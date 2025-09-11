Home News TV-News

"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau": Darum geht's im neuen Film mit Michael Ostrowski

Spannung in Passau

"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau": Darum geht's im neuen Film mit Michael Ostrowski

11.09.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
In "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" gerät Ex-Polizistin Frederike Bader unter Druck. Ein mordverdächtiger Rocker fordert ihre Hilfe, um seine Unschuld zu beweisen.
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
In "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" ermitteln Frederike Bader (Marie Leuenberger) und Ferdinand Zankl (Michael Ostrowksi) über weite Strecken getrennt.  Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Biker-Chef Josef Hašek (Thomas Wodianka) zwingt Frederike Bader (Marie Leuenberger), seine Unschuld am Mord seiner Ex-Frau zu beweisen.   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Die Biker-Gang "Lobos Rojos" um Anführer Jozef Hašek (Thomas Wodianka, zweiter von rechts) kennt das treue Publikum von "Ein Krimi aus Passau" bereits aus dem letzten Film.  Fotoquelle:  BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Jochen Mohn (Stefan Rudolf) und Hermine Grill (Xenia Tiling) suchen einen mordverdächtigen Biker.   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Mia Bader (Nadja Sabersky, links) ist enttäuscht, dass ihre Mutter Frederike Bader (Marie Leuenberger) ihr nicht mehr vertraut.   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film/Hager Moss Film GmbH/Bernd Schuller

Ein Koffer, vollgestopft mit wertvoller Nazibeute, war Dreh- und Angelpunkt von "Gier nach Gold", dem sechsten "Krimi aus Passau", der im Februar 2024 erstausgestrahlt wurde und in der ARD Mediathek abrufbar ist. Eben jener Koffer wird der ehemaligen Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) nun – anderthalb Jahre später – im siebten Film "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" zum Verhängnis.

ARD
Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau
Krimi • 11.09.2025 • 20:15 Uhr

Das Erste zeigt den Film unter Regie von Jan Fehse (Buch: Michael Vershinin) nun als Erstausstrahlung. Der Emaille-Händler Hubert Höllrigl, zur Erinnerung, hatte den Koffer im vergangenen Film mit Hilfe einer Schatzkarte ausgegraben. Mit dem Inhalt wollte er seine Schulden bei der Passauer Biker-Gang "Lobos Rojos" begleichen. Frederike Bader konnte den Rockern den Koffer hinter ihrem Rücken wieder entwenden, wurde dabei jedoch von einer Überwachungskamera gefilmt. Das Video dient nun wiederum Jozef Hašek, dem Anführer der "Roten Wölfe", wie der Gang-Name übersetzt heißt, als Druckmittel.

Bader und Zankl ermitteln getrennt

Jozef Hašek (Thomas Wodianka) nämlich steht unter dem dringenden Tatverdacht, seine Ex-Frau, die Blumenhändlerin Marie Polt (Reiki von Carlowitz) brutal mit einer Traubenschere erstochen zu haben. Er beteuert seine Unschuld und zwingt Bader, ihn an einem sicheren Ort zu verstecken: "Meine Jungs wissen bisher nicht, dass Sie uns das Zeug geklaut haben", droht er: "Wenn diese Info auf Reisen geht, möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken."

Derzeit beliebt:
>>"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat": RTL-Doku über die Gefahr im Netz
>>"WissenHoch2: Superkraft Motivation": Trainierbar wie ein Muskel?
>>Peinliche Panne! Judith Rakers verschickt Unterwäsche-Fotos
>>Wird RTL beim Fernsehpreis 2025 der große Sieger des Abends?

Notgedrungen bringt Bader den Flüchtigen in einer derzeit leerstehenden Bäckerei unter und beginnt auf eigene Faust nach dem wahren Schuldigen zu suchen. Auf die Unterstützung des österreichischen Privatdetektivs Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) kann sie dabei nicht bauen: Ihre Beziehung ist angespannt, da Zankl nichts von Baders heimlichen Nachforschungen zum neuen Freund ihrer Tochter Mia (Nadja Sabersky) hält. Auch dieser Erzählstrang wurde im vergangenen Film bereits begonnen und findet diesmal, ohne zu viel verraten zu wollen, seinen Abschluss. Ganz unbeteiligt an den aktuellen Ermittlungen ist Zankl freilich trotzdem nicht: Ausgerechnet die Kriminalhauptkommissarin Hermine Grill (Xenia Tiling) bittet ihn um Unterstützung im Mordfall der toten Floristin.



Drei neue Filme zum Fünf-Jahre-Jubiläum

Es braucht schon ein sehr gutes Langzeitgedächtnis, um sich an die Ereignisse des vor anderthalb Jahren gezeigten Films "Gier nach Gold. Ein Krimi aus Passau" erinnern zu können. Der Haupthandlung des über weite Strecken ein wenig zu düster gedrehten Films "Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau" kann man allerdings auch ohne den vorherigen Film zu kennen, überraschend gut folgen.

