"Akku leer": RTL-Moderatorin Laura Wontorra kündigt Auszeit an

"Jubiläumsstaffel 'Ninja Warrior' ist im Kasten. Staffel zehn, wie verrückt ist das bitte?! Es war super intensiv und witzig, aber auch anstrengend", schilderte Laura Wontorra am Montagabend auf ihrem Instagram-Account und teilte dazu mehrere Aufnahmen vom "Ninja Warrior"-Set. Sie liebe die "Ninja-Family" und sei dankbar für die enge Zusammenarbeit mit ihrem "großartigen Team Wonti" – immerhin ist sie schon seit Tag 1 in der RTL-Show dabei!

Erst vor knapp einem Monat hatte Laura Wontorra im Interview mit der "Welt" erklärt: "Ich würde sagen, die größte Baustelle in meinem Leben ist die Work-Life-Balance." Schon hier kündigte sie an: "Ich mache im Juli komplett frei und bin in dieser Zeit nicht erreichbar – ich habe mir fest vorgenommen, wirklich mal abzuschalten." Mit ein paar Tagen Verspätung setzt sie dieses Vorhaben nun in die Tat um.