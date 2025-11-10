Home News TV-News

"THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast": Die Doku auf ProSieben

"THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast"

Doku-Offensive bei ProSieben: Thilo Mischke in Syrien

10.11.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Thilo Mischke begibt sich in Syrien auf Spurensuche nach einem verschollenen deutschen Hilfsmitarbeiter. Die ProSieben-Doku deckt erschütternde Details über Folter und Menschenverachtung auf.
Thilo Mischke. Spurlos verschwunden - Der Deutsche aus dem Folterknast
Für Ermittlungen in Syrien ergaben sich unerwartete neue Möglichkeiten. Trotzdem musste Thilo Mischke akribisch auf seinen persönlichen Schutz achten.  Fotoquelle: ProSieben / Christoph Köstlin
Thilo Mischke. Spurlos verschwunden - Der Deutsche aus dem Folterknast
Was Thilo Mischke zu sehen bekommt, hinterlässt auch bei dem erfahrenen Reporter Spuren.  Fotoquelle: ProSieben / Christoph Köstlin
Thilo Mischke. Spurlos verschwunden - Der Deutsche aus dem Folterknast
Was Thilo Mischke in den Assad-Gefängnissen entdeckt, hat ihn bewegt.  Fotoquelle: ProSieben / Christoph Köstlin
Thilo Mischke. Spurlos verschwunden - Der Deutsche aus dem Folterknast
Thilo Mischke muss bei seinen Recherchen mit großer Vorsicht vorgehen - auch um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.  Fotoquelle: ProSieben / Christoph Köstlin

Mit der neuen Hoffnung kam die Erinnerung an altes Grauen zurück: Die Reportage "Thilo Mischke. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast" bringt zur besten Sendezeit bei ProSieben Brisantes und Beklemmendes ans Tageslicht.

ProSieben
THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast
Reportage • 10.11.2025 • 20:15 Uhr

Nach dem Sturz des diktatorischen Assad-Regimes in Syrien wirkte zumindest für eine kurze Zeitspanne das zuvor so verschlossene Land im Nahen Osten wie neu erblüht. Recherchen wurden plötzlich möglich, gewährten aber auch einen tiefen Blick in Abgründe von Gewalt und Menschenverachtung.

Plötzlich geht es in die ehemalige Zelle

Die dokumentarische Reise des ProSieben-Reporters Thilo Mischke hat einen traurigen Anlass. Er macht sich auf die Suche nach dem Deutschen Martin, einem Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, der in Syrien 2018 aus für ihn nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert wurde und der 47 Tage in einem der gefürchteten Gefängnisse festgehalten wurde. Dort war Folter an der Tagesordnung. Mischke sucht die von Rebellen befreite Einrichtung auf, entdeckt Martins ehemalige Zelle und spricht mit einstigen Mitgefangenen.

Mit dem neuen Beitrag setzt ProSieben seine herbstliche Doku-Offensive fort, die seit 20. Oktober läuft. Jeweils montags um 20.15 Uhr zeigt der Sender, der sonst eher für unterhaltende Inhalte steht, sieben Wochen lang tiefschürfende Recherche-Arbeiten – mit Thilo Mischke, aber auch mit Linda Zervakis und Jenke von Wilmsdorff. Weiter geht's am Montag, 17. November um 20.15 Uhr mit dem Beitrag "JENKE. Zeitreise",

THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – Der Deutsche aus dem Folterknast – Mo. 10.11. – ProSieben: 20.15 Uhr

Harald Lesch voller Frust: "Wir schmeißen den ganzen Laden hin"
Die gesetzlich festgelegten Klimaziele im Freistaat stehen in der Diskussion. Harald Lesch bringt die Debatte in Rage. In einem Interview attackierte der Physiker und ZDF-Moderator die bayerische Landesregierung scharf – und machte konkrete Vorschläge, wie es besser ginge.
Bayerns Klimadebatte
Harald Lesch

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