Michael Ostrowski verrät, warum ihm Freiheit am Set so wichtig ist
Michael Ostrowski hat mit uns über seine Rolle als Privatdetektiv Zankl in „Ein Krimi aus Passau“ gesprochen und unter anderem verraten, warum Freiheit am Set für ihn entscheidend ist.
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl

Insgesamt 5,53 Millionen Menschen sahen "Gier nach Gold. Ein Krimi aus Passau" bei der Erstausstrahlung im Februar 2024, was ein leichter Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Filmen ist. Allgemein betrachtet erfreut sich die 2020 gestartete Reihe jedoch auch nach fünf Jahren noch großer Beliebtheit beim Publikum wie auch beim Cast: "Das Besondere an der Reihe für mich ist in allererster Linie, dass wir als 'Kommissare' immer privat ermitteln", beschreibt Hauptdarstellerin Marie Leuenberger: "Im Gegensatz zu den klassischen Krimiformaten hat das natürlich ganz andere Qualitäten, weil wir keinen Polizeistab hinter uns haben und deswegen auf meist ungewöhnliche Weise ermitteln müssen. Dies bietet vielseitige und oft verschrobene Möglichkeiten, einen Fall zu lösen. Wir müssen einfallsreich sein und werden immer wieder überrascht."

Mussten sich Fans der Reihe bislang mit zwei neuen Filmen im Zwei-Jahres-Rhythmus zufriedengeben, hat der federführende BR diesmal die Schlagzahl erhöht: Mit "Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau" und "Bis auf den Knochen. Ein Krimi aus Passau" sind an den kommenden Donnerstagen noch zwei neue Filme zur Primetime im Ersten zu sehen, Regie führte auch hier Jan Fehse. Die Drehbücher stammen wie bei allen bislang gezeigten Filmen von Michael Vershinin, der sich für "Bis auf den Knochen" allerdings Unterstützung von Robert Hummel holte.

Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau – Do. 11.09. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Walter Sittler als Ermittler mit Demenz im ARD-Krimi
Gesellschaftskritik
Walter Sittler im Interview
Beatrice Egli bekommt große Primetime-Show
Alle Informationen
Beatrice Egli (37) feiert ihr TV-Comeback zur besten Sendezeit! Schon im September wird gedreht - doch wann und wo läuft ihre beliebte Show?
Eli Wasserscheid über den ersten Franken-"Tatort" ohne Dagmar Manzel
"Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
Nächstenliebe oder Missachtung des Rechtsstaates?
"Echtes Leben: Unter Druck – Pastorin Anja und das Kirchenasyl"
"Echtes Leben: Unter Druck - Pastorin Anja und das Kirchenasyl"
Kunstraub-Komödie im Ersten: Wiener Klimt-Klamauk mit Starbesetzung
"Alles Schwindel"
Alles Schwindel
Serienzuwachs bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars stoßen dazu
Frischer Wind, neue Intrigen
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"
Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Zeiten und Übertragungen im Überblick
Medaillenchancen
Malaika Mihambo
Barbara Schönebergers Liebesleben: Alle Männer an ihrer Seite
Private Details
Barbara Schöneberger
Comedy-Ikone Otto Waalkes: Ehrenpreis beim Fernsehpreis 2025
Hohe Auszeichnung
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
„Aktenzeichen XY“: Diese Fälle zeigt das ZDF im September
True Crime
Rudi Cerne
Walter Lehnertz wird politisch: „Situation ist für viele schlimm“
„Bares für Rares“-Urgestein
Walter Lehnertz schaut ernst.
Verwirrung um neue "Stefan Raab Show": Ist die Ankündigung ein Bluff?
Nach Ankündigung
Stefan Raab
Ein neuer Versuch: Stefan Raab bekommt neue RTL-Primetime-Show
Start schon nächste Woche
Stefan Raab
Diesen Weltstar würde Bill Kaulitz gerne daten
Heidi Klum soll vermitteln
Bill Kaulitz
Quoten-Garant „Tatort“? Das waren die schlechtesten Folgen aller Zeiten
„Tatort"-Flops
Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, r.) ermittelten im "Tatort: Mord unter Misteln", der am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 ausgestrahlt wurde - und die schlechteste TV-Quote seit 23 Jahren einfuhr.
In dieser deutschen Disney-Serie veräppeln sich Schauspielstars selbst
Bleibtreu, Riemann und Co.
"Call My Agent Berlin"
So krass hat sich Barbara Schöneberger verändert: Hättest du sie erkannt?
Optische Verwandlung
Barbara Schöneberger
Lilly Becker auf dem Playboy-Cover: Deshalb ließ sie sich ablichten
Selbstbewusstsein
Lilly Becker
Fernsehpreis 2025: Barbara Schöneberger feiert TV & Streaming
"Das Beste aus TV und Streaming – Der Deutsche Fernsehpreis 2025"
Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Pink Floyd-Zeitreise bei ARTE: Kultfilm & Doku über Syd Barrett
"Pink Floyd: Live at Pompeii"
Pink Floyd: Live at Pompeii
Mit 98 zu „Die Höhle der Löwen“: Opa Heinz landet Deal bei Frank Thelen
Altersrekord
Die Höhle der Löwen
West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!
Preisverleihung geplatzt
Donald Trump
„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Politik-Panne
"Deutschlands dümmster Promi"
Chris Wackert & Steffi Brungs: Karriere-Paar bricht mit Klischees
Moderne Rollenverteilung
Chris Wackert und Stephanie Brungs
Schockierende Enthüllungen: Was Frank Rosin nicht im TV zeigen kann
"Rosins Restaurants"
"Rosins Restaurants"
Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr
"7 Richtige" floppt erneut
Wer wird Millionär?
RTL+ statt Primetime: VOX streicht Doku-Reihe nach Quoten-Flop
Programmänderung
"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku"