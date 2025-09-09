Serienzuwachs bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars stoßen dazu

"Sturm der Liebe" geht in eine neue Runde - mit frischen Gesichtern: Thimo Meitner als überkorrekter Portier, Aurel Klug als ehrgeiziges Torwarttalent und Anna Karolin Berger als intrigante Erbin. Ab Oktober 2025 sorgen sie für jede Menge Drama und Spannung in der beliebten Daily Soap.

Drei Neuzugänge sorgen in "Sturm der Liebe" für Intrigen Den Anfang macht Thimo Meitner, der ab Folge 4471 (voraussichtlicher Sendetermin: 8. Oktober 2025) als Portier Fritz Drechsler zu sehen ist. Fritz nimmt seinen Job sehr ernst – fast zu ernst. Überkorrekt und organisiert will er es seinem großen Vorbild Alfons Sonnbichler nacheifern. „Fritz zu spielen, macht mir besonders Spaß, weil er so facettenreich ist“, sagt Meitner, den viele Zuschauer aus Serien wie „Der Alte“, „Charité“ oder „Babylon Berlin“ kennen.

Nur wenige Wochen später, in Folge 4486 (geplant am 29. Oktober 2025), sorgt Aurel Klug als Leo Neubach für Aufregung. Der Sohn von Katja Saalfeld galt einst als großes Torwarttalent – bis ein Konflikt im Team seine Karrierepläne durchkreuzte. Nun sucht er in Bichlheim einen Neuanfang, doch sein überdurchschnittlicher Ehrgeiz steht ihm dabei oft im Weg. „Es ist für mich eine spannende Herausforderung, diese Vielschichtigkeit darzustellen“, so Klug, der bereits in „Soko Köln“ sowie dem Kinofilm „Trübe Wolken“ zu sehen war.

Ab dem 12. November 2025 (Folge 4496) kehrt schließlich Larissa Mahnke zurück – gespielt von Anna Karolin Berger. Nach ihrer vorgetäuschten Ehe mit Kilian Rudloff verfolgt sie ein neues Ziel: Sie will ihr Erbe sichern und dabei verhindern, dass jemand ihre Pläne durchschaut. „In einer Daily geht es immer Schlag auf Schlag. Das Pensum ist hoch, aber gerade das ist eine super Schule“, sagt Berger, die bereits in „Alarm für Cobra 11“ und „WaPo Duisburg“ spielte.

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und ist vorab in der ARD Mediathek abrufbar.