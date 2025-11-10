Home News TV-News

Das sind die Gäste der ZDF-„Weihnachtsshow“ mit Giovanni Zarrella

Wer ist dabei?

10.11.2025, 13.06 Uhr
von Julian Flimm
Das ZDF startet mit Giovanni Zarrella und "Die große Weihnachtsshow" in die Adventszeit. Welche Stars auftreten werden, erfährst du hier!
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella moderiert die neue ZDF-Show.  Fotoquelle: ZDF/Brand New Media

Das ZDF startet mit einer festlichen Live-Show in die Adventszeit: Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, um 20:15 Uhr präsentiert Giovanni Zarrella erstmals „Die große Weihnachtsshow“. Die Sendung wird live aus der Messe Offenburg-Ortenau übertragen. Damit wird eine Lücke im Weihnachtsprogramm geschlossen, die durch den Ausfall der traditionellen Formate von Helene Fischer und Carmen Nebel entstanden ist.

Diese Stars treten in Offenburg auf

Giovanni Zarrella begrüßt in seiner neuen Weihnachtsshow zahlreiche prominente Gäste aus der Musik- und Unterhaltungsszene. Bereits jetzt hat das ZDF einige der Acts bekannt gegeben, die am 4. Dezember auftreten werden:

  • Beatrice Egli
  • Howard Carpendale
  • No Angels
  • Andreas Gabalier
  • Alexander Klaws
  • Lord of the Dance

Diese Gäste stehen aktuell fest (Stand: 10. November 2025). Weitere Stars könnten im Laufe der Vorbereitungen noch hinzukommen.

Ein festliches Programm mit Musik und Benefizgedanken

„Die große Weihnachtsshow“ will mehr sein als nur eine Musiksendung. Wie das ZDF mitteilt, wird das Format auch eine karitative Komponente beinhalten. Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Rahmen der Liveshow die Möglichkeit, für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Spenden kommen den Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor zugute. Damit knüpft die Sendung an den karitativen Gedanken der früheren Formate von Carmen Nebel an.

Während die musikalischen Beiträge und tänzerischen Darbietungen für Unterhaltung sorgen, wird im Hintergrund auch ein Spendentelefon geschaltet sein, an dem prominente Persönlichkeiten aus Unterhaltung und Sport Anrufe entgegennehmen.

