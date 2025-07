Dramatischer Abschied: Marco Girnth kehrt "Soko Leipzig" den Rücken

Nach fast einem Vierteljahrhundert steigt Marco Girnth aus der beliebten ZDF-Serie "Soko Leipzig" aus. Der Schauspieler gehörte von Beginn an zum festen Ensemble und stand in über 500 Folgen als Jan Maybach vor der Kamera. In der kommenden 26. Staffel wird er noch in einigen Episoden zu sehen sein, bevor für ihn endgültig Schluss ist.