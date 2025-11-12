ZDF überträgt feierliches Gelöbnis zum 70. Bundeswehr-Jubiläum

"Zum feierlichen Gelöbnis -Stillgestanden!" heißt es diesmal zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Paul-Loebe-Haus, dem Sitz der Bundestags-Ausschüsse, am Spree-Ufer in Berlin. Anlass ist nun der 70. Gründungstag der Bundeswehr, dem Tag des ersten Gelöbnisses am 12. November 1955.

70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin Übertragung • 12.11.2025 • 13:50 Uhr

Was bedeutet Putins Angriffskrieg auf die Ukraine für die Bundeswehr? 2025 bleibt wenig Zeit, um auf Adenauers Bundeswehr-Gründung angesichts der von ihm gesehenen Bedrohung durch die Sowjetunion und auf die damals gebotene Abgrenzung von der Wehrmacht des Dritten Reichs zurückzublicken. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine beendete nicht nur eine lange Friedenszeit zwischen den Blöcken, er verpflichtet die Bundeswehr in aller Eile auch zur personellen Aufstockung und zur Wiederbewaffnung innerhalb der NATO.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsminister Boris Pistorius werden in ihren Reden bei der einstündigen Feier (ZDF, ab 14.00 Uhr) nicht nur die wechselnde Geschichte der Bundeswehr, sondern auch die aktuellen Herausforderungen betrachten. Die Moderation übernimmt Shakuntala Banerjee, Leiterin der ZDF-Redaktion Politik und Zeitgeschehen.

