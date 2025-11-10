Home News Star-News

Heimliche Treffen: So lernte Roland Kaiser seine Traumfrau kennen

Eheleben

Heimliche Treffen: So lernte Roland Kaiser seine Traumfrau kennen

10.11.2025, 09.24 Uhr
von Nicole Jansen
Zwei Ehen scheiterten – doch dann kam die Frau, mit der er wirklich ankommen konnte. Wie Roland Kaiser sein Glück fand.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.

Er liebte, verlor und fand schließlich sein großes Glück: Roland Kaisers Liebesleben war geprägt von Karriere, Sehnsucht und mutigen Entscheidungen. Zwei Ehen scheiterten, bevor er jener Frau begegnete, mit der er wirklich ankommen konnte. Eine Geschichte von heimlichen Gefühlen, schweren Abschieden – und einem Neubeginn, der alles veränderte.

Ehe mit Christina: Warum die Beziehung zerbrach

Seine erste Ehe führte die Schlagerikone mit Christina. In den 1980er-Jahren war er nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch bei den Frauen sehr gefragt – so lernte er schließlich Christina kennen. Doch die Beziehung zerbrach an seiner Karriere, die für ihn an erster Stelle stand. Zuhause war er kaum, wie er selbst erklärte: „Ich habe Konzerte, Interviewtermine, Verpflichtungen. Meine Plattenfirma erwartet, dass ich auftrete. Und ich will auch auftreten, sonst ist meine Karriere morgen wieder vorbei.“

Zweite Eheschließung, zweiter Abschied: Roland und Anja

In zweiter Ehe war Roland Kaiser mit Anja Schüte verheiratet. Doch auch diese Verbindung sollte nicht von Dauer sein. Mit ihr hat er den gemeinsamen Sohn Hendrik, der 1990 das Licht der Welt erblickte. Doch das Glück hielt nicht und Grund dafür war dieses Mal nicht seine Karriere, sondern seine heutige Ehefrau Silvia, die er bereits 1984 bei einem seiner Konzerte kennenlernte. Zunächst waren die beiden nur befreundet, das änderte sich jedoch im Oktober 1993.

Silvia: Die Frau, die Roland Kaiser wirklich glücklich machte

Im Oktober 1993 trafen sich Silvia und Roland, die zum damaligen Zeitpunkt beide liiert waren, wieder. Er hat sie damals zu seiner Tour eingeladen. Doch bei dieser Einladung blieb es nicht, wie er in seiner Autobiographie schreibt: „Es war der Beginn unserer heimlichen Beziehung. Fast zehn Jahre waren vergangen, seit wir uns das erste Mal begegnet waren. Seit sie mich das erste Mal angesehen hatte mit ihren großen grünen Augen. In ihnen fand ich Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik.“



Von da an trafen sich die beiden heimlich, aber ihre Treffen blieben nicht lange unentdeckt: „Silvia und ich hatten beide Familien, die wir auseinanderrissen, wenn sie ihren Mann und ich meine Frau verließ. Sie war die Frau, mit der ich leben wollte. Mit ihr wollte ich Zahnpastatube und Abwasch teilen, Kinder bekommen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, alt werden.“ 1996 gingen die beiden dann den Bund fürs Leben ein. Bis heute sind die beiden – seit nun mehr 27 Jahren – glücklich miteinander.

Roland Kaiser lachend.

Ihre Liebe krönten die gemeinsamen Kinder Annalena und Jan. Dass Roland Kaiser nun tatsächlich in die Vaterrolle eintauchen konnte, habe er seiner Silvia zu verdanken, wie er in seiner Autobiographie verriet: „Dass ich jetzt wirklich in die Vaterrolle eintauchte, lag an Silvia. Ihre Liebe, ihre Bodenständigkeit und ihre Gradlinigkeit gaben mir Sicherheit. An ihrer Seite fand ich den Mut und das Vertrauen, mich auf das Wagnis Familie mit Haut und Haaren einzulassen.“

