immer wieder darauf verwiesen hat, dass er 'Galileo' guckt" – die Infotainment-Sendung aus dem Hause ProSieben scheint also durchaus der Bildung zu dienen. Ludolf beteuert, er habe sich "gar nicht", vorbereitet. "Einfach loslegen und sich überraschen lassen" ist sein Motto.

Derzeit beliebt:
>>Enissa Amani auf Mission: Mit Greta Thunberg Richtung Gaza
>>„Krimi aus Passau“: Michael Ostrowski verrät Details über die neuen ARD-Fälle
>>"LAUGH STORIES": Chris Tall – Comedy im XXL-Format
>>Verwirrung um neue "Stefan Raab Show": Ist die Ankündigung ein Bluff?

Auch Gloria-Sophie Burkhandt will nicht "Deutschlands dümmster Promi" werden

Neben dem TV-Star wollen fünf weitere Promis ihr Wissen unter Beweis stellen, um nicht "Deutschlands dümmster Promi" zu werden: Moderatorin Gülcan Kamps, die Reality-Stars Alessia Herren und Calvin Kleinen, Ex-Fußballer Mario Basler und Model Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Moderator Marc Bator sowie Politikersohn und Modeinfluencer Joe Laschet konnten "Deutschlands dümmster Promi" bereits verlassen.



Vor allem Burkhandt trat in den ersten beiden Folgen immer wieder in Fettnäpfchen. So vermutete sie hinter dem Kürzel SPD etwa die "Soziale Partei Deutschlands" oder "die Soziale Partei der Demokratie". I'm not Miss Perfect. Schule hat mir nie Spaß gemacht. Ich habe dafür mein Studium geliebt", erklärte sie gegenüber "Bild".

Sorge um Günther Jauch: Er kommt auf Krücken zu "Wer wird Millionär"
Die Sommerpause der beliebten Quizsendung „Wer wird Millionär“ neigt sich dem Ende entgegen und bald flimmern neue Folgen über die Fernsehbildschirme. Doch der Moderator ist gehandicapt. Was ihm passiert ist und wann die neuen Folgen starten, erfahrt ihr hier.
Beliebter Moderator
Günther Jauch auf Krücken im "Wer wird Millionär" Studio.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Joyn" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Politik-Panne
"Deutschlands dümmster Promi"
Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell
Familien-Duell
Franjo, San Diego und Verona Pooth.
Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten
Traumpaar
Amira Aly und Christian Düren
Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt
"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
Comedy-Game-Show
Deutschlands dümmster Promi
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.
Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger
"Der Deutsche Fernsehpreis 2025"
Das Beste aus TV und Streaming - Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Sorge um Günther Jauch: Er kommt auf Krücken zu "Wer wird Millionär"
Beliebter Moderator
Günther Jauch auf Krücken im "Wer wird Millionär" Studio.
"Das Überleben der Langsamsten": Faulheit als Erfolgsrezept?
Schnell sein ist überbewertet!
Das Überleben der Langsamsten
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau": Darum geht's im neuen Film mit Michael Ostrowski
Spannung in Passau
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat": RTL-Doku über die Gefahr im Netz
Cybergrooming
Angriff auf unsere Kinder
"WissenHoch2: Superkraft Motivation": Trainierbar wie ein Muskel?
Motivationsstrategien
Superkraft Motivation
Peinliche Panne! Judith Rakers verschickt Unterwäsche-Fotos
Dating-Missgeschick
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Wird RTL beim Fernsehpreis 2025 der große Sieger des Abends?
18 Nominierungen
Deutscher Fernsehpreis 2025
Barbara Schönebergers Liebesleben: Alle Männer an ihrer Seite
Private Details
Barbara Schöneberger
Comedy-Ikone Otto Waalkes: Ehrenpreis beim Fernsehpreis 2025
Hohe Auszeichnung
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
„Aktenzeichen XY“: Diese Fälle zeigt das ZDF im September
True Crime
Rudi Cerne
Walter Sittler als Ermittler mit Demenz im ARD-Krimi
Gesellschaftskritik
Walter Sittler im Interview
Walter Lehnertz wird politisch: „Situation ist für viele schlimm“
„Bares für Rares“-Urgestein
Walter Lehnertz schaut ernst.
Beatrice Egli bekommt große Primetime-Show
Alle Informationen
Beatrice Egli (37) feiert ihr TV-Comeback zur besten Sendezeit! Schon im September wird gedreht - doch wann und wo läuft ihre beliebte Show?
Ein neuer Versuch: Stefan Raab bekommt neue RTL-Primetime-Show
Start schon nächste Woche
Stefan Raab
Diesen Weltstar würde Bill Kaulitz gerne daten
Heidi Klum soll vermitteln
Bill Kaulitz
Quoten-Garant „Tatort“? Das waren die schlechtesten Folgen aller Zeiten
„Tatort"-Flops
Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, r.) ermittelten im "Tatort: Mord unter Misteln", der am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 ausgestrahlt wurde - und die schlechteste TV-Quote seit 23 Jahren einfuhr.
In dieser deutschen Disney-Serie veräppeln sich Schauspielstars selbst
Bleibtreu, Riemann und Co.
"Call My Agent Berlin"
Eli Wasserscheid über den ersten Franken-"Tatort" ohne Dagmar Manzel
"Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
So krass hat sich Barbara Schöneberger verändert: Hättest du sie erkannt?
Optische Verwandlung
Barbara Schöneberger