Fürstenhof: So leben die ersten „Sturm der Liebe“-Stars heute

Verblüffende Karrieren

09.11.2025, 14.05 Uhr
von Alexander Kords
Seit 2005 fesselt "Sturm der Liebe" die Zuschauer. Doch was passierte mit den Schauspielern der ersten Stunde? Von internationalen TV-Produktionen bis hin zu Theaterauftritten und Playboy-Shootings – ihre Karrieren sind vielseitig.
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?  Fotoquelle: picture-alliance/ dpa | Jo Bischoff

Vor 20 Jahren, im September 2005, startete „Sturm der Liebe“ im Ersten. Seitdem hat die Telenovela unzählige Liebesgeschichten erzählt, Hochzeiten gefeiert, Herzen gebrochen – und das „Fürstenhof“-Personal so oft durchgewechselt wie kaum eine andere Serie.

Von den Darstellerinnen und Darstellern der ersten Staffeln ist heute keiner mehr Teil des aktuellen Casts. Viele von ihnen haben sich in neue Rollen, neue Städte – manchmal sogar in ganz neue Berufe – verabschiedet. Doch was machen die Stars von damals heute? Wir werfen einen Blick darauf, wie sich ihre Karrieren entwickelt haben – und wohin ihr Weg sie seit dem Abschied vom Fürstenhof geführt hat.

Sie waren das Serienpaar der allerersten Staffel 2005

Die Hauptfiguren der ersten „Sturm der Liebe“-Staffel waren Laura Mahler und Alexander Saalfeld – gespielt von Henriette Richter-Röhl und Gregory B. Waldis. Beide verließen die Serie Anfang 2007, doch ihre Karrieren entwickelten sich sehr unterschiedlich.

Henriette Richter-Röhl ist bis heute regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. Sie wirkte in zahlreichen TV-Produktionen mit und stand zuletzt für die ZDF-Serie „Am Ende – Die Macht der Kränkung“ vor der Kamera.



Gregory B. Waldis hingegen trat nach seinem Ausstieg deutlich seltener öffentlich in Erscheinung. 2015 und 2016 übernahm er eine Rolle in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“, 2018 kehrte er für drei Episoden zu „Sturm der Liebe“ zurück. Danach findet sich in seiner Filmografie lediglich noch das Drama „Geschlossene Gesellschaft – Schauspielende im Fegefeuer“ aus dem Jahr 2022.

Das zweite Paar in „Sturm der Liebe“: Inez Bjørg David und Lorenzo Patané

Auf Henriette Richter-Röhl und Gregory B. Waldis folgten Inez Bjørg David und Lorenzo Patané als neues Traumpaar von „Sturm der Liebe“. Als Miriam von Heidenberg und Robert Saalfeld prägten sie die Serie bis Dezember 2007.

Inez Bjørg David ist seit ihrem Ausstieg regelmäßig auf deutschen Bildschirmen zu sehen. Von 2014 bis 2019 spielte sie eine der zentralen Rollen in der Krimireihe „Die Toten vom Bodensee“. Darüber hinaus ist sie kreativ tätig: 2021 schrieb sie für den WDR das Hörspiel „Wie im Märchen“.

Lorenzo Patané bleibt ebenfalls ein vertrautes Gesicht im Fernsehen. 2018 trat er gleich zweimal im „Tatort“ auf, 2023 kehrte er zudem für eine Gastfolge an den Fürstenhof zurück. Neben seiner Schauspielkarriere betreibt er gemeinsam mit seiner Mutter in Stuttgart ein italienisches Restaurant mit Weinlokal – ein Herzensprojekt, in dem er regelmäßig selbst anzutreffen ist.

Erinnerst du dich an diese bekannten Ex-Darsteller von „Sturm der Liebe“?

Ab der allerersten Folge von „Sturm der Liebe“ gehörte Claudia Wenzel als intrigante Corinna Franke zum festen Ensemble. 2006 verließ sie die Serie. Zwei Jahre später fand sie jedoch eine neue Dauerrolle: In „In aller Freundschaft“ verkörperte sie ihre Figur bis zu deren Serientod im Jahr 2023. Neben ihrer TV-Arbeit steht die gelernte Schauspielerin zudem regelmäßig auf der Theaterbühne.

Auch Wayne Carpendale war früh Teil der Telenovela. Er spielte von November 2005 bis Mai 2007 Lars Hoffmann, dessen Serientod zunächst sein Ausstieg war. Doch bereits Ende 2007 kehrte er zurück – in der Rolle von Lars’ Zwillingsbruder Marc Kohlweyer. Im April 2008 nahm er dann endgültig Abschied vom Fürstenhof. Seitdem ist er vielseitig aktiv: als Schauspieler, Moderator und in verschiedensten TV-Spielshows.

Ebenfalls zeitweise dabei war Caroline Beil. Sie verkörperte von Oktober 2007 bis August 2008 Fiona Marquardt. Kurz nach ihrem Ausstieg bekam sie ihr erstes Kind. In den Jahren 2011 und 2012 spielte sie eine Hauptrolle in der täglichen Serie „Herzflimmern – Die Klinik am See“. Seit 2015 widmet sie sich vor allem dem Theater und steht dort in Produktionen wie „Hammerfrauen“ und „Rent a Friend“ auf der Bühne.

Nach der Telenovela: Internationale Schauspiel-Karriere und Playboy-Shooting

Mona Seefried war von Beginn an Teil der „Sturm der Liebe“-Familie. Als Charlotte Saalfeld, Hotelerbin und moralisches Zentrum des Fürstenhofs, prägte sie die Serie viele Jahre lang. 2018 stieg sie aus und widmete sich anschließend neuen Projekten – etwa den Produktionen „Griechenland“ und „Der laufende Huhn“. Eine Rückkehr zur Telenovela schließt sie derzeit aus.

Jeannine Michèle Wacker spielte von 2016 bis 2017 die liebenswerte Clara Morgenstern. Direkt nach ihrem Serienausstieg startete sie international durch: 2017 war sie im Science-Fiction-Film „Aurora“ an der Seite von John Cusack zu sehen.

Uta Kargel verkörperte von Juni 2010 bis Oktober 2011 Eva Saalfeld, geborene Krendlinger. 2019 sorgte sie mit einem „Playboy“-Shooting für Aufmerksamkeit. 2023 schrieb sie ein neues Kapitel in ihrem Leben: Die Schauspielerin wurde Mutter.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Sturm der Liebe" finden Sie hier

