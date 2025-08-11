Politische Ängste? Giovanni Zarrella spricht über Sorgen seiner Mutter

Home News Star-News

11.08.2025, 10.20 Uhr
von Natasa Unkel
Giovanni Zarrella spricht in der Talkshow "3 nach 9" über die Ängste seiner Mutter und wie bewegend die Sorgen seiner Familie für den Entertainer sind.
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Er gehört zu den erfolgreichsten Musikern des Landes, seit 2021 moderiert er die nach ihm benannte Show im ZDF: In der Talkshow „3 nach 9“ sprach Giovanni Zarrella jetzt über den wachsenden Rechtsruck in Deutschland und die Sorgen seiner Mutter.

So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!
Giovanni Zarrella offenbarte kürzlich eine schwierige Phase seines Lebens. Nach dem Ende von "Bro'Sis" lebte er ein geheimes Doppelleben und belog seine Frau Jana Ina über seine Arbeitslosigkeit. Heute feiert er als Moderator und Musiker große Erfolge.
Alles gelogen?
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.

Seit Jahrzehnten lebt Giovannis Zarrellas Familie in Deutschland – er und seine beiden Geschwister sind in Hechingen (Baden-Württemberg) geboren, wuchsen zweisprachig mit Deutsch und Italienisch auf. Jetzt offenbarte der Sänger, dass die aktuellen Entwicklungen in Deutschland seiner Mutter Sorgen bereiten würden. „Es gibt gewisse Ängste, die meine Eltern mit sich tragen. Was politisch auch so alles passiert ist", sagt er in der Sendung. Konkret habe seine Mutter gefragt: „Wenn die Sachen jetzt so kommen, wie das die Nachbarn erzählen – darf ich dann noch mein Haus verkaufen oder muss ich dann direkt gehen?“. Der Entertainer ist sichtlich berührt und wird deutlich: „Meine Mama, die seit 60 Jahren hier ist, die darf sowas nicht eine Sekunde denken. Das ist nicht in Ordnung!“

So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Entertainer, Moderatoren, Musiker und Künstler, die regelmäßig im TV auftreten, können sich über eine große Gage freuen. Ein Blick auf die Gehälter im ZDF verrät, manche Promis kassieren besonders viel ab, andere erhalten deutlich weniger Geld für ihre Auftritte. Hier ein Überblick.
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.

Deutschland ist das Zuhause der Familie Zarrella

Gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina Zarrella (48) sowie seiner Mutter demonstrierte Zarrella vor einigen Wochen in Köln gegen Rechtsextremismus. Der 47-Jährige erinnert sich: "Vor mir ist ein Mann gelaufen, der hatte eine Fahne. Da stand drauf: Finger weg von meinen Freunden. Das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gebracht und Wärme. Das ist mein Land hier!". Anderswo zu leben, können er und seine Familie sich nicht vorstellen. „Wir sind zu Deutsch. Dafür muss man nicht hier geboren sein", sagt er.

