Home News TV-News

ZDF überträgt feierliches Gelöbnis zum 70. Bundeswehr-Jubiläum

"70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin"

ZDF überträgt feierliches Gelöbnis zum 70. Bundeswehr-Jubiläum

12.11.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Am 12. November feiert die Bundeswehr ihr 70-jähriges Bestehen mit einem feierlichen Gelöbnis in Berlin. Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsminister Pistorius reflektieren über die Geschichte und die aktuellen Herausforderungen der Truppe.
70 Jahre Bundeswehr - Feierliches Gelöbnis in Berlin
Shakuntala Banerjee moderiert das feierliche Gelöbnis der Bundeswehr im ZDF.  Fotoquelle: ZDF / Torsten Silz

"Zum feierlichen Gelöbnis -Stillgestanden!" heißt es diesmal zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Paul-Loebe-Haus, dem Sitz der Bundestags-Ausschüsse, am Spree-Ufer in Berlin. Anlass ist nun der 70. Gründungstag der Bundeswehr, dem Tag des ersten Gelöbnisses am 12. November 1955.

ZDF
70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin
Übertragung • 12.11.2025 • 13:50 Uhr

Was bedeutet Putins Angriffskrieg auf die Ukraine für die Bundeswehr?

2025 bleibt wenig Zeit, um auf Adenauers Bundeswehr-Gründung angesichts der von ihm gesehenen Bedrohung durch die Sowjetunion und auf die damals gebotene Abgrenzung von der Wehrmacht des Dritten Reichs zurückzublicken. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine beendete nicht nur eine lange Friedenszeit zwischen den Blöcken, er verpflichtet die Bundeswehr in aller Eile auch zur personellen Aufstockung und zur Wiederbewaffnung innerhalb der NATO.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsminister Boris Pistorius werden in ihren Reden bei der einstündigen Feier (ZDF, ab 14.00 Uhr) nicht nur die wechselnde Geschichte der Bundeswehr, sondern auch die aktuellen Herausforderungen betrachten. Die Moderation übernimmt Shakuntala Banerjee, Leiterin der ZDF-Redaktion Politik und Zeitgeschehen.

Derzeit beliebt:
>>„Die Natur der Liebe“: Dreiecksbeziehung als ARTE-Premiere
>>„besseresser“-Duell: Sebastian Lege tritt gegen Meister-Konditor an
>>"Sarah Kohr – Im Schatten": Kritik zum ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff
>>Friedrich Merz und das Stadtbild-Debakel: Was sagen die Deutschen?

70 Jahre Bundeswehr – Feierliches Gelöbnis in Berlin – Mi. 12.11. – ZDF: 13.50 Uhr



Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Das Traumschiff“ sticht in See – das sind die prominenten Gäste!
Mit Florian Silbereisen als Kapitän
Sophia Thiel auf dem Traumschiff.
Einheitliche Sendezeit: ZDF zieht „heute-journal“ auf Samstag vor
Änderung der Sendezeit
Christian Sievers
Stephanie Stumph ist zurück: ZDF-Star feiert „Der Alte“-Comeback
Nach Babypause
Stephanie Stumph lehnt an einer Wand.
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Diese Fakten zu den "Rosenheim-Cops" kanntest du noch nicht!
Erfolgs-Serie
Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Max Müller beim Dreh von den "Rosenheim-Cops".
Wie nah ist „Requiem für einen Freund“ an echten Betrugsfällen?
"Requiem für einen Freund"
Requiem für einen Freund
Das sind die Gäste der ZDF-„Weihnachtsshow“ mit Giovanni Zarrella
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Historiendrama nach Oskar Maria Graf mit Josef Hader in der Hauptrolle
"Sturm kommt auf"
Sturm kommt auf
So geht es mit Valerie Niehaus als Katharina Wegener weiter
"Nächste Ausfahrt Glück – Weg zur Wahrheit"
"Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit"
Schockierende Erkenntnisse: Verena Altenberger über ländlichen Faschismus
Faschismus in der Stadt und auf dem Land
Verena Altenberger
Cynthia Micas verrät: Wird es einen dritten Bremerhaven-Krimi geben?
Bremerhaven-Krimi
Cynthia Micas
Ulrike von der Groeben offenbart: Der wahre Grund für den Ausstieg
RTL-Abschied
Ulrike von der Groeben
Sorge um TV-Auswanderer: Thommy Schmelz ist wieder im Krankenhaus
Gesundheitliche Kämpfe
"Goodbye Deutschland": Thommy Schmelz
Annette Frier über ihre Selbstzweifel und die Menopause
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Rockstar Jon Bon Jovi ist erneut Opa geworden
Freudiger Familienzuwachs
Jon Bon Jovi
Spanien zwischen Freiheit & Wunden: ARTE zeigt große Bürgerkriegs-Doku
"Der Spanische Bürgerkrieg – Ein langer Weg zur Versöhnung (1/2)"
Der spanische Bürgerkrieg (1 / 2)
Thilo Mischke über seine neue Syrien-Reportage: „Teil von Weltgeschichte“
„THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"
Thilo Mischke
Florian Silbereisen rührt Andy Borg zu Tränen – große TV-Geste
Bewegender Auftritt
Glückwunsch, Andy
Was macht eigentlich Linda Hamilton?
Hamiltons TV-Comeback
Terminator 2 - Tag der Abrechnung
Roland Kaiser & Axel Prahl: Freundschaft seit dieser „Tatort“-Szene
Eine kuriose Anekdote
Axel Prahl
„Last Samurai Standing“: Netflix hat jetzt sein eigenes „Squid Game“
Das sollten Fans wissen
"Last Samurai Standing"
„Tatort: Mike & Nisha“: Warum wir plötzlich mit den Tätern fühlen
Wenn Liebe tötet
Tatort: Mike & Nisha
SWR-Radiomoderator Matthias Holtmann ist tot
Ein Leben mit Parkinson
Matthias Holtmann
Playboy-Shooting & mehr: Das wurde aus den ersten „Sturm der Liebe“-Stars
Verblüffende Karrieren
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Spott für Stefan Raab: Olli Schulz demontiert sein TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Quoten-Krise bei „Masked Singer“: Diese neue Jury soll Fans zurückholen
"The Masked Singer"
"The Masked Singer"
Heimliche Treffen: So lernte Roland Kaiser seine Traumfrau kennen
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Terror-Nacht in Paris: Spieler sprechen über Anschläge während Länderspiel
"Terror. Fußball. Paris 2015 – Die Nationalmannschaft im Visier"
Sportschau: Terror. Fußball. Paris 2015
Roland Emmerichs Reise: Vom Schwabenland nach Hollywood
"Meister der Apokalypse – Roland Emmerich"
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
Uschi Glas privat: Liebe, Krisen – und das späte Glück der Grande Dame
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann