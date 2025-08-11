Politische Ängste? Giovanni Zarrella spricht über Sorgen seiner Mutter

Er gehört zu den erfolgreichsten Musikern des Landes, seit 2021 moderiert er die nach ihm benannte Show im ZDF: In der Talkshow „3 nach 9“ sprach Giovanni Zarrella jetzt über den wachsenden Rechtsruck in Deutschland und die Sorgen seiner Mutter.

Seit Jahrzehnten lebt Giovannis Zarrellas Familie in Deutschland – er und seine beiden Geschwister sind in Hechingen (Baden-Württemberg) geboren, wuchsen zweisprachig mit Deutsch und Italienisch auf. Jetzt offenbarte der Sänger, dass die aktuellen Entwicklungen in Deutschland seiner Mutter Sorgen bereiten würden. „Es gibt gewisse Ängste, die meine Eltern mit sich tragen. Was politisch auch so alles passiert ist", sagt er in der Sendung. Konkret habe seine Mutter gefragt: „Wenn die Sachen jetzt so kommen, wie das die Nachbarn erzählen – darf ich dann noch mein Haus verkaufen oder muss ich dann direkt gehen?“. Der Entertainer ist sichtlich berührt und wird deutlich: „Meine Mama, die seit 60 Jahren hier ist, die darf sowas nicht eine Sekunde denken. Das ist nicht in Ordnung!“

Deutschland ist das Zuhause der Familie Zarrella Gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina Zarrella (48) sowie seiner Mutter demonstrierte Zarrella vor einigen Wochen in Köln gegen Rechtsextremismus. Der 47-Jährige erinnert sich: "Vor mir ist ein Mann gelaufen, der hatte eine Fahne. Da stand drauf: Finger weg von meinen Freunden. Das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gebracht und Wärme. Das ist mein Land hier!". Anderswo zu leben, können er und seine Familie sich nicht vorstellen. „Wir sind zu Deutsch. Dafür muss man nicht hier geboren sein", sagt er.